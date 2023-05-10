Как заработать много денег в интернете. Прекрати читать. Начни создавать.

Колючий Бизнес - Блог ежа
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DSlash
Владелец в Коуч
DSlash
Владелец в Коуч
Предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения имеют право уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы. Для ИП с работниками и без работников действуют разные условия. В статье расскажем, как снизить налог и какие документы нужно подавать в налоговую.
Прежде всего, хочу заметить, что часто бизнес в Сербии вести гораздо легче, чем в России. Это связано с относительно невысоким уровнем бюрократии и простыми правилами налогообложения. Таким образом, Сербия является привлекательной страной для инвестирования и ведения бизнеса.
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
В статье также приведем примеры успешного омниканального маркетинга, вы поймете как его правильно применять и увеличивать прибыль компании.
Зачем вам может пригодиться умение «читать» баланс? Это поможет принимать решения не интуитивно, а на основе реальных финансовых показателей. Данные баланса помогут видеть сильные и слабые стороны компании, определять ее стоимость и стоимости долей учредителей.
Вы — новый финдир в крупной компании. Через какое время вы начнёте волноваться, правильно ли вы понимаете цели компании, располагаете ли нужной информацией? Удаётся ли вам синхронизировать процессы с топ-менеджерами и подчинёнными? Чтобы избежали ошибок рассказываем, что делать финдиру в новой компании, как быстро вникнуть в бизнес-процессы.
Расскажу основные эффективные шаги взыскания долгов. Эти шаги помогут вам максимально эффективно работать с дебиторской задолженностью и вернуть свои деньги.
Информационная система «Одно окно» открыла горизонт возможностей для тех, кто в текущих реалиях желает выйти на международные рынки. Специально для них Минфин РФ и Банк России разработали новый платежный функционал, позволяющий моментально направить и оплатить в любом российском банке счета на оплату, выставляемые в рамках цифровых сервисов.
Вот и подоспел очередной блогерский скандал, связанный с неуплатой налогов. Это уже второе резонансное дело за последнее время. Можно ли все происходящее назвать «охотой на блогеров»? Или это – нормальный ход вещей в рамках действующего законодательства?
Участники рынка молочной продукции до сих пор могут теряться в нововведениях: как вести дела с контрагентами, чтобы полностью соответствовать требованиям закона. Расскажем, как ЭДО может упростить работу поставщиков молочной продукции с торговыми сетями.
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