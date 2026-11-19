Инфляция в России уже в 2026 г. могла бы достичь цели «вблизи 4%», если бы не ситуация на топливном рынке. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «В принципе, мы в этом году были как никогда близки к достижению цели... Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели», – сказал он. «Топливный кризис — это то, что действительно оказало и прямое влияние на инфляцию через рост цен на бензин, и вызвало различные вторичные эффекты, связанные с ростом инфляционных ожиданий населения, повышением цен по широкому кругу товаров и услуг», — отметил он.

ЦБ запланировал тестирование офлайн-платежей цифровым рублем на осень 2027 года. Центробанк запланировал тестирование офлайн-платежей цифровым рублем при отсутствии продавца и покупателя доступа к Интернету на осень 2027 года. «Участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться при отсутствии связи», — говорится в сообщении Банка России.

Суды смогут уменьшать размер алиментов при высоких доходах плательщика. КС постановлении по жалобе вратаря сборной России по футболу и ПСЖ Матвея Сафонова разрешил судам уменьшать размер алиментов при высоких доходах плательщика, если их взыскание в доле от заработка приводит к выплате суммы, превышающей потребности ребенка. Опрошенные РБК юристы полагают, что постановление позволит состоятельным родителям чаще обращаться в суд с требованиями об уменьшении алиментов. Однако автоматического снижения выплат не произойдет: плательщику предстоит доказать, что их размер несоразмерен потребностям ребенка, а суду — оценить обстоятельства конкретной семьи.

Росстат: Инфляция в РФ с 10 по 16 ноября составила 0,19%. С 10 по 16 ноября потребительские цены в России выросли на 0,19%. Неделей ранее, с 3 по 9 ноября, рост составлял 0,12%. С начала месяца цены прибавили 0,30%, а с начала года - 6,53%. Годовая инфляция на эту дату ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября. Таковы данные Росстата.

Росавтодору могут дать контроль за работой тысяч придорожных автомагазинов. Росавтодор может получить эксклюзивное право выдавать согласие на размещение и использование на придорожной территории мобильных объектов дорожного сервиса. Это понятие включает автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны, оснащенные оборудованием для обслуживания участников дорожного движения по пути следования, говорится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении 18 ноября.