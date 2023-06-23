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Налоговые схемы

Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах

Экономия на налогах и расходах достигается путем анализа бизнес-процессов, а также оптимизации структуры расходов компании, включая налоговые выплаты. Но все это общие фразы, а вас наверняка заинтересовала правильная схема бизнеса с конкретными примерами и цифрами, и эта статья как раз посвящена таким примерам.
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Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах

Что значит правильная схема бизнеса?

Ведение предпринимательской деятельности начинается с выбора организационно-правовой формы. Самые популярные на сегодняшний день ОПФ — ИП, ООО и самозанятые. Третий вариант подходит только при ограниченной годовой выручке (до 2,4 мил. руб), если предприниматель оказывает услуги сам или производит товары собственного производства, не нанимая сотрудников в штат. При желании развиваться и масштабировать бизнес выбирать приходится уже между ИП и ООО. Но и здесь есть свои нюансы.

Виды налогообложения: какой выгоднее

Выгоднее с точки зрения суммарной налоговой нагрузки упрощенка, то есть УСН (Доходы-Расходы) или УСН (Доходы). Какой из них подходит для вашего бизнеса, зависит от доли расходов относительно выручки. Если расходной части практически нет, то платить налог с разницы между доходами и расходами не выгодно. Причем идеальное отношение расходной части к доходной можно просчитать. Но, в общем и целом, принято отталкиваться от того, что при доле расходов более 80% выгоднее применять УСН с разницы.

Максимальные ставки по упрощенке составляют 6% и 15%, первая, соответственно, рассчитывается от выручки, а вторая от разницы выручки и расходов. Но Субъекты РФ вправе снижать процент. Так, например, в Санкт-Петербурге УСН (Д-Р) составляет 7%, а не 15%. А значит, ее выгодно использовать многим ИП и компаниям, даже если доля расходов в общей сумме доходов менее 80%.

Но не все предприниматели могут радоваться возможности применения УСН. Для упрощенцев есть ряд ограничений:

  • Не более 130 сотрудников в штате.

  • Выручка, не превышающая 251,4 млн. руб. в год (с учетом коэффициента дефлятора по состоянию на 2023 год).

  • Суммарная стоимость основных средств на балансе до 15 млн. руб.

Если вы рискуете попасть под эти ограничения, а возможность применения УСН для вашего бизнеса под вопросом, то можно перейти на общую систему налогообложения, где вместо одного налога УСН вы будете платить налог на прибыль и НДС. Налоговая нагрузка при этом сильно возрастет, это факт!

Экономия расходов компании и ИП: за счет чего она достигается

Анализируя расходную часть, можно найти много интересного, вплоть до изначально неправильно выбранной системы налогообложения. Но мы расскажем про крупные потери бизнеса, вызванные отсутствием опыта и знаний в области бухгалтерии и провоцирующие денежные потери.

Экономия за счет изменения структуры компании

Сегодня бизнес редко целесообразно вести силами одного юридического лица, чаще создается несколько организаций, каждая из которых занимается определенным видом деятельности. Например, для эффективного осуществления международной торговли есть транспортная компания, есть ЮЛ, которое организовывает логистический процесс на складах, а есть непосредственно взаимодействующее с покупателями товаров юридическое лицо. Структура каждого из них должна быть четко проработана, включая такие показатели, как:

  • численность сотрудников.

  • Система налогообложения.

  • Активы компании.

  • Перечень контрагентов.

  • Организация и автоматизация бизнес-процессов.

Согласитесь, что не так просто контролировать бизнес на каждом этапе, замыкая все на руководителе, как и бессмысленно анализировать успехи отдельно взятой организации, если все они должны работать как звенья одной цепи. Так что вам точно не помешает опытный взгляд на ситуацию и анализ существующих схем, чтобы оптимизировать их ЛЕГАЛЬНО. А если вы хотите увидеть конкретные примеры успешной автоматизации процессов и экономии, то посмотрите это видео.

