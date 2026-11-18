Ко второму чтению законопроекта о налоговых поправках предложено повысить почти все фиксированные штрафы в главе 18 НК РФ. Сильнее всего вырастут санкции для свидетелей, экспертов и переводчиков: до 14 раз. Крупные штрафы, связанные с иностранными компаниями и международными группами, увеличат на 20–50%.

Продолжаем разбирать законопроект 617-9 — второе чтение. Посмотрим, как планируют изменить штрафы. Поправки затрагивают статьи 128–129.11 НК. Многие суммы в них не пересматривались больше двадцати лет.

Как могут измениться штрафы с 2027 года

Нарушение Сейчас Предлагается Рост Неявка или уклонение от явки свидетеля (ст. 128) 1 000 руб. 14 000 руб. ×14 Отказ от показаний, ложные показания свидетеля (ст. 128) 3 000 руб. 42 000 руб. ×14 Отказ эксперта, переводчика, специалиста от участия в проверке (ст. 129) 500 руб. 7 000 руб. ×14 Ложное заключение эксперта, ложный перевод (ст. 129) 5 000 руб. 14 000 руб. ×2,8 Несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1) 5 000 руб. 14 000 руб. ×2,8 То же повторно в течение года (ст. 129.1) 20 000 руб. 56 000 руб. ×2,8 Непредставление уведомления о КИК (ст. 129.6) 500 000 руб. 754 000 руб. +51% Недостоверные сведения в уведомлении о КИК (ст. 129.6) 50 000 руб. 104 000 руб. ×2 Непредставление уведомления об участии в иностранных организациях (ст. 129.5) 100 000 руб. 120 000 руб. +20% Нарушения по ст. 129.9–129.11 500 000–1 000 000 руб. 600 000–1 200 000 руб. +20%

Новый штраф для маркетплейсов

Тот же законопроект вводит статью 126.4 — «Неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанностей по информационному взаимодействию с налоговыми органами»: штраф 10 000 руб. для операторов цифровых платформ. Он грозит, если площадка не подтвердит налоговой (или подтвердит с опозданием), что разместила в личном кабинете продавца информацию о направленном ему сообщении о налоговых рисках. Штраф начисляется за каждый месяц нарушения.

Законопроект пока не принят.