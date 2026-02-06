Нужно ли ИП без сотрудников на АУСН платить страховые взносы
Фиксированный взнос на АУСН в 2026 году составит 2959 рублей.
Это означает, что независимо от того, работает ли ИП с сотрудниками, в организации один сотрудник или пять, сумма взноса остается одинаковой. Сумма установлена «в год», но уплата взноса обычно производится ежемесячно (1/12), как по взносам на травматизм.
ФНС разъяснила, что можно уплатить страховые взносы за год единым платежом за 2026 год в сумме 2959 руб., чтобы не забыть заплатить ежемесячный платеж. Это не будет нарушением.
Взносы на травматизм — единственный вид взносов для плательщиков АУСН. Страховой взнос уплачивается в фиксированном размере, независимо от количества работников в компании, размера их зарплаты. А что что с другими взносами?
Как следует из 17-ФЗ, взносы на пенсионное страхование — в общем случае не платятся (ставка 0%), но есть исключение при ОПС 1% для ИП с частной практикой/иной профдеятельностью. Взносы на социальное страхование (временная нетрудоспособность, материнство) — не платятся (ставка 0%). Взносы на медицинское страхование — не платятся (ставка 0%).
Нужно ли платить на АУСН страховые взносы ИП без сотрудников?
Порядок уплаты страховых взносов регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
На основании ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», плательщиком (страхователем) страховых взносов от несчастных случаев на производстве являются: юридические лица, ИП и физические лица, нанимающие граждан.
Другими словами, страховые взносы от несчастных случаев на производстве платят работодатели.
Если у ИП нет наемных работников, то он не является плательщиком страховых взносов от несчастных случаев на производстве, независимо от применяемой им системы налогообложения.
Таким образом, если у вас вопрос, нужно ли ИП без сотрудников уплатить страховой взнос в фиксированном размере в сумме 2959 руб. за 2026 год, то ответ:
- ИП без сотрудников на АУСН не должны платить страховой взнос в фиксированном размере.
Еще больше про АУСН, налоги малого бизнеса мы пишем в нашем канале https://t.me/ausn_nalog. Мы проводим бесплатные эфиры и разбираем сложные вопросы АУСН.
Присоединяйтесь, ❤️ у нас самое большое сообщество налогоплательщиков АУСН.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию