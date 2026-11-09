💥Обзор новостей: выдачи семейной ипотеки сократились, россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, лишь 20% сотрудников по-настоящему увлечены своим делом

Выдачи семейной ипотеки в октябре сократились в четыре раза. В октябре банки выдали ипотечных кредитов почти вдвое меньше, чем месяцем ранее, что стало минимальным результатом с февраля 2026 года. Резкое сокращение последовало за сентябрьским всплеском спроса перед ужесточением условий семейной ипотеки, которая обеспечивала большую часть выдач. В новых условиях участники рынка ожидают роста доли рыночного кредитования. Однако ее массовость будет зависеть от ставок, которые пока остаются довольно высокими.

Россиян ждут рекордно длинные новогодние каникулы. В конце декабря российских работников ждет короткая трехдневная рабочая неделя — с 28 по 30 декабря. 31 декабря официально объявлено выходным днем. Период праздников продлится 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Возвращаться на работу предстоит в понедельник, 11 января. В общей сложности праздничные выходные продлятся 11 дней подряд.

Депутат Госдумы Говырин напомнил о возможности вернуть 50% стоимости ОСАГО. Соцфонд возвращает половину уплаченной страховой премии по ОСАГО людям с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Уточняется, что компенсация также полагается детям с инвалидностью, ее оформляют родители, усыновители, опекуны или попечители.

Расходы на лекарства и медуслуги за год увеличились на 22–26%. Расходы россиян на лекарства и медуслуги за период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года по сравнению с предыдущими 12 месяцами выросли на 22% и 26% соответственно. Прирост выручки фармрознице в основном обеспечивает увеличивающийся спрос на препараты для похудения, а частным клиникам — интерес пациентов к высокотехнологичному лечению.

МВД: мошенники похищают данные в общественных местах с помощью поддельных Wi-Fi. Мошенники могут похищать личные данные граждан в общественных местах с помощью поддельных Wi-Fi сетей, фальшивых QR-кодов, зараженных вредоносными программами повербанков и через Bluetooth, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. «Открытые Wi-Fi сети могут быть поддельными. Злоумышленники создают "двойники", чтобы перехватить ваши логины, пароли и платежные данные», — предупредили в ведомстве. Для защиты в МВД рекомендуют не вводить личную информацию в таких сетях и уточнять официальное название точки доступа у сотрудников заведения.

Азербайджан и Армения разошлись в оценке карабахского конфликта. В Баку и Ереване отмечают шестую годовщину окончания второй карабахской войны, завершившейся подписанием 9 ноября 2020 года заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении боевых действий и возращении региона к миру. В Баку окончание войны празднуют как День победы, в Ереване продолжают искать виновных в трагедии. Азербайджан называет Россию стратегическим партнером, Армения уходит от России все дальше, возлагая на нее и союзников по ОДКБ ответственность за поражение в войне.

Правительство России расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» для реализации нового инвестиционного проекта. В границы ТОР будет включен земельный участок на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края. Это создаст условия для реализации инвестиционного проекта по строительству горнометаллургического промышленного кластера на базе Мильканского железорудного рудопроявления.

Российская армия хочет отказаться от демисезонной одежды. «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему "лето — зима"», — сказал начальник тыла вооруженных сил, замминистра обороны Валерий Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале "Звезда".

Солнце 7 ноября повторило рекорд XXI века по числу вспышек. «Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Особенностью рекордного дня стало то, что все 29 вспышек произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4566.

В Красноярске полицейские обезвредили агрессивного медведя в жилом районе. В Красноярске полицейские обезвредили медведя, который вышел в жилой район и начал приближаться к людям, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел ночью в Свердловском районе города. В полицию поступило сообщение о медведе, который бродил по Колхозной улице, рычал и едва не загрыз дворовую собаку.