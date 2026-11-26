ИИ может помочь бухгалтеру сверить первичные документы, сопоставить их с условиями договоров и выявить расхождения. Но эффективность таких инструментов зависит от того, как организованы обработка информации и проверка результатов. Какие задачи уже можно доверять ИИ, а где нужен человек, рассказала Алина Краснюкова.

Алина Краснюкова, финансовый менеджер направлений по поддержке процесса закупок и расчетов с поставщиками Арнест ЮниРусь

С каких задач бухгалтеру стоит начинать работу с ИИ?

С тех, где много повторяющихся действий и понятен порядок проверки. Например, можно искать пропущенные реквизиты в первичных документах, сопоставлять сведения из договора и акта, готовить ответы на типовые внутренние вопросы. Важно сначала определить, какой результат нужен, и только потом выбирать инструмент. Не всякую задачу имеет смысл автоматизировать.

Как проверять результат?

Проверку лучше строить как последовательность конкретных шагов. Сначала формальные признаки: действует ли договор, заполнены ли обязательные поля, сходятся ли суммы. Затем содержательный анализ, например соответствуют ли услуги в акте условиям договора. Если система находит расхождение, документ возвращается на корректировку с замечаниями. Если проверки пройдены, он переходит к следующему этапу. Такой подход работает не как универсальная нейросеть, которая сама ведет весь учет, а как набор понятных проверок.

Может ли ИИ самостоятельно формировать проводки?

Уровень контроля должен зависеть от возможных последствий ошибки. Документы на небольшие суммы можно обрабатывать автоматически в пределах установленного лимита. Операции среднего уровня лучше подтверждать бухгалтеру, а крупные обрабатывать вручную. Автоматизация не отменяет контроль, а помогает сосредоточить его там, где риск выше.

А если речь о расходах, которые уменьшают налог на прибыль?

ИИ может предварительно сопоставить документы и помочь с классификацией расходов. Но он не знает всех обстоятельств хозяйственной операции и может ошибаться в нестандартных ситуациях. Решение о налоговом учете остается за специалистом: нужно проверить экономический смысл операции, документы и применимые нормы.

Может ли один промт решить задачу?

Нет, работа с ИИ в бухгалтерии устроена сложнее, чем разовый диалог с чат-ботом, когда пользователь вводит запрос и получает ответ. Обычно это несколько взаимосвязанных шагов: сбор данных, передача их модели, структурирование реквизитов, анализ, повторные проверки и обработка результата программными средствами. Поэтому результат зависит не только от формулировки запроса, но и от всей цепочки действий.

Важно заранее определить, какие данные можно передавать конкретному инструменту, кто отвечает за проверку результата и куда обращаться в спорной ситуации. Внутренние правила применения ИИ нужны и тогда, когда технология уже работает.

Если система ошибется, кто несет ответственность?

Ответственность за корректность учета остается за людьми. Алгоритм работает по установленным правилам, но эти правила нужно проверять и обновлять, особенно при изменении законодательства или внутренних процессов. Поэтому бухгалтер не просто принимает результат: он должен понимать, на каких данных тот основан и где необходима дополнительная проверка.

Согласно отчету об устойчивом развитии за 2025 год, в этом периоде не было зафиксировано претензий и споров с регуляторами в области деловой этики, а также инцидентов информационной безопасности, повлекших утечку или потерю данных. Эти сведения относятся к деятельности компании в целом, а не только к результатам работы ИИ-бухгалтера. Они показывают, почему при внедрении новых технологий важно развивать и внутренние правила управления рисками.

Какой навык становится особенно важным для бухгалтера при использовании ИИ?

Критическое мышление. ИИ ускоряет повторяющиеся операции, но не заменяет профессиональное суждение. Ценность специалиста все больше в том, чтобы заметить несоответствие, оценить риск и принять обоснованное решение.