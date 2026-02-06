Нужно ли ИП без сотрудников на АУСН платить страховые взносы

Разбираемся в вопросе уплаты страхового взноса ИП без сотрудников при применении АУСН.

Фиксированный взнос на АУСН в 2026 году составит 2959 рублей.

Это означает, что независимо от того, работает ли ИП с сотрудниками, в организации один сотрудник или пять, сумма взноса остается одинаковой. Сумма установлена «в год», но уплата взноса обычно производится ежемесячно (1/12), как по взносам на травматизм.

ФНС разъяснила, что можно уплатить страховые взносы за год единым платежом за 2026 год в сумме 2959 руб., чтобы не забыть заплатить ежемесячный платеж. Это не будет нарушением.

Взносы на травматизм — единственный вид взносов для плательщиков АУСН. Страховой взнос уплачивается в фиксированном размере, независимо от количества работников в компании, размера их зарплаты. А что что с другими взносами?

Как следует из 17-ФЗ, взносы на пенсионное страхование — в общем случае не платятся (ставка 0%), но есть исключение при ОПС 1% для ИП с частной практикой/иной профдеятельностью. Взносы на социальное страхование (временная нетрудоспособность, материнство) — не платятся (ставка 0%). Взносы на медицинское страхование — не платятся (ставка 0%).

Нужно ли платить на АУСН страховые взносы ИП без сотрудников?

Порядок уплаты страховых взносов регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

На основании ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», плательщиком (страхователем) страховых взносов от несчастных случаев на производстве являются: юридические лица, ИП и физические лица, нанимающие граждан.

Другими словами, страховые взносы от несчастных случаев на производстве платят работодатели.

Если у ИП нет наемных работников, то он не является плательщиком страховых взносов от несчастных случаев на производстве, независимо от применяемой им системы налогообложения.



Таким образом, если у вас вопрос, нужно ли ИП без сотрудников уплатить страховой взнос в фиксированном размере в сумме 2959 руб. за 2026 год, то ответ:

- ИП без сотрудников на АУСН не должны платить страховой взнос в фиксированном размере.