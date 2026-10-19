«Дыма без огня не бывает»: экс-сотрудник ФНС о том, почему бизнес легко поверил в отмену УСН «доходы» и патента

Опровержение вышло, а осадок остался. Новость об отмене УСН «доходы» и патентной системы предприниматели восприняли не как абсурд, а как вполне вероятный сценарий. Это само по себе показательно. Бывший налоговик Дмитрий Кудряшов объясняет, почему бизнес так легко поверил в такие новости и почему расслабляться рано.

Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, автор проекта «Налоговый Инсайдер», экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС

«Деловая Россия» открестилась от предложений отменить УСН и АУСН с объектом «доходы», патентную систему и региональные льготы, о которых сообщал РБК. Но предприниматели успели всерьез задуматься, сколько они будут платить без привычных спецрежимов. Почему фейк вызвал такую реакцию и стоит ли бизнесу выдохнуть, рассказал Дмитрий Кудряшов. Его вывод: конкретный документ мог оказаться фейком, но направление налоговой политики вполне реально.

— Предложения «Деловой России» отменить УСН «доходы», АУСН, патент и льготы оказались фейком. Когда вы про них прочитали, удивились?

Меня они нисколько не удивили. И на вопрос, могут ли все это принять, я отвечу: да, думаю, что примут. Возможно, не так скоро и не в том виде, в котором это сейчас обсуждается, но в обозримом будущем мы к этому придем.

— Почему вы так уверены?

Подобные предложения редко появляются просто так. Сначала озвучивается довольно непопулярная идея, затем смотрят, какую реакцию она вызовет у бизнеса и общества. Если большого шума и недовольства нет, через какое-то время к ней возвращаются, только уже не в виде рассуждений, а с конкретными поправками в законодательство.

— При этом инициатива исходит от предпринимательского объединения. Бизнес сам просит повысить себе налоги?

Отдельно очень забавно наблюдать, что настолько неприятные для предпринимателей инициативы преподносятся как предложения самого бизнеса. Я с трудом представляю ИП на патенте, который добровольно просит отменить ему патент. Или предпринимателя на УСН «доходы», который предлагает лишить его возможности платить 6% с выручки.

Как показывают текущие реалии, такие идеи удобно сначала озвучивать от имени якобы «бизнес-сообщества». Непопулярное предложение прозвучало, реакцию посмотрели, а профильные ведомства формально остались в стороне. Я не утверждаю, что именно с этим документом все происходило таким образом, но лично я такую версию со счетов не сбрасываю.

— Зачем вообще понадобились такие меры, если налоговую нагрузку на бизнес уже серьезно повысили?

Причины понятны. Судя по состоянию бюджета, даже того существенного повышения налоговой нагрузки, которое бизнес уже получил, явно недостаточно, чтобы закрыть все бюджетные «дыры». А значит, ведомства и дальше будут искать, где взять дополнительные поступления.

И для этого не обязательно напрямую поднимать налоговые ставки. Можно убрать льготы, сократить возможности применения спецрежимов или изменить порядок расчета налоговой базы. Для предпринимателя результат будет примерно такой же — платить придется больше.

— Давайте по существу. Что будет, если отменят объект «доходы» на УСН?

Для многих небольших компаний и ИП это станет фактически скрытым повышением налогов, особенно в сфере услуг. Сегодня предприниматель может платить 6% от выручки, не подтверждая свои расходы для расчета налога. Если этот объект уберут, останется «доходы минус расходы» с базовой ставкой 15%.

— Насколько ощутимой будет разница в деньгах?

Приведу условный пример: ИП получил за год 10 млн руб., при этом документально подтвержденных расходов у него всего 2 млн. При УСН «доходы» налог составит 600 тыс. руб., а при «доходы минус расходы» — уже 1,2 млн руб. (без учета страховых взносов и региональных льгот). То есть вдвое больше.

Конечно, если у бизнеса высокая расходная часть, ситуация будет иной. Но для тех, кто зарабатывает в основном своим трудом, это очень существенная разница.

— А что с АУСН?

История похожая. Вместо 8% с доходов останется объект «доходы минус расходы» со ставкой 20% и минимальным налогом 3% от доходов.

— Насколько реально уравнять пороги по НДС на спецрежимах?

Это предложение затрагивает саму конструкцию режима. Сейчас 60 млн руб. — это предел для применения АвтоУСН, при этом ее плательщики по общему правилу освобождены от обязанностей по НДС. Чтобы обязать их платить НДС после 20 млн руб., нужно менять законодательство о самом режиме. Но если появится такая задача, думаю, технической проблемы здесь не будет.

— Полная отмена патентной системы выглядит самым радикальным шагом. Это реалистично?

С патентом вообще все довольно показательно. Его уже последовательно ограничивают: в 2026 году лимит доходов составляет 20 млн руб., в 2027-м — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн. Поэтому предложение полностью отменить ПСН я рассматриваю как возможное продолжение уже начатого процесса.

— А региональные льготы по УСН?

Они тоже давно находятся под пристальным вниманием из-за налоговой миграции, и дальнейшее ограничение таких льгот меня не удивит.

— Официально такие меры, скорее всего, будут объяснять борьбой с дроблением бизнеса. Это оправданная логика?

Понятно, что официальным объяснением подобных изменений может стать борьба с дроблением и недобросовестной налоговой оптимизацией. Но есть принципиальный момент: чтобы доказать дробление, инспектору нужно провести анализ деятельности, собрать доказательства, установить взаимозависимость и реальность разделения бизнеса. А отменить сам льготный режим гораздо проще — одним изменением закона.

Правда, вместе с теми, кто действительно использовал схемы, под новые правила попадет и добросовестный малый бизнес.

— Каков ваш прогноз: как и когда это будут внедрять?

Скорее всего, постепенно. Сначала могут ограничить отдельные льготы, потом пересмотреть условия применения спецрежимов, а затем дойти и до их полной отмены. В каком году это случится, сказать не возьмусь, но я действительно считаю, что к этому мы идем.

— Чем это обернется для бизнеса?

Последствия понятны: у части предпринимателей вырастут налоги и расходы на учет, кто-то переложит эту нагрузку в цены, кто-то закроется, а кто-то будет вынужден искать способы и дальше работать «в серую». И далеко не факт, что в итоге бюджет получит столько дополнительных денег, сколько рассчитывают авторы подобных предложений.

— Стоит ли ждать новых подобных инициатив?

Думаю, таких предложений впереди будет еще много, и некоторые из них окажутся куда менее приятными. Потребность бюджета в деньгах никуда не делась, а значит, искать новые способы их собрать будут и дальше. Как говорится, дыма без огня не бывает.