Экономия на ФОТ, зарплатных налогах и взносах в Социальный Фонд России

Штат бухгалтеров в разных компаниях отличается. Но справиться с большим объемом работ одному человеку не удастся или удастся, но с ошибками, срывами сроков и всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому отдел бухгалтерии ИП и компаний составляет, как правило, 3-4 сотрудника. Каждому из них нужно платить достойную заработную плату, отпускные, оплачивать больничные. Сюда же стоит добавить расходы на НДФЛ (13%) и взносы на сотрудников (30% от ФОТ).

Сумма получается внушительная. Но эффективен ли такой способ ведения бухгалтерии? Насколько качественно сотрудники выполняют возложенную на них работу? Кто контролирует функционал сотрудников и правильность ведения учета?

К чему приводит перераспределение затрат и их снижение

Как вы наверняка знаете, база для расчета НДС складывается из разницы между исходящим и входящим НДС. Стандартная ставка НДС — 20%. То есть при получении выручки в размере 2 400 000 руб. и ставке НДС 20% исходящий НДС составит 400 000 рублей.

При этом расходы компании не полностью складываются из затрат, в составе которых есть НДС. В частности, ФОТ не включает добавленную стоимость, а значит не может снизить НДС к уплате. А если отдать бухгалтерию на аутсорсинг, то вы замените расходы на зарплату сотрудников и не облагаемые НДС взносы на услуги с НДС.

  • Расходы компании в месяц без ФОТ, зарплатных налогов и взносов составляют 1 740 000 руб. (усредненное значение) при выручке 2,4 млн. руб./мес.

  • Вариант 1: ФОТ 4 бухгалтеров в штате плюс взносы 30% составляет 260 000 руб.

  • Вариант 2: расходы на аутсорсинг бухгалтерии составляют 110 000 руб.

Показатель

ВАриант 1: у компании или ИП есть 4 бухгалтера в штате (руб.)

Вариант 2: бухгалтерское обслуживание передано на аутсорсинг (руб.)

Выручка/ в том числе НДС

2 400 000*12 мес/ 400 000*12 мес

2 400 000*12 мес/ 400 000*12 мес

Расходы с НДС без ФОТ бухгалтерии/ в том числе НДС

1 740 000*12 мес/ 290 000*12 мес

1 850 000*12 мес/ 308 334*12 мес

НДС к уплате

110 000*12 мес

91 666*12 мес

Экономия на ФОТ по сравнению с аутсорсингом составила 150 000 руб./мес и 1 800 000 руб. в год.

  • Экономия на НДС составила 1 098 672 руб. в год

  • Итого экономия 2 898 762 руб. в год, то есть практически 3 млн. руб. 

Дополнительные способы сэкономить на налогах

Преимущества, которые вы получаете, отдавая часть задач субподрядчикам:

  • не нужно нанимать персонал, тратя время на собеседования и экспериментируя в период испытательного срока на своем бизнесе.

  • Не нужно обучать персонал, проводить повышение квалификации. А без этого не обойтись, так как изменения происходят постоянно.

  • Оборудовать рабочие места тоже не требуется, то есть вы экономите на аренде, покупке оргтехники, ПО.

Привлекая компании по ведению бухгалтерского учета, HR-менеджеров, системных администраторов и других специалистов, вы не несете расходы на них, повышаете эффективность бизнеса.

Способов снизить налоговую нагрузку есть много, но далеко не все они легальны. Так что будьте аккуратнее, внедряя непроверенные методы в работу вашего бизнеса. Лучше лишний раз получить консультацию профессионала, чтобы разработать действенный и безопасный именно в вашем случае вариант.

ElenaBoykova

ElenaBoykova

Руководитель

8 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Такой завлекательный заголовок, а почему-то опять скатились к обсуждению зарплаты бухгалтеров(((

  • Логотип n@tti
    n@tti 1 час назад

    nattiБухгалтер

    смешно))) ООО/Ип с выруской в 30 млн имеет в штате 4 бухгалтера)))) 

  • Логотип techgrad2011
    techgrad2011 1 час назад

    что то с цифрами в примере не так...

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Все законные налоговые способы оптимизации (схемы) перечислены в НК. Призываю всех пользоваться им, а вот первичные документы для применения льгот и вычетов должны составляться специалистами. Бизнес разделяют не только с точки зрения экономии, а и разделения активовю

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