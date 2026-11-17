«Если в сделке, предметом которой являются товары, в случаях, перечисленных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи (далее в настоящей статье - анализируемая сделка), применена цена единицы товара, которая меньше минимальной цены единицы товара, то для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость принимается минимальная цена единицы товара, определенная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

3. Минимальной ценой единицы товара для целей настоящей статьи признается цена единицы товара в сопоставимой сделке, определенная в соответствии с порядком, указанным в пункте 5 настоящей статьи, умноженная на корректирующий коэффициент, применяемый для корректировки цены единицы товара в сопоставимой сделке к условиям анализируемой сделки (далее в настоящей статье – корректирующий коэффициент)

Расчет минимальной цены единицы товара осуществляется ежемесячно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».