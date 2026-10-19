Как снизить штраф от ФНС в 2–10 раз: 18 смягчающих обстоятельств и инструкция по подаче ходатайства для бизнеса

При налоговых проверках или техничках с отчётностью компании и ИП часто сталкиваются со штрафами от ФНС. Но санкция, указанная в акте проверки далеко не окончательный приговор.

Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 114 НК РФ) прямо обязывает инспекцию или суд снизить сумму штрафа минимум в 2 раза, если у налогоплательщика есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. На практике через грамотное ходатайство суммарно удаётся уменьшить штраф в 4, 8 или даже 10 раз.

В этом материале разбираю, на какие нормы НК РФ и судебную практику может сослаться бизнес, какие документы подготовить и как правильно подать ходатайство.