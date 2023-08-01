Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)

Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.

Инспектор: «Почему вы ничего не знаете об обстоятельствах заключения и исполнения договоров? Значит сделок не было,фирма-посредник - это однодневка, вычеты заявлены незаконно»

Возможный аргумент компании №1: Передача полномочий

Руководитель фирмы,особенно крупной, может легально передать часть своих полномочий другим сотрудникам (с обязательным оформлением доверенности и закреплением этого в должностных инструкциях). Поэтому далеко не каждый директор участвует во всех переговорах и знает об особенностях заключения всех контрактов.

Наличие переписки фирмы-посредника с работниками контрагента или налогоплательщика - серьезный аргумент в деле доказывания реальности сделок (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.11.2016 № Ф09-10039/16). Ее отсутствие, наоборот, опасно. Это могут признать одним из признаков фиктивности взаимоотношений и законности доначислений (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.03.2020 № А27-19668/2018). Так что стоит сохранять переписку (в том числе электронную) даже по уже исполненным сделкам.

Возможный аргумент компании №2: руководитель не был причастен к спорной сделке, т.к. возглавил юрлио после ее совершения.

Невыгодные показания легко «обнуляются» при отрицательном ответе на вопрос относятся ли утверждения свидетелей к периоду, когда вы сотрудничали с контрагентом? Не исключено, что опрошенные возглавили компании уже после сотрудничества. Тогда они могли не знать о реальных операциях и их показания будут судом отклонены. (постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.04.2019 № А40-8531/2018). Также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (постановление от 30.08.2018 № А63-10007/2017) не стал учитывать показания, поскольку опрошенный перестал быть руководителем еще до спорных операций. Значит, его нельзя считать осведомленным лицом.

Инспектор: «Сотрудники вашей фирмы и компаний - контрагентов уже дали полностью изобличающие показания о том, что сделок не было» (как вариант: «они не подтвердили факт сотрудничества, реального движения ТМЦ, выполнения работ, оказания услуг»)

Возможный аргумент компании №1: Среди опрошенных были только рядовые сотрудники, которые не могли знать всех нюансов договорных отношений между организацией и ее контрагентами. Кроме того, не учтены показания сотрудников, подтверждающих реальность сделки.

Чтобы опровергнуть показания данных свидетелей стоит исходить из их гипотетических ответов на следующие вопросы:

Что входило в ваши должностные обязанности в период работы в фирме?

Какую конкретно работу вы выполняли?

Каким документом утверждались ваши должностные обязанности?

Судебная практика в помощь налогоплательщику: Показания опрошенных водителей о том, что что химикаты для уборки не применяли и не доставляли не доказывают фиктивность закупки. Водители не отвечают за содержание объектов, их дезинфекцию, выбор используемых материалов Кроме того, свидетели подтвердили, что материалы могли доставить не штатные водители, а транспортная организация либо сам поставщик. ( Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2021 № А55-56/2021)

Опрошенных не было на объектах, порученных контрагенту (доказательством могут быть табели, трудовые договоры, приказы на командировки). Поэтому они не могут знать, сотрудничал ли налогоплательщик с партнером ( Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.08.2019 № А32-34529/2018)

Сторожа фирмы нельзя признать лицом, которое обладало информацией как о деятельности компании, так и фактическом хранении или перегрузке нефтепродуктов (постановление 13-й ААС от 12.10.2021 по делу № А56-10241/2021)

Из 663 сотрудников компании, находившихся на объекте, ИФНС допросила только 10, причем занимавших рабочие должности (изолировщики, монтажники, жестянщики). Из их показаний инспекция сделала вывод, что компания выполняла работы собственными силами. Однако суд апелляционной инстанции проанализировал отчеты по питанию и проживанию на объекте. Из них видно, что допрошенных сотрудников не было на объекте в тот период, когда компания привлекала субподрядчиков. Значит, они и не могли видеть субподрядчиков.Налоговики не опросили ни одного сотрудника руководящих должностей (мастеров, прорабов). При этом объект был большой и на нем работало несколько организаций. Поэтому допрошенные могли не знать названия всех организаций и сотрудников, которые там работали. (постановление АС Поволжского округа от 26.08.2022 №А55-28723/2021)

Постановление АС Поволжского округа от 08.12.2017 по делу №А12-2743/2017 содержит сразу несколько тезисов, которые налогоплательщик может использовать для защиты: показания свидетеля, который числится учредителем или руководителем контрагента и отрицает, что руководил организацией, не могут быть достаточно объективной и достоверной информацией. показания водителей, кассиров-операционистов, кладовщиков, супервайзеров также нельзя учитывать, т.к. они не были осведомлены о том, как оприходуются товары по различным системам налогообложения и о том, как они учитываются. Данные вопросы генеральному директору и главбуху контрагента налоговики не задавали. налоговый орган проигнорировал реестры налогового и бухгалтерского учета, которые представило общество. Инспекторы положили в основу доказательственной базы только протоколы допроса сотрудников общества, в чьи должностные обязанности ведение бухгалтерского учета не входило.

Из ответов свидетеля на последующие вопросы следует вывод, что они по большей части не связаны с их трудовыми функциями и налоговики не спросили об источнике их осведомленности. Никакие документы на обозрение свидетелям также не предоставлялись ( постановление Арбитражного суда Белгородской области от 01.12.2020 № А08-6115/2019 ).

