Гори, не гасни: причины и способы предотвращения профессионального выгорания

Эмоциональное выгорание и его признаки
Знакомо ли вам чувство полного опустошения, постоянной тревоги и нежелания идти на работу? Эти симптомы появляются при постоянном стрессе, который ведёт к эмоциональному, умственному и физическому истощению. По данным опроса компании HeadHunter, каждый третий сотрудник ежедневно испытывает хроническую усталость. Продолжительное нахождения в таком состоянии превращается в физические болезни. Так организм сигнализирует о проблеме, отражая душевные переживания. Однако это не единственные симптомы, с которыми можно столкнуться. Давайте рассмотрим их подробнее:
занижение собственных способностей: «у меня ничего не получится, я хуже всех».
Раздражительность. Любая мелочь может вывести из себя, что только усугубляет стресс.
Тревожные мысли. Будущее кажется безрадостным. Ощущение, будто на каждом шагу подстерегает неудача.
Апатичность. На место раздражения приходит грусть, и после всплеска негативных эмоций человек погружается в печаль. При особенно сильном стрессе может случиться приступ плача.
Нежелание общаться с людьми. Этот симптом является причиной экономии душевных и физических сил, в которых нуждается организм.
Эмоциональное выгорание по симптоматике схоже с депрессией, хоть и не является заболеванием. Однако может иметь серьезные последствия. Игнорируя такое состояние, вы рискуете получить сердечные заболевания, хроническую бессонницу, с которой сталкиваются 46% сотрудников, согласно опросу компании HeadHunter, и другие проблемы со здоровьем.
Как предотвратить эмоциональное выгорание?
Почти половина (45%) сотрудников, опрошенных компанией hh.ru подтвердили, что испытывают признаки профессионального истощения. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, достаточно будет не допустить их развития.
Прежде всего, оцените свое состояние и найдите его причину. Профессор Дорин Кондо выделил несколько основных факторов возникновения выгорания:
работа сверх нормы и напряженный график работы.
Недостаточная оплата труда.
Нездоровые отношения в коллективе и рабочие конфликты.
Далее постарайтесь устранить переработки. Разграничьте рабочее и личное время. Не берите дополнительные задания руководства, а также не связывайтесь с коллегами вне трудового дня. Это поможет вам расслабиться и отдохнуть от постоянного умственного напряжения. Когда вы регулярно перерабатываете, вы берете у организма энергию «взаймы» и потом отдаете этот долг с процентами.
Следующим шагом станет забота о себе. К этому совету особенно тщательно должны прислушаться представительницы прекрасного пола: по данным исследования компании HH.ru, хроническую усталость больше чувствуют женщины — 34%, чем мужчины — 28%. Не игнорируйте свои потребности в угоду работе:
побольше отдыхайте. Уделите время любимым хобби: прочтите книгу, приготовьте кулинарный шедевр или просто расслабьтесь в свое удовольствие.
Повысьте качество сна. От этого напрямую зависит состояние каждого из нас.
Добавьте в свое расписание прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки.
Эти простые действия укрепят ваше физическое и эмоциональное здоровье.
Предупрежден — значит вооружен: тест на эмоциональное выгорание
Если после прочтения нашей статьи вы все еще сомневаетесь в своем состоянии, пройдите простой тест, который для вас подготовили эксперты компании Snabcentr. Отвечайте только «да» или «нет»:
Просыпаясь утром, я не хочу идти на работу.
Если я уволюсь, компания также хорошо будет работать без меня.
После работы я хочу уединиться и ни с кем не взаимодействовать.
Мне кажется, что моя работа не нужна людям.
Я равнодушен к тому, что происходит в рабочем коллективе.
Если вы ответили «да» 3 и более раз, скорее всего, вам стоит прислушаться к нашим советам и провести профилактику эмоционального выгорания. Или же обратиться к специалисту.
Помните: «не место красит человека, а человек место». Заботьтесь о своем здоровье, старайтесь регулярно отдыхать, а не перерабатывать. Хорошее самочувствие сотрудника — залог качественной работы.
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