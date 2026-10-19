Как снизить штраф от ФНС в 2–10 раз: 18 смягчающих обстоятельств и инструкция по подаче ходатайства для бизнеса

При налоговых проверках или техничках с отчётностью компании и ИП часто сталкиваются со штрафами от ФНС. Но санкция, указанная в акте проверки далеко не окончательный приговор.
Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ) прямо обязывает инспекцию или суд снизить сумму штрафа минимум в 2 раза, если у налогоплательщика есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. На практике через грамотное ходатайство суммарно удаётся уменьшить штраф в 4, 8 или даже 10 раз.
В этом материале разбираю, на какие нормы НК РФ и судебную практику может сослаться бизнес, какие документы подготовить и как правильно подать ходатайство.
Важные базовые правила снижения штрафов
Прежде чем формировать правовую позицию, важно учесть 4 ключевых ограничения:
Штраф нельзя снизить до нуля. Полное освобождение от налоговой ответственности по основанию смягчающих обстоятельств невозможно.
Смягчение не применяется к пеням и недоимке. Налоги и пени придётся уплатить в полном объёме. Снижаются только штрафные санкции.
Принцип индивидуальности. В арбитражной практике нет 100% единообразия: решение инспектора или судьи зависит от совокупности доказательств по конкретному делу.
Каждый аргумент требует документального подтверждения. Просто написать о «тяжёлом положении» недостаточно — нужны выписки, договоры и справки.
На что ссылаться: 18 смягчающих обстоятельств для бизнеса и ИП
Смягчающие обстоятельства делятся на прямые нормы НК РФ (ст. 112 НК РФ) и сформированные судебной практикой. Перечень открытый, поэтому компания может комбинировать сразу несколько оснований.
1. Прямые основания по НК РФ (ст. 112 НК РФ)
Тяжёлые личные/семейные обстоятельства. Для ИП: болезнь самого предпринимателя или близких. Для ООО - форс-мажор, болезнь или смерть руководителя, главного бухгалтера или сотрудника, ответственного за отчётность.
Совершение правонарушения под угрозой, принуждением или в силу служебной/материальной зависимости.
Тяжёлое материальное положение физического лица (актуально для ИП).
2. Финансовые и социальные аргументы бизнеса (из судебной практики)
Статус МСП. Нахождение компании в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (подтверждается выпиской из реестра МСП).
Тяжёлое финансовое положение компании. Сокращение объёмов поставок, кассовые разрывы, рост кредиторской нагрузки. Доказательства: бухгалтерская отчётность, кредитные договоры, претензии контрагентов.
Риск неисполнения обязательств перед работниками и контрагентами. Если взыскание штрафа в полном объёме заблокирует выплату зарплаты или сорвёт коммерческие контракты.
Выполнение социально значимых функций. Общество обслуживает больницы, школы, объекты ЖКХ, выполняет гособоронзаказ или строит социальную инфраструктуру.
Благотворительность и поддержка СВО. Систематическая оказание гуманитарной или финансовой помощи.
Форс-мажор. Пожары, аварии, стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные ситуации.
Совершение правонарушения впервые и отсутствие умысла (неосторожность).
Добросовестность в прошлых периодах. Систематическая и своевременная уплата налогов в крупном объёме. Доказательства: квитанции, справка об отсутствии задолженностей за прошлые годы.
Признание вины и самостоятельное исправление ошибки. Обнаружение промаха и устранение его до того, как о нём узнала налоговая.
Подача уточнённых деклараций и уплата доначисленных сумм налогов.
Уплата доначисленного налога до вступления решения ИФНС в силу.
Добровольное погашение недоимки и пеней до подачи ходатайства.
4. Характер и последствия правонарушения
Несоразмерность штрафа тяжести нарушения. Сумма штрафа несопоставима с размером недоимки или превышает её.
Отсутствие негативных последствий и ущерба для бюджета. Незначительный срок просрочки.
Отсутствие вреда из-за технических ошибок. Например, неверное определение налогового периода, которое повлекло недоимку в одном периоде и переплату в другом.
Алгоритм: как подать ходатайство и снизить штраф
Получение Акта проверки
Сбор подтверждающих документов
Составление и подача Ходатайства в ИФНС до или в день рассмотрения Акта
Получение Решения ИФНС со сниженным штрафом
Шаг 1. Соблюдайте сроки
Ходатайство о применении смягчающих обстоятельств подаётся в налоговую инспекцию в течение 1 месяца со дня получения акта налоговой проверки (или не позднее даты рассмотрения материалов проверки). Если упустить этот срок в ИФНС, заявительные аргументы придётся отстаивать уже в вышестоящем налоговом органе или в суде.
Шаг 2. Сформируйте доказательную базу
На каждое заявленное основание приложите документ
Статус МСП — выписка из реестра;
Социальная функция — копии госконтрактов;
Финансовые трудности — ОСВ по счёту 51, кредитные договоры, справки о задолженности по зарплате;
Погашение недоимки — платёжные поручения с отметкой банка.
Шаг 3. Составьте ходатайство по структуре
Шапка: Наименование ИФНС, данные вашей компании/ИП (ИНН, ОГРН, адрес).
Вводная часть: Ссылка на акт проверки (номер, дата, сумма начисленного штрафа и статья НК РФ).
Описательная часть: Перечисление смягчающих обстоятельств со ссылками на п. 1 ст. 112 НК РФ и арбитражную практику.
Просительная часть: «На основании п. 1, 3 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ просим снизить размер штрафа, предусмотренного актом №___ от _____, в [указать желаемое количество] раз».
Приложения: Перечень всех подтверждающих документов.
Чек-лист для юриста и главного бухгалтера
Не упущен ли 30-дневный срок с момента получения акта ИФНС?
Погашены ли недоимка и пени перед подачей ходатайства? (Это увеличивает шансы на максимальное снижение).
Заявлено ли минимум 3–5 различных оснований (МСП + отсутствие умысла + добросовестность + финансовые риски)?
Заверена ли каждая копия подтверждающего документа подписью руководителя и печатью?
Автор материала: Ирина Герасименко, налоговый консультант.