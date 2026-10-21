«Знаю зарплату каждого, но молчу»: почему о зарплатах в офисе не говорят даже бухгалтеры

Александр Малютин, судебный юрист | Эксперт в области банкротства, субсидиарной ответственности и недействительности сделок. Автор Telegram-канала «Прочел в законе»

«Можно ли сделать зарплату тайной? Если речь о собственной зарплате работника, то нет. Статья 5 закона «О коммерческой тайне» прямо запрещает устанавливать режим коммерческой тайны в отношении системы оплаты труда и задолженности по зарплате. Есть мнение, что зарплата и система оплаты труда — разные понятия, поэтому запрет на нее не распространяется. Но этот подход как минимум спорный. Он приводит к абсурду: пока долга по зарплате нет, ее можно засекретить, а как только появился, уже нельзя.

Кроме того, условия трудового договора, которые ухудшают положение работника, не применяются. Роструд тоже считает, что работодатель не вправе обязать работника скрывать размер своей зарплаты. Да и на практике сумму дохода приходится сообщать банку для кредита, при оформлении пособий и вычетов.

Зарплата — это персональные данные самого работника. Закон защищает его от распространения сведений о нем, а не дает работодателю право запрещать человеку рассказывать о себе.

С чужой зарплатой все иначе. Если бухгалтер, получивший доступ к ведомостям по работе, расскажет коллегам об их доходах, его могут уволить по подп. в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Но работодателю придется доказать, что сведения стали известны в связи с трудовыми обязанностями, что работник был обязан их хранить и действительно нарушил это обязательство».