АУСН для селлеров на маркетплейсах разрешено, но пока не работают с АУСН некоторые площадки

С 1 января 2025 года селлеры на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.) получили право применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), ранее запрещенную из-за использования агентских, комиссионных или договоров поручения.

Это изменение введено Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ с поправками, позволяющими маркетплейсам передавать данные в ФНС для автоматического расчета налога.

Условия применения

Селлеры переходят на АУСН при регистрации в пилотных регионах (с 2026 года - 71 регион), доходе до 60 млн руб. в год, до 5 сотрудников, остаточной стоимости ОС до 150 млн руб., счетах в уполномоченных банках и безналичной зарплате.

Налогообложение и учет

Ставки АУСН: 8% от доходов 20% от "доходы минус расходы" или минимальный налог — 3% от дохода при убытке или низкой базе.

Учет дохода на АУСН налогоплательщики ведут кассовым методом.



Налогоплательщики единого налога учитывают доходы в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ. В пункте 1 статьи 248 НК РФ сказано, что к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Следовательно, доходом продавца признается вся сумма за реализованные товары, а не та, которую ему перечислил маркетплейс, удержав комиссионное вознаграждение.

Датой получения доходов признается дата поступления денежных средств на его счета в банках или в кассу вне зависимости от даты продажи на маркетплейсе.

Селлер указывает в ЛКН только недостающие данные, если площадка не подключена к передаче данных в ФНС.





Можно ли работать с ЯндексМаркет плательщикам на АУСН?

Мы спросили в поддержке

Ответ нас удивил.

По состоянию на ноябрь 2025 г. площадка не работает с плательщиками на АУСН.

