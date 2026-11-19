💥Обзор новостей: топливный кризис помешал достичь цели «вблизи 4%» по инфляции, суды смогут уменьшать размер алиментов при высоких доходах плательщика, вышла GTA VI
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Инфляция в России уже в 2026 г. могла бы достичь цели «вблизи 4%», если бы не ситуация на топливном рынке. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «В принципе, мы в этом году были как никогда близки к достижению цели... Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели», – сказал он. «Топливный кризис — это то, что действительно оказало и прямое влияние на инфляцию через рост цен на бензин, и вызвало различные вторичные эффекты, связанные с ростом инфляционных ожиданий населения, повышением цен по широкому кругу товаров и услуг», — отметил он.
ЦБ запланировал тестирование офлайн-платежей цифровым рублем на осень 2027 года. Центробанк запланировал тестирование офлайн-платежей цифровым рублем при отсутствии продавца и покупателя доступа к Интернету на осень 2027 года. «Участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться при отсутствии связи», — говорится в сообщении Банка России.
Суды смогут уменьшать размер алиментов при высоких доходах плательщика. КС постановлении по жалобе вратаря сборной России по футболу и ПСЖ Матвея Сафонова разрешил судам уменьшать размер алиментов при высоких доходах плательщика, если их взыскание в доле от заработка приводит к выплате суммы, превышающей потребности ребенка. Опрошенные РБК юристы полагают, что постановление позволит состоятельным родителям чаще обращаться в суд с требованиями об уменьшении алиментов. Однако автоматического снижения выплат не произойдет: плательщику предстоит доказать, что их размер несоразмерен потребностям ребенка, а суду — оценить обстоятельства конкретной семьи.
Росстат: Инфляция в РФ с 10 по 16 ноября составила 0,19%. С 10 по 16 ноября потребительские цены в России выросли на 0,19%. Неделей ранее, с 3 по 9 ноября, рост составлял 0,12%. С начала месяца цены прибавили 0,30%, а с начала года - 6,53%. Годовая инфляция на эту дату ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября. Таковы данные Росстата.
Росавтодору могут дать контроль за работой тысяч придорожных автомагазинов. Росавтодор может получить эксклюзивное право выдавать согласие на размещение и использование на придорожной территории мобильных объектов дорожного сервиса. Это понятие включает автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны, оснащенные оборудованием для обслуживания участников дорожного движения по пути следования, говорится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении 18 ноября.
Минпромторг предложил маркировать школьную мебель и оборудование. Эксперимент по цифровой маркировке детской и школьной мебели и учебного оборудования предложили провести в России в 2027 году.
«Ozon банк» может запустить обмен наличной валюты. «Ozon банк» изучает «возможные направления» работы с валютой, сообщил «Ведомостям» представитель Ozon.
ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр криптообменников. ЦБ принял решение внести Альфа-банк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сообщается на сайте регулятора.
Дума приняла закон об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов. Законом предусматривается, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления регламентируются уставом библиотеки с учетом законодательства РФ об иностранных агентах.
Суд в Москве приговорил иностранца к 12 годам за продажу органов малоимущих россиян. По данным прокуратуры, транснациональная группа, созданная в период с 2006 по 2008 год, «систематически совершала незаконные сделки по изъятию здоровых почек граждан, находящихся в тяжелом материальном положении». Затем органы трансплантировали другим людям за вознаграждение. Сообщники искали потенциальных доноров, в том числе граждан РФ, размещая объявления в СМИ и интернете, предлагая вознаграждение за изъятие почки. «При этом потерпевших вводили в заблуждение относительно законности и безопасности предстоящих хирургических операций, убеждая в отсутствии негативных последствий для здоровья», - подчеркнули в надзорном ведомстве. Далее участники группы организовывали пересечение донорами госграницы транзитом через другую страну в одну из частных медицинских клиник, где проводились операции, уточнили в прокуратуре.
Состоялся мировой релиз GTA VI. Игра, действие которой вернется в город Вайс-Сити, прототипом которого был Майами, является одной из самых ожидаемых новинок десятилетия. От момента выхода GTA V до выхода новой титульной части серии прошло более 13 лет.
Милонов: россиянам не стоит делать выход шестой части GTA объектом поклонения. Четверть регулярно играющих в видеоигры россиян отпросились с работы или планируют это сделать к выходу новой части видеоигры GTA, говорится в исследовании сервиса Dream Job. Выход видеоигры запланирован на 19 ноября. «Не стоит возводить эту игровую похоть в формат объекта сумасшедшего поклонения: любая одержимость заканчивается актом изгнания нечистой силы», — сказал Милонов.
Россиян станут чаще спрашивать о планах завести детей. Власти будут раз в три года вместо пяти спрашивать россиян, хотят ли они детей, сколько и что мешает решиться на пополнение в семье. Минэк в рамках поручения президента России Владимира Путина подготовил соответствующий проект постановления, выяснили «Известия». Ближайшее статистическое обследование намечено на 2027 год.
В России предложили амнистировать всех тяжелобольных женщин после помилования Лерчек. Председатель Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заявила, что помилование блогера — это хорошо, но важно, чтобы гуманное отношение было ко всем.
Розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли на 71–154% в годовом выражении. Ранее динамика оценивалась всего в 15%. Это связано с сокращением предложения. После плохой путины выпуск икры сократился в три раза. Заметно растут и цены на красную рыбу. Дополнительно на стоимость красной рыбы и икры влияет рост себестоимости из-за подорожания топлива, логистики, промыслового оборудования, поясняют в Рыбном союзе. Там не исключают, что еще одним фактором стало расширение ветеринарного и иного контроля, что сократило долю дешевого нелегального продукта, который в прошлом году приводил к снижению средних цен. Потребители могут рационализировать потребление, переориентируясь на альтернативную продукцию и более мелкую фасовку.
Штрафы за дискредитацию духовно-нравственных ценностей в соцсетях одобрены в I чтении. Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1101893-8 о введении административных штрафов за распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и отказ их удалять. Законопроект предлагает, в частности, за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей ввести административный штраф в размере до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей - для должностных лиц, до 1 млн рублей - для юридических лиц.
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