С момента выполнения работ до момента опроса прошло около трех лет. За это время свидетели могли забыть подробности сотрудничества. Отдельные неясности и умолчания в показаниях не опровергают реальность операции (постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.10.2020 № А53-37544/2018)

Возможный аргумент компании №2: Показания свидетелей учтены не полностью, а выборочно Тем самым, .инспекторы ссылаются только на те факты из протоколов допроса, которые в отрыве от общего контекста подтверждают нужную им позицию. В вопросах, требующих специальных познаний, необходимо ориентироваться не на слова свидетелей, а на заключение эксперта

Судебная практика в помощь налогоплательщику: У инспекторов нет специальных знаний в области дезинфекции на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности. Эксперта в этом вопросе они не привлекали, а показания специалистов копании, у которых был соответствующий опыт, должным образом не проанализировали. В акте выездной проверки налоговики привели показания только тех лиц, которые подтверждали их позицию. (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2021 № А55-56/2021)

Не опровергнув использования материалов, ИФНС решила доначислить налоги, исходя из показаний отдельных работников о том, что нормы расходования химикатов якобы были завышены. Вместе с тем чиновниками умышленно не были приняты в расчет слова свидетелей о минимальных лимитах используемых химических средств. Их повышают при любом загрязнении поверхности, по требованию заказчика и т. д. Максимальной концентрации моющих средств и их неоправданного списания не существует.. Но на данные показания обратил внимание суд и поддержал компанию и ее право на вычет. (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.12.2021 № А55-56/2021)

Еще в одном деле налогоплательщик доказал, что реальность перевозки отрицали только некоторые водители. Другие же факт перевозок подтверждали, но их показания ИФНС проигнорировала. Компании пришлось отстоять свое право на вычет налогов в суде (постановление АС Поволжского округа от 24.10.2019 по делу №А49-10285/2018)

Аргумент №3 Перечислите все возможные нюансы и тонкости сделки с контрагентом самостоятельно. Например, фискалы на допросах любят задавать каверзные вопросы следующего характера: опишите вид из окна вашего офиса или офиса контрагента, какова площадь помещения в кв.м, сколько там окон (дверей), описание внешности и манер работников, просят крайне подробно описать все производственные и организационные процессы в компании.

Опередите проверяющих (рассказывать о данных обстоятельствах стоит, безусловно, с учетом специфики занимаемой в компании должности и выполняемых обязанностей, а также руководствуясь требованиями законодательных (в т.ч. подзаконных) актов, регламентирующих соответствующие процессы).

Если знаете за собой некоторые «грехи» (а кто без них, положа руку на сердце), то заранее обговорите и смоделируйте ситуацию со спорным контрагентом, чтобы отвечать одно и то же. Специалист соответствующего профиля может оказать неоценимую помощь в процессе подготовки такой «легенды».

Для подготовки к допросу также воспользуйтесь алгоритмом из части 3 настоящей статьи «Некоторые аспекты оказания юридической помощи налогоплательщику. Как грамотно подготовиться. Вопросы свидетелю».

Инспектор: Ваши контрагенты-типичные фирмы-однодневки, у которых нет материальных, трудовых ресурсов, минимальная налоговая нагрузка, их руководители отрицают факт управления компаниями и заключение сделок, согласно банковским выпискам с контрагентом за товар не рассчитывались, движение денежных средств отсутствует. Вероятно, вы тоже номинальный директор.

Аргументы компании:

доказывать реальность сделок иными способами, в т.ч. при помощи документов! Заявляйте о наличии в компании специальной процедуры отбора и проверки контрагента перед заключением договора. Можете описать ее во всех подробностях. Крайне важны и приказы, подписанные директором. Они свидетельствуют о его управлении компанией. Стоит также сослаться на выписки из учетных данных программы 1С.

Отметьте возможную заинтересованность свидетелей-директоров фирм, имеющих признаки технических

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране постоянно содержать в штате работников невыгодно, т.к. при простое (отсутствии заказов) организация вынуждена нести существенные расходы по зарплате, отчислениям в бюджетные фонды, аренде помещений для размещения работников, их питания и т.д.. Гораздо выгоднее после получения заказа на выполнение работ привлечь необходимые трудовые ресурсы, в т.ч. со своим инструментом, что, видимо, и сделали организации-контрагенты.

Судебная практика в помощь налогоплательщику В деле № А82-18720/2018 налоговики отказали фирме в вычетах из-за классического, на первый взгляд, набора признаков, подтверждающих построение налоговой схемы для незаконной оптимизации налоговой базы: у некоторых контрагентов были подозрительные руководители, часть которые призналась в своей номинальности, что было зафиксировано в протоколах их допросов. Руководители других контрагентов плохо разбирались в вопросах бизнеса и налогообложения.

данные организации платили минимальные налоги, удельный вес вычетов превышал 98 процентов, а доля расходов в сумме доходов — 99 процентов, у них контрагентов не было складов для хранения товара, работников и материальных ресурсов.

единственным покупателем в проверяемый период был налогоплательщик. Однако в пользу компании сыграли следующие