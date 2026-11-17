ЦБ с 1 января 2027 г. получит право запрашивать у ФНС сведения о счетах и категориях доходов граждан, с 1 сентября 2027 г. — об их электронных кошельках. При этом сам регулятор будет передавать налоговой службе данные о физлицах, систематически получающих доходы от других граждан. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета РФ.

Бизнес защитят от уголовных дел при реструктуризации налоговых долгов. Минфин разработал комплекс поправок в НК, УК и УПК, которые должны предотвратить передачу данных о выявленной налоговой задолженности в следственные органы при наличии одобренной рассрочки или отсрочки на ее погашение. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 16 ноября поддержала разработанные Минфином поправки. Поправки в НК, в частности, включают норму о том, что передача материалов проверки в следственные органы при наличии одобренной рассрочки, отсрочки или мирового соглашения может происходить в строго определенных законом случаях. Среди них, например, истечение одного месяца после отмены согласованной реструктуризации долга, его неуплата по истечении срока отсрочки или рассрочки, расторжение судом мирового соглашения и т. п.

Основательница Wildberries и глава RWB (объединенная компания Wildberries-Russ) Татьяна Ким попала под санкции ЕС, говорится в официальном журнале Евросоюза. В пресс-службе RWB сообщили, что санкции в отношении Ким не окажут влияния на работу как самой RWB, так и компаний, входящих в ее экосистему, поскольку она не имеет активов в Евросоюзе и не осуществляет деятельность в странах ЕС.

Орешкин назвал санкции против Татьяны Ким признанием успеха Wildberries. Европейские санкции в отношении основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким свидетельствуют о признании ее успехов со стороны конкурентов. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России».

Госдума перенесла проект о дистанционной продаже вина на неопределенное время. Совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате парламента. По словам одного из них, рассмотрение отложили на неопределенный срок.

Повышение штрафов для родителей несовершеннолетних одобрено к первому чтению. Речь идет, в частности, о нарушениях, выразившихся в лишении детей права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей; в намеренном сокрытии места нахождения детей против их воли; в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей; в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов. Предлагается увеличить штрафы с нынешних 2-3 тысяч рублей до пяти - десяти тысяч рублей.

Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета составила 2,03 рубля. Среднерыночная стоимость предоставления кредитного отчета (SR) на 2027 г. составила 2,03 руб. Показатель снизился на 0,15 руб., рассчитал Банк России. За 2026 г. стоимость была на уровне 2,18 руб., а в 2025 г. – 2,65 руб. SR применяется участниками рынка для расчета предельного значения стоимости предоставления сведений о среднемесячных платежах, о запрете на заключение договоров потребительского займа или кредита, а также для предупреждения возможного мошенничества.

Пушкина сокращать не будут. В СМИ появилась информация о том, что в школьный учебник для третьего класса стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» вошло в сокращенном виде. В частности, из произведения в учебнике «Литературное чтение» исключили четверостишие, начинающееся со строк «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей» и заканчивающееся словами «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей». В более ранних изданиях учебника стихотворение печаталось целиком. Минпросвещения заявило о недопустимости произвольного сокращения произведений русских классиков в школьных учебниках, «Зимний вечер» будет включено в новые государственные учебники для пятых классов без сокращений.

Водители потратили на полисы ОСАГО 295 млрд руб. за десять месяцев. За десять месяцев 2026 года в России заключили 59,7 млн договоров ОСАГО на общую сумму 295 млрд руб. Это в 1,38 раза больше по количеству полисов и на 24,1 млрд руб. больше по объему страховых премий, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым желанным подарком для молодых врачей и учителей стали сертификаты. Молодые учителя и врачи предпочли бы получать в качестве благодарности не букеты и сладости, а электронные сертификаты на маркетплейсах, показал опрос. При этом деньги в качестве поощрения в сферах образования и здравоохранения не приветствуются — денежная благодарность по-прежнему считается естественной только в классической сфере услуг. А молодые сотрудники креативных индустрий предпочли бы подарку положительный отзыв.

В российских школах введут обязательный курс по искусственному интеллекту и цифровой безопасности, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Международном форуме омбудсменов. По его словам, занятия начнутся в этом году и будут проходить раз в неделю для учеников с 5-го по 11-й класс. Курс поможет школьникам сформировать навыки безопасного использования цифровых сервисов.

Официальный курс доллара поднялся до 82,51 рубля. Банк России установил официальный курс доллара на 17 ноября в размере 82,51 руб. Регулятор повысил его на 0,36 руб. Евро подорожал на 0,16 руб. и составил 91,19 руб. Курс юаня вырос до 12,35 руб., прибавив 0,03 руб.

Уборка тротуаров в Петербурге подорожала в 1,6 раза за год. В Санкт-Петербурге заключили очередные контракты на уборку тротуаров и велодорожек на 143 млн руб. За год количество закупок увеличилось, а общая сумма выросла в 1,6 раза.