Гори, не гасни: причины и способы предотвращения профессионального выгорания

Наступило время, когда такие понятия как тайм-менеджмент глубоко вошли в нашу жизнь. Однако не все умеют правильно распределять рабочее и личное время. Часто, люди не успевают отдыхать, из-за чего происходит истощение. Как быть, если столкнулся с выгоранием? Разберемся вместе с экспертами SNABCENTR.

Эмоциональное выгорание и его признаки

Знакомо ли вам чувство полного опустошения, постоянной тревоги и нежелания идти на работу? Эти симптомы появляются при постоянном стрессе, который ведёт к эмоциональному, умственному и физическому истощению. По данным опроса компании HeadHunter, каждый третий сотрудник ежедневно испытывает хроническую усталость. Продолжительное нахождения в таком состоянии превращается в физические болезни. Так организм сигнализирует о проблеме, отражая душевные переживания. Однако это не единственные симптомы, с которыми можно столкнуться. Давайте рассмотрим их подробнее:

занижение собственных способностей : «у меня ничего не получится, я хуже всех».

Раздражительность . Любая мелочь может вывести из себя, что только усугубляет стресс.

Тревожные мысли . Будущее кажется безрадостным. Ощущение, будто на каждом шагу подстерегает неудача.

Апатичность . На место раздражения приходит грусть, и после всплеска негативных эмоций человек погружается в печаль. При особенно сильном стрессе может случиться приступ плача.

Нежелание общаться с людьми. Этот симптом является причиной экономии душевных и физических сил, в которых нуждается организм.

Эмоциональное выгорание по симптоматике схоже с депрессией, хоть и не является заболеванием. Однако может иметь серьезные последствия. Игнорируя такое состояние, вы рискуете получить сердечные заболевания, хроническую бессонницу, с которой сталкиваются 46% сотрудников, согласно опросу компании HeadHunter, и другие проблемы со здоровьем.

Как предотвратить эмоциональное выгорание?

Почти половина (45%) сотрудников, опрошенных компанией hh.ru подтвердили, что испытывают признаки профессионального истощения. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, достаточно будет не допустить их развития.

Прежде всего, оцените свое состояние и найдите его причину. Профессор Дорин Кондо выделил несколько основных факторов возникновения выгорания:

работа сверх нормы и напряженный график работы. Недостаточная оплата труда. Нездоровые отношения в коллективе и рабочие конфликты.

Далее постарайтесь устранить переработки. Разграничьте рабочее и личное время. Не берите дополнительные задания руководства, а также не связывайтесь с коллегами вне трудового дня. Это поможет вам расслабиться и отдохнуть от постоянного умственного напряжения. Когда вы регулярно перерабатываете, вы берете у организма энергию «взаймы» и потом отдаете этот долг с процентами.

Следующим шагом станет забота о себе. К этому совету особенно тщательно должны прислушаться представительницы прекрасного пола: по данным исследования компании HH.ru, хроническую усталость больше чувствуют женщины — 34%, чем мужчины — 28%. Не игнорируйте свои потребности в угоду работе:

побольше отдыхайте . Уделите время любимым хобби: прочтите книгу, приготовьте кулинарный шедевр или просто расслабьтесь в свое удовольствие.

Повысьте качество сна . От этого напрямую зависит состояние каждого из нас.

Добавьте в свое расписание прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.

Эти простые действия укрепят ваше физическое и эмоциональное здоровье.

Предупрежден — значит вооружен: тест на эмоциональное выгорание

Если после прочтения нашей статьи вы все еще сомневаетесь в своем состоянии, пройдите простой тест, который для вас подготовили эксперты компании Snabcentr. Отвечайте только «да» или «нет»:

Просыпаясь утром, я не хочу идти на работу. Если я уволюсь, компания также хорошо будет работать без меня. После работы я хочу уединиться и ни с кем не взаимодействовать. Мне кажется, что моя работа не нужна людям. Я равнодушен к тому, что происходит в рабочем коллективе.

Если вы ответили «да» 3 и более раз, скорее всего, вам стоит прислушаться к нашим советам и провести профилактику эмоционального выгорания. Или же обратиться к специалисту.