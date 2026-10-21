«Знаю зарплату каждого, но молчу»: почему о зарплатах в офисе не говорят даже бухгалтеры

Коллеги знают, как зовут вашу кошку, где вы были в отпуске и сколько стоил ремонт на кухне. Но ваша зарплата для них тайна, как и их доход для вас. Отчасти виновато советское прошлое, отчасти устройство отдела кадров. Немалую роль играет и страх узнать, что сосед по кабинету за ту же работу получает на 20 тысяч больше. Особенно пикантная ситуация в бухгалтерии: бухгалтер знает зарплаты всех, но рассказать не может никому. Разбираемся, почему тема денег в офисе под негласным запретом и стоит ли его нарушать.
«Неприлично спрашивать»: откуда растут корни
Табу на разговоры о деньгах в России старше любого трудового договора. В советское время высокая зарплата вызывала вопросы: откуда, за что, почему у него больше. Скромность считалась добродетелью, а интерес к чужому доходу считался мещанством. В 90-е к этому добавился страх: зарплаты часто выдавали в конверте, и чем меньше людей знали сумму, тем спокойнее было всем.
Привычка пережила и СССР, и конверты. Многие и сегодня скорее расскажут коллеге о проблемах со здоровьем, чем назовут сумму в расчетном листке.
«Узнаешь — расстроишься»: главный страх
Табу держится не только на воспитании. Есть причина прагматичнее: людям страшно сравнивать.
Типичная ситуация: двое бухгалтеров ведут одинаковые участки, сидят за соседними столами и вместе пьют чай. Одну взяли на работу три года назад, другую в прошлом месяце, уже по новым рыночным ставкам. Разница — 15 тысяч в пользу новенькой. Пока цифры не прозвучали, в отделе мир. Стоит им прозвучать, начинаются обиды на коллегу, на руководство и на себя.
Работает и обратная сторона. Тот, кто получает больше, тоже предпочитает молчать: не хочется ловить косые взгляды и слышать «ну, тебе-то легко».
«Это коммерческая тайна»: что говорит закон
Многие уверены, что работодатель вправе запретить разговоры о зарплате, а за нарушение можно лишиться премии или даже уволиться. На практике все не так однозначно.
Сведения о системе оплаты труда нельзя сделать коммерческой тайной. Это прямо следует из закона о коммерческой тайне (ст. 5 Федерального закона № 98-ФЗ).
Свою зарплату работник по общему правилу вправе назвать кому угодно. Это его собственные сведения. Роструд в своем письме от 24 мая 2022 года № ПГ/11476-6-1 подчеркивает, что обязать работника скрывать размер собственной зарплаты работодатель не вправе. В связи с этим такое условие, даже если оно включено в трудовой договор, не подлежит применению как противоречащее трудовому законодательству и ограничивающее права работника.
Чужую зарплату разглашать нельзя. Это уже персональные данные коллеги. Здесь закон на стороне молчания.
Бухгалтер знает все — и молчит
В этой истории у бухгалтера особая роль. Он единственный в офисе знает, сколько получает каждый: директор, менеджер, который «вечно жалуется», и коллега, который просит в долг до зарплаты.
И именно бухгалтеру говорить об этом нельзя. Если он расскажет о чужом окладе, это уже не сплетня, а разглашение персональных данных. За такое можно получить дисциплинарное взыскание, а в отдельных случаях и увольнение.
Поэтому бухгалтеры привыкли к фразе-щиту: «Спроси в отделе кадров». И к тому, что в коридоре коллеги смотрят на них с немым вопросом.
«Работодатель не может запретить вам рассказывать о своей зарплате»: комментарий юриста
Александр Малютин, судебный юрист | Эксперт в области банкротства, субсидиарной ответственности и недействительности сделок. Автор Telegram-канала «Прочел в законе»
«Можно ли сделать зарплату тайной? Если речь о собственной зарплате работника, то нет. Статья 5 закона «О коммерческой тайне» прямо запрещает устанавливать режим коммерческой тайны в отношении системы оплаты труда и задолженности по зарплате. Есть мнение, что зарплата и система оплаты труда — разные понятия, поэтому запрет на нее не распространяется. Но этот подход как минимум спорный. Он приводит к абсурду: пока долга по зарплате нет, ее можно засекретить, а как только появился, уже нельзя.
Кроме того, условия трудового договора, которые ухудшают положение работника, не применяются. Роструд тоже считает, что работодатель не вправе обязать работника скрывать размер своей зарплаты. Да и на практике сумму дохода приходится сообщать банку для кредита, при оформлении пособий и вычетов.
Зарплата — это персональные данные самого работника. Закон защищает его от распространения сведений о нем, а не дает работодателю право запрещать человеку рассказывать о себе.
С чужой зарплатой все иначе. Если бухгалтер, получивший доступ к ведомостям по работе, расскажет коллегам об их доходах, его могут уволить по подп. в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Но работодателю придется доказать, что сведения стали известны в связи с трудовыми обязанностями, что работник был обязан их хранить и действительно нарушил это обязательство».
Кому выгодно молчание
Если говорить честно, больше всего от табу выигрывает работодатель. Когда сотрудники не знают зарплат друг друга, ими проще управлять. Новичка можно нанять дороже без пересмотра окладов старожилов. Повышение можно дать тому, кто громче просит, а не тому, кто больше работает. И никто не придет с вопросом «почему у него больше».
У сотрудников при этом нет информации для переговоров. Многие годами получают меньше рынка просто потому, что не знают, сколько стоит их работа.
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А может, пора говорить?
На Западе часть компаний уже перешла к открытым зарплатным вилкам, а в некоторых странах их публикацию в вакансиях закрепили законом. В России тоже есть движение в эту сторону: в вакансиях на крупных сайтах все чаще указывают вилку.
Но полная открытость — не панацея. Если зарплаты в компании распределены несправедливо, прозрачность взорвет коллектив за неделю. Компромисс, который работает чаще всего:
открытые грейды и вилки по должностям вместо конкретных сумм по людям;
понятные критерии повышения: за что и на сколько;
право сотрудника знать свою позицию в вилке и что нужно, чтобы двигаться выше.
Что делать, если очень хочется узнать
Смотрите рынок. Вакансии с вилками, зарплатные обзоры кадровых агентств — это законный и не обидный способ понять свою стоимость.
Говорите о вилках, а не о цифрах. Вопрос «как думаешь, сколько сейчас платят ведущему бухгалтеру?» звучит мягче, чем «а у тебя сколько?».
Если узнали, что получаете меньше, идите к руководителю с аргументами, а не с обидой. Аргументы — это ваш участок, результаты, рыночные ставки. «А Маше платят больше» — не аргумент. Кроме того, так вы подставите Машу.
Знаете ли вы, сколько получают ваши коллеги?
А вы рассказываете коллегам о своей зарплате? Были ли случаи, когда откровенность закончилась конфликтом или, наоборот, прибавкой? Делитесь в комментариях.