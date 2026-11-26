Суд в Москве постановил вернуть владельцу незадекларированную в ФНС крипту. Истец купил и передал другому человеку в управление 1 тыс. USDT, а когда тот не вернул их в срок, обратился в суд. Сначала суды отказывали в иске, потому что он не декларировал эту криптовалюту в налоговой службе. Но решение Конституционного суда изменило ситуацию. «В суде владельцу важно показать, откуда у него криптовалюта, кому он ее передал и почему ее должны вернуть. В деле покупку подтвердил договор, а передачу USDT — акт приема-передачи и запись о переводе», — пояснил адвокат истца.

Свыше 13 млн пенсионеров досрочно получат пенсии за январь. Свыше 13 млн пенсионеров в РФ досрочно получат пенсии за январь, средства планируется перечислить 29-30 декабря на карту. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Социального фонда России. Если пенсии доставляет «Почта России», выплаты пройдут по графику работы региональных отделений в январе. Почтальоны доставят пенсии для 5,6 млн пенсионеров со 2 по 25 января, добавили в пресс-службе.

В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы родителям малолетних детей. Родителям детей младше полутора лет предложили начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов за каждый полный год ухода за ребенком. С такой инициативой председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. «Предлагаю изменить систему начисления пенсионных баллов. За каждый полный календарный год ухода матери (или одного из родителей) за каждым ребенком до достижения полутора лет начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов. За неполный календарный год начисление производить пропорционально фактической продолжительности ухода за детьми», — сказал Миронов. По мнению депутата, такое решение будет способствовать повышению пенсионных прав граждан и улучшению демографической ситуации в стране.

Минфин предложил повысить пошлину на деликатесы с 1 января. Министерство финансов выступило за повышение пошлины на деликатесы с 1 января, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Во время обсуждения бюджета на 2027-2029 годы в Совфеде призвали вывести из-под льготного налогообложения пармезан, хамон, трюфели, морские деликатесы и другие продукты. В Минфине выдвинули свою инициативу — о повышении импортной пошлины. «Мы предложили 15 процентов», — ответил Сазанов на вопрос о размере тарифа. Перечень продуктов, которые попадут под него, определят позднее.

Продажи жилья в России падают, а цены растут, что нелогично, заявил Володин. Продажи жилья в России падают, а цены на него растут, что противоречит логике рынка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив профильным ведомствам обсудить ситуацию. «Это что, рынок? Рынок — это когда стоимость снижается, если спроса нет. А сейчас как раз спрос упал, значит стоимость должна снижаться».

Суд арестовал губернатора Мурманской области Чибиса. Андрей Чибис заключен под стражу до 23 января 2027 года в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. По данным МВД, речь идет о хищении бюджетных средств минстроительства Мурманской области на сумму свыше 39 млн рублей, а также о растрате бюджетных средств минтранспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей и незаконных валютных операциях.

Водители должны иметь при себе бумажные водительские права, даже если пользуются ими в электронном виде в Мах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. «МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе водительские документы в бумажном виде. Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи», — сказала она.

В России растет спрос на внесудебные экспертизы. В России растет востребованность внесудебной экспертизы, сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. «Так, за 10 месяцев 2026 года количество нотариально назначенных экспертиз увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказали в ФНП. Более всего эти внесудебные действия востребованы в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Продажи билетов на детские новогодние мероприятия в ноябре превысили 660 млн руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Timepad, билеты на новогодние елки подорожали на 24% год к году. В Ticketland рост средней стоимости составил 16%, до 3,7 тыс. руб. Организаторы связывают подорожание с ростом затрат на аренду площадок, работу артистов и технических специалистов, а также производство декораций и костюмов.

Роскомнадзор выявил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интервью Ксении Собчак с блогерами Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. анее Собчак сообщила, что вынуждена удалить эти три выпуска с канала «Осторожно, Собчак» по требованию регулятора. По словам журналистки, ведомство усмотрело в интервью признаки экстремизма.

Госдума лишила призеров школьных олимпиад права поступать в вузы без вступительных испытаний. Теперь зачисление без экзаменов доступно только победителям — остальным придется участвовать в общем конкурсе ЕГЭ. Призеры сохранят возможность получить максимальные баллы по соответствующему предмету. Изменения коснутся олимпиад начиная с учебного года 2026/27, а для ранее полученных дипломов прежние правила сохранятся в течение четырех лет. Особые права распространяются на поступление в бакалавриат и специалитет.

Лукашенко отверг вероятность передачи власти в Белоруссии младшему сыну. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет никакого транзита власти, и уж тем более он не готовит в преемники младшего сына. «Кого народ изберет, тот и будет. Обещаю вам. Если вы очень озабочены сменой нашей власти. Вот кого народ изберет, как в 90-е. Не скажете ж, что я в 1994-м, придя к власти, фальсифицировал что-то. Меня избрали люди. Отвергнув власть, которая была там, они избрали меня. И забудьте вы про эти "передачу власти", "транзит власти". Ну, наверное, когда я буду уходить от власти, у меня какие-то будут предпочтения. Но не те предпочтения, о которых вы думаете», — сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, которое цитирует агентство БелТА.