Первая неделя: кто здесь главный

Кот появился в доме в самый неподходящий момент — за три дня до сдачи отчётности. Он вошёл, осмотрел квартиру и сразу дал понять: ремонт здесь делали без учёта его мнения. Лоток поставили не туда, корм налили не тот, а рабочее место рядом с окном признали условно пригодным.

Бухгалтер в это время проверяла обороты и мысленно составляла список из двенадцати дел. Кот составил свой: съесть, посидеть на подоконнике, посмотреть на птиц, лечь на бумаги, съесть ещё раз. Совпадений в списках не было ни одного.

К вечеру первого дня выяснилось главное: кот не разделяет идею дедлайна. Дедлайн для него — это когда миска пустая.