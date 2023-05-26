Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях

Ничего не предвещало беды, но вам заблокировали расчетный счет? Такое событие сродни катастрофы, ведь вы уже не сможете сделать перевод контрагенту, вывести деньги. Да и в принципе, все сделки по части оплаты и получения денег на р/с заморожены до лучших времен, которые к тому же могут и не наступить.

За что блокируют счет организации?

Блокировка является, по сути, запретом на осуществление банковских операций по одному или нескольким расчетным счетам, принадлежащим юридическому лицу или ИП. Но просто так запретить использовать имеющиеся на счетах средства нельзя, для этого должны быть веские основания.

Кому грозит замораживание р/с

Потенциальной жертвой блокировки является как юридическое лицо, независимо от формы собственности, так и индивидуальный предприниматель (без образования юридического лица).

Причины, по которым происходит блокировка расчетного счета

Возникла задолженность по уплате налогов (налоги не уплачены своевременно).

Вы не сдали налоговую отчетность, то есть после истечения регламентированного по закону срока сдачи прошло более 10 дней ;

Налоговая проверка выявила нарушения, вследствие чего вам начислены пени и штрафы, но вы не торопитесь их платить (п. 10 ст. 101 НК).

У вас есть задолженность перед кредиторами, которые нарушили закон. Также данный пункт касается кредиторской задолженности в отношении связанных с нарушившими законодательство компаний.

Нарушен закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», известный как 115-ФЗ.

Последний пункт является страшным сном налогоплательщика. Так как в данном случае он не знает, что именно произошло, и что нужно сделать для урегулирования вопроса.

На основании чего происходит блокировка р/с

Если причиной стало нарушение НК, то основанием для блокировки доступа к ДБО является решение налогового органа

Если причиной стало нарушение закона №115-ФЗ, то основанием для блокировки доступа к ДБО являются опубликованные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией данные

Что такое ДБО

За этой аббревиатурой скрывается дистанционное банковское обслуживание. Именно в рамках ДБО происходит управление ДС на счетах компании и ИП. То есть вы перестаете управлять своими денежными средствами, если вам заблокирован доступ к ДБО.

Важно понимать, что отказ в ДБО и замораживание счета может быть следствием разовой подозрительной операции по движению денег или регулярных переводов с расчетного счета либо на р\с. Во втором случае Банк наблюдает за организацией или ИП, и делает соответствующие выводы на основе этих наблюдений.

Кто имеет право заблокировать доступ к ДБО

Банк.

Налоговый орган.

При этом банк не имеет права по п. 6 ст. 76 НК отказаться от решения налогового органа заблокировать р/с.

Мало того, если всему виной 115-ФЗ и банк не выполнит требования в соответствии с законом, то он может лишиться лицензии на осуществление банковской деятельности.

Кто информирует вас о приостановлении операций по р/с

Данная обязанность есть у налогового органа. Информирование производится путем направления документа (основания для блокировки р/с) в адрес компании.

Но на практике налогоплательщики гораздо чаще узнают о замороженных счетах от сотрудников банка, чем от налоговой.

Какая бывает блокировка расчетного счета

Полная, когда замораживаются все средства на р/с.

Частичная, когда есть четкое понимание по сумме неоплаченных задолженностей в бюджет.

Пример частичной блокировки р/с: при наличии недоимки в размере 30 000 рублей по налогам и/или взносам в фонды, счет блокируется в пределах данной суммы.

Эта информация обязательно должна быть отражена в решении налоговой, а замораживание денег происходит не раньше, чем решение вступило в силу. ФНС не может блокировать все деньги на р/с, если имеет место недоимка в определенном размере.

При частичном замораживании денег компания продолжает проводить операции, перечисляя и получая денежные средства на р/с.

Могут ли налоговики выйти за рамки своих полномочий по данному вопросу

Имеется в виду полная заморозка ДС, хотя для этого и нет оснований. Да, такие случаи бывают, и налогоплательщик вынужден самостоятельно отстаивать свои интересы.

Последствия замораживания расчетного счета

Нельзя пользоваться имеющимися в распоряжении средствами, чтобы оплачивать счета и делать переводы.

Ваши контрагенты не смогут получить оплаты по заключенным договорам своевременно. Как следствие, появляются основания для начисления пеней и неустоек.

Вы не сможете получить деньги по заключенным договорам, так как переводы в пользу подозрительных ИП и организаций осуществить нельзя.

Если у вас есть необходимость снять деньги со счета или, скажем, перевести их на карту, чтобы рассчитаться наличными по обязательствам, то сделать это также не получится.

Неожиданный для многих момент — после принятия Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика нельзя открыть другой расчетный счет (п. 12 статьи 76 НК).

Но самое неприятное даже не то, чем грозит замораживание р/с в момент, когда это происходит. Гораздо страшнее последствия.

Ведь компания, нарушившая 115-ФЗ, раз и навсегда попадает в список нежелательных для финансово-кредитных организаций. То есть вам будет проблематично открывать расчетные счета в других банках, запрашивать кредит.

Точнее сказать, запрашивать можно, но это с большой вероятностью повлечет за собой отказ в получении кредита и заключении договора на обслуживание.

Как не попасть в черный список отказников

Несмотря на то, что этот крайне неприятный сюрприз может настигнуть вас при, как вам кажется, правильном ведении бухгалтерского учета и сдачи отчетности, есть некоторые индикаторы, на которые стоит обратить внимание:

Сотрудничество с контрагентами, которых ФНС считает недобросовестными.

Перевод денежных средств в пользу физических лиц на регулярной основе.

Снятие денежных средств с расчетного счета для «прочих целей».

Проведение по р/с запутанных или необычного характера операции, не имеющих явного экономического смысла.

Несвоевременные платежи в бюджет или уклонение от их уплаты.

Можно ли платить налоги, если расчетный счет заблокирован

Да, платежи в бюджет уплачивать можно и нужно, даже если р/с заморожен (п. 1 ст. 76 НК)

Так что имейте в виду, что никто не сдвигает сроки уплаты налогов лично для вас. И если вовремя не заплатить налог, то это приводит к штрафам и пеням.

Как разблокировать счет в банке — инструкция

Связаться с банком, в котором открыт р/с, и выяснить, по чьей инициативе и на основании чего заблокирован счет.

В зависимости от причины блокировки, следуйте инструкции.

Причина — нарушение 115-ФЗ, причина — невыполнение обязательств перед ФНС.

Соберите комплект документов, которого будет достаточно, чтобы объяснить легальность денежных средств на р/с и снять с себя подозрения

Предоставьте надлежащим образом оформленный комплект документов.

Выполните требования налоговой, которые стали причиной блокировки.

Отправьте в ФНС уведомление о том, что причина наложения блокировки на счет устранена.

Когда у компании не получается снять блокировку счета, то она обращается в Суд. Но гораздо эффективнее выполнить требования для «размораживания счета», чем терять время и деньги на судебные разбирательства.

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