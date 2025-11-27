АУСН для селлеров на маркетплейсах
АУСН для селлеров на маркетплейсах разрешено, но пока не работают с АУСН некоторые площадки
С 1 января 2025 года селлеры на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.) получили право применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), ранее запрещенную из-за использования агентских, комиссионных или договоров поручения.
Это изменение введено Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ с поправками, позволяющими маркетплейсам передавать данные в ФНС для автоматического расчета налога.
Условия применения
Селлеры переходят на АУСН при регистрации в пилотных регионах (с 2026 года - 71 регион), доходе до 60 млн руб. в год, до 5 сотрудников, остаточной стоимости ОС до 150 млн руб., счетах в уполномоченных банках и безналичной зарплате.
Налогообложение и учет
Ставки АУСН:
8% от доходов
20% от "доходы минус расходы" или минимальный налог — 3% от дохода при убытке или низкой базе.
Учет дохода на АУСН налогоплательщики ведут кассовым методом.
Налогоплательщики единого налога учитывают доходы в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ. В пункте 1 статьи 248 НК РФ сказано, что к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права (п. 2 ст. 249 НК РФ).
Следовательно, доходом продавца признается вся сумма за реализованные товары, а не та, которую ему перечислил маркетплейс, удержав комиссионное вознаграждение.
Датой получения доходов признается дата поступления денежных средств на его счета в банках или в кассу вне зависимости от даты продажи на маркетплейсе.
Селлер указывает в ЛКН только недостающие данные, если площадка не подключена к передаче данных в ФНС.
Можно ли работать с ЯндексМаркет плательщикам на АУСН?
Мы спросили в поддержке
Ответ нас удивил.
По состоянию на ноябрь 2025 г. площадка не работает с плательщиками на АУСН.
Если ищите больше информации по АУСН, присоединяйтесь к нам.
Наш канал по АУСН в Телеграм https://t.me/ausn_nalog
С уважением, команда СМАРТДЕЛО.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Юлия, добрый день! В «Трибуне» мы не публикуем статьи с нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.
Что мы считаем рекламой: любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны».
Добрый день, мы в блоге делимся нашим практическим опытом. Согласно правилам блога, мы воспользовались правом разместить 1 активную ссылку.
Просим пояснить, причину по которой вы считаете статью рекламной?