Штраф за неявку на допрос в налоговую предложили поднять до 14 тыс. руб
Ко второму чтению законопроекта о налоговых поправках предложено повысить почти все фиксированные штрафы в главе 18 НК РФ. Сильнее всего вырастут санкции для свидетелей, экспертов и переводчиков: до 14 раз. Крупные штрафы, связанные с иностранными компаниями и международными группами, увеличат на 20–50%.
Продолжаем разбирать законопроект 617-9 — второе чтение. Посмотрим, как планируют изменить штрафы. Поправки затрагивают статьи 128–129.11 НК. Многие суммы в них не пересматривались больше двадцати лет.
Как могут измениться штрафы с 2027 года
Нарушение
Сейчас
Предлагается
Рост
Неявка или уклонение от явки свидетеля (ст. 128)
1 000 руб.
14 000 руб.
×14
Отказ от показаний, ложные показания свидетеля (ст. 128)
3 000 руб.
42 000 руб.
×14
Отказ эксперта, переводчика, специалиста от участия в проверке (ст. 129)
500 руб.
7 000 руб.
×14
Ложное заключение эксперта, ложный перевод (ст. 129)
5 000 руб.
14 000 руб.
×2,8
Несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1)
5 000 руб.
14 000 руб.
×2,8
То же повторно в течение года (ст. 129.1)
20 000 руб.
56 000 руб.
×2,8
Непредставление уведомления о КИК (ст. 129.6)
500 000 руб.
754 000 руб.
+51%
Недостоверные сведения в уведомлении о КИК (ст. 129.6)
50 000 руб.
104 000 руб.
×2
Непредставление уведомления об участии в иностранных организациях (ст. 129.5)
100 000 руб.
120 000 руб.
+20%
Нарушения по ст. 129.9–129.11
500 000–1 000 000 руб.
600 000–1 200 000 руб.
+20%
Новый штраф для маркетплейсов
Тот же законопроект вводит статью 126.4 — «Неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанностей по информационному взаимодействию с налоговыми органами»: штраф 10 000 руб. для операторов цифровых платформ. Он грозит, если площадка не подтвердит налоговой (или подтвердит с опозданием), что разместила в личном кабинете продавца информацию о направленном ему сообщении о налоговых рисках. Штраф начисляется за каждый месяц нарушения.
Законопроект пока не принят.
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