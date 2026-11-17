Опубликовали законопроект 617-9 — второе чтение, появилась новая статья 54.2 НК. Она предусматривает особый порядок расчета НДС при ввозе определенных маркированных товаров из ЕАЭС.
Какую проблему хотят устранить?
Цена поставки часто ниже рыночной. Товар (подлежащий маркировке — обувь, одежда, духи и т.д.) завозится из Беларуси или Казахстана по заниженной цене. НДС при ввозе из ЕАЭС считается не таможней, а самим налогоплательщиком — исходя из цены сделки. Занизил цену — занизил базу по НДС. Дальше товар продается по рыночной цене уже на территории РФ, а разница оседает мимо бюджета.
Что будет, если примут?
Если цена единицы товара в сделке ниже установленной минимальной цены, для расчета ввозного НДС нужно будет использовать минимальную цену. Налоговая служба сможет контролировать соответствие цен импорта из других стран ЕАЭС их рыночному уровню для расчета НДС в полном объеме.
Что написано в проекте?
«Если в сделке, предметом которой являются товары, в случаях, перечисленных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи (далее в настоящей статье - анализируемая сделка), применена цена единицы товара, которая меньше минимальной цены единицы товара, то для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость принимается минимальная цена единицы товара, определенная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
3. Минимальной ценой единицы товара для целей настоящей статьи признается цена единицы товара в сопоставимой сделке, определенная в соответствии с порядком, указанным в пункте 5 настоящей статьи, умноженная на корректирующий коэффициент, применяемый для корректировки цены единицы товара в сопоставимой сделке к условиям анализируемой сделки (далее в настоящей статье – корректирующий коэффициент)
Расчет минимальной цены единицы товара осуществляется ежемесячно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».
Кого касается?
Прямых импортеров товара из ЕАЭС;
Тех, кто покупает уже ввезенный другим лицом маркированный товар;
Комиссионеров/агентов, которые ввозят товар в интересах принципала.
Важное исключение: если товар продается через электронные площадки физлицам напрямую продавцом из другой страны ЕАЭС (трансграничная интернет-торговля) — норма не действует. То есть маркетплейсы с прямыми поставками от белорусских/казахстанских продавцов физлицам в эту схему не попадают.
Как это будет работать?
Если цена в договоре ниже некой «минимальной цены единицы товара» — для НДС берется не договорная цена, а минимальная.
Минимальная цена считается на основе данных системы маркировки «Честный знак» — сравнивается с ценами реальных продаж идентичных товаров конечным потребителям на территории РФ, с применением корректирующего коэффициента.
Считает это ФНС ежемесячно и публикует на своем сайте по GTIN (глобальный номер товара) — то есть ориентир будет публичным и привязанным к конкретной товарной позиции.
Условный пример, как это будет работать:
Компания ввезла из Казахстана партию маркированной обуви — 500 пар по цене 8 000 руб. за единицу, итого заявленная стоимость 4 000 000 руб. ФНС опубликовала минимальную цену по данному GTIN — 11 500 руб. за пару. Ставка НДС — 22%.
НДС исходя из цены сделки: 4 000 000 × 22% = 880 000 руб.
Минимальная стоимость партии для целей НДС: 500 × 11 500 = 5 750 000 руб.
НДС исходя из минимальной цены: 5 750 000 × 22% = 1 265 000 руб.
Такой механизм будут применять к товарам, ввозимым начиная с 1 июля 2027 года.
Что делать?
Минимальная цена — это публичный ориентир. Если ваша цена ниже — вам придется доказывать, почему в вашем случае есть основания для отклонения.
Для бизнеса это означает: формальная чистота документов перестает быть единственной линией защиты. Нужно заранее мониторить, не окажется ли цена закупки ниже того самого ориентира, который будет публиковаться ежемесячно — а значит, это новая регулярная обязанность для бухгалтерии, а не разовая проверка на входе.
Проверяйте GTIN и характеристики товара, запрашивайте техническую документацию у поставщика и учитывайте возможную доплату НДС в бюджет.
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