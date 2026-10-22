💥Обзор новостей: переводы отклонят при обнаружении вируса в смартфоне, налога на прибыль от МП распределят между регионами, реальные доходы за пять лет выросли на 30%

Банки с 1 марта начнут отклонять переводы при обнаружении вирусов в смартфоне. С 1 марта российские банки будут обязаны отклонять денежные переводы с мобильных устройств, на которых обнаружено вредоносное программное обеспечение. Новые меры направлены на дополнительную защиту клиентов от мошенничества, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в подкасте образовательной платформы ЦБ «Финтрек». По его словам, соответствующие требования предусмотрены федеральным законом № 210, принятым 26 июня. Банки должны будут проверять устройства на наличие вредоносных программ при использовании мобильных приложений и веб-версий банковских сервисов.

В РФ обсуждают распределение налога на прибыль маркетплейсов между регионами в зависимости от продаж. Минфин РФ изучает возможность введения нового порядка распределения поступающего от маркетплейсов налога на прибыль между регионами — в зависимости от продаж в конкретных субъектах РФ, а не исходя из расположения крупных подразделений и головных офисов, как это происходит сейчас, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Госдумы. Вопрос о распределении налогов от онлайн-торговли между субъектами РФ поднял представитель фракции "Новые люди". Суть идеи в том, чтобы каждый субъект РФ мог получать какую-то часть налогов от покупок, которые совершают жители региона через маркетплейсы. Сейчас значительная часть налога на прибыль от онлайн-торговли поступает, по его словам, в субъекты, в которых зарегистрированы головные офисы или крупные подразделения маркетплейсов. По информации депутата, в середине года президент РФ дал Минфину поручение подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Реальные доходы россиян за пять лет выросли более чем на 30%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы. Министр подчеркнул необходимость продолжать работу по созданию условий для дальнейшего роста доходов граждан. 16 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 28 935 руб. в следующем году. Силуанов 5 октября говорил, что МРОТ в России достигнет 35 000 руб. к 2030 г. По его словам, повышение МРОТа позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами. В тот же день глава Минфина сообщил, что реальные доходы населения России в 2027 г. вырастут на 1,4%. В следующие два года показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.

ЦБ: инфляционные ожидания населения в октябре снизились до 13,2%. Такие данные получил инФОМ по результатам опроса, проведенного 5–15 октября по заказу Банка России. У тех, кто имеет сбережения, показатель снизился на 1,2 п. п. и составил 11,6%. У людей без накоплений инфляционные ожидания стали ниже на 0,8 п. п. – 14,6%. Инфляционные ожидания у населения на горизонте пяти лет выросли – с 10,7% в сентябре до 12,2% в октябре. По данным Росстата, за период с 6 по 12 октября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала месяца – на 1,01%, а с начала года – на 6,1%.

Комитет Думы поддержал упрощение возбуждения уголовных дел за нелегальное кредитование. Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные законопроекты, позволяющие возбуждать уголовные дела за нелегальное кредитование в крупном размере без предварительного привлечения к административной ответственности. Одобренный комитетом законопроект (№1170220-8) делает сам факт незаконной выдачи займов в крупном размере, свыше 3,5 млн руб., достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Законопроект №1170178-8 уточняет ответственность в сфере предоставления потребительских кредитов (займов) по ст. 14.56 КоАП в целях разграничения административной и уголовной ответственности по размеру деяния. То есть административная ответственность будет наступать только в случае незаконной выдачи кредитов, которая не является уголовно наказуемым деянием.

«Международный аэропорт Шереметьево» начал переговоры о продаже 75% «Библио-Глобуса» — одного из крупнейших туроператоров России. Средства от сделки могут быть направлены на выкуп блокпакета акций аэропорта в рамках приватизации. Приобретение «Библио-Глобуса» обсуждают в том числе структуры из периметра компаний, связанных с Wildberries & Russ (RWB), говорит один из источников РБК.

Минтранс подготовил законопроект о цифровом уведомлении перед эвакуацией автомобилей, сообщил глава Росавиации, кандидат на пост министра транспорта Дмитрий Ядров. «Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», — сказал он. Ядров отметил, что законопроект предусматривает создание единой системы взимания платы — цифровой платформы, которая позволит обмениваться информацией об эвакуации автомобилей и направлять соответствующие уведомления владельцам.

Минфин готовит дорожную карту по трем экспериментам в сфере токенизации. Минфин готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере токенизации, один из них — токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой (Петербургской) биржи, говорится в сообщении министерства.

Минпромторг будет искать возможности для увеличения финансирования программ поддержки в автопроме. Установленный в текущей версии проекта бюджета на 2027-2029 годы размер финансирования программ льготного автокредитования и льготного автолизинга является минимальным, Минпромторг РФ рассчитывает на повышение лимитов по итогам подготовки документа ко второму чтению. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов