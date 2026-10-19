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Ирина Герасименко
Налоговые проверки
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Как снизить штраф от ФНС в 2–10 раз: 18 смягчающих обстоятельств и инструкция по подаче ходатайства для бизнеса

При налоговых проверках или техничках с отчетностью компании и ИП часто сталкиваются со штрафами от ФНС. Но санкция, указанная в акте проверки далеко не окончательный приговор. Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ) прямо обязывает инспекцию или суд снизить сумму штрафа минимум в 2 раза, если у налогоплательщика есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство.

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При налоговых проверках или техничках с отчётностью компании и ИП часто сталкиваются со штрафами от ФНС. Но санкция, указанная в акте проверки далеко не окончательный приговор.

Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ) прямо обязывает инспекцию или суд снизить сумму штрафа минимум в 2 раза, если у налогоплательщика есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. На практике через грамотное ходатайство суммарно удаётся уменьшить штраф в 4, 8 или даже 10 раз.

В этом материале разбираю, на какие нормы НК РФ и судебную практику может сослаться бизнес, какие документы подготовить и как правильно подать ходатайство.

Важные базовые правила снижения штрафов

Прежде чем формировать правовую позицию, важно учесть 4 ключевых ограничения:

  1. Штраф нельзя снизить до нуля. Полное освобождение от налоговой ответственности по основанию смягчающих обстоятельств невозможно.

  2. Смягчение не применяется к пеням и недоимке. Налоги и пени придётся уплатить в полном объёме. Снижаются только штрафные санкции.

  3. Принцип индивидуальности. В арбитражной практике нет 100% единообразия: решение инспектора или судьи зависит от совокупности доказательств по конкретному делу.

  4. Каждый аргумент требует документального подтверждения. Просто написать о «тяжёлом положении» недостаточно — нужны выписки, договоры и справки.

На что ссылаться: 18 смягчающих обстоятельств для бизнеса и ИП

Смягчающие обстоятельства делятся на прямые нормы НК РФ (ст. 112 НК РФ) и сформированные судебной практикой. Перечень открытый, поэтому компания может комбинировать сразу несколько оснований.

1. Прямые основания по НК РФ (ст. 112 НК РФ)

  • Тяжёлые личные/семейные обстоятельства. Для ИП: болезнь самого предпринимателя или близких. Для ООО - форс-мажор, болезнь или смерть руководителя, главного бухгалтера или сотрудника, ответственного за отчётность.

  • Совершение правонарушения под угрозой, принуждением или в силу служебной/материальной зависимости.

  • Тяжёлое материальное положение физического лица (актуально для ИП).

    2. Финансовые и социальные аргументы бизнеса (из судебной практики)

  • Статус МСП. Нахождение компании в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (подтверждается выпиской из реестра МСП).

  • Тяжёлое финансовое положение компании. Сокращение объёмов поставок, кассовые разрывы, рост кредиторской нагрузки. Доказательства: бухгалтерская отчётность, кредитные договоры, претензии контрагентов.

  • Риск неисполнения обязательств перед работниками и контрагентами. Если взыскание штрафа в полном объёме заблокирует выплату зарплаты или сорвёт коммерческие контракты.

  • Выполнение социально значимых функций. Общество обслуживает больницы, школы, объекты ЖКХ, выполняет гособоронзаказ или строит социальную инфраструктуру.

  • Благотворительность и поддержка СВО. Систематическая оказание гуманитарной или финансовой помощи.

  • Форс-мажор. Пожары, аварии, стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные ситуации.

  • Совершение правонарушения впервые и отсутствие умысла (неосторожность).

  • Добросовестность в прошлых периодах. Систематическая и своевременная уплата налогов в крупном объёме. Доказательства: квитанции, справка об отсутствии задолженностей за прошлые годы.

  • Признание вины и самостоятельное исправление ошибки. Обнаружение промаха и устранение его до того, как о нём узнала налоговая.

  • Подача уточнённых деклараций и уплата доначисленных сумм налогов.

  • Уплата доначисленного налога до вступления решения ИФНС в силу.

  • Добровольное погашение недоимки и пеней до подачи ходатайства.

4. Характер и последствия правонарушения

  • Несоразмерность штрафа тяжести нарушения. Сумма штрафа несопоставима с размером недоимки или превышает её.

  • Отсутствие негативных последствий и ущерба для бюджета. Незначительный срок просрочки.

  • Отсутствие вреда из-за технических ошибок. Например, неверное определение налогового периода, которое повлекло недоимку в одном периоде и переплату в другом.

Алгоритм: как подать ходатайство и снизить штраф

Получение Акта проверки

Сбор подтверждающих документов

Составление и подача Ходатайства в ИФНС до или в день рассмотрения Акта

Получение Решения ИФНС со сниженным штрафом

Шаг 1. Соблюдайте сроки

Ходатайство о применении смягчающих обстоятельств подаётся в налоговую инспекцию в течение 1 месяца со дня получения акта налоговой проверки (или не позднее даты рассмотрения материалов проверки). Если упустить этот срок в ИФНС, заявительные аргументы придётся отстаивать уже в вышестоящем налоговом органе или в суде.

Шаг 2. Сформируйте доказательную базу

На каждое заявленное основание приложите документ

  • Статус МСП — выписка из реестра;

  • Социальная функция — копии госконтрактов;

  • Финансовые трудности — ОСВ по счёту 51, кредитные договоры, справки о задолженности по зарплате;

  • Погашение недоимки — платёжные поручения с отметкой банка.

    Шаг 3. Составьте ходатайство по структуре

  1. Шапка: Наименование ИФНС, данные вашей компании/ИП (ИНН, ОГРН, адрес).

  2. Вводная часть: Ссылка на акт проверки (номер, дата, сумма начисленного штрафа и статья НК РФ).

  3. Описательная часть: Перечисление смягчающих обстоятельств со ссылками на п. 1 ст. 112 НК РФ и арбитражную практику.

  4. Просительная часть: «На основании п. 1, 3 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ просим снизить размер штрафа, предусмотренного актом №___ от _____, в [указать желаемое количество] раз».

  5. Приложения: Перечень всех подтверждающих документов.

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  • Не упущен ли 30-дневный срок с момента получения акта ИФНС?

  • Погашены ли недоимка и пени перед подачей ходатайства? (Это увеличивает шансы на максимальное снижение).

  • Заявлено ли минимум 3–5 различных оснований (МСП + отсутствие умысла + добросовестность + финансовые риски)?

  • Заверена ли каждая копия подтверждающего документа подписью руководителя и печатью?

    Автор материала: Ирина Герасименко, налоговый консультант.

Информации об авторе

Ирина Герасименко

Ирина Герасименко

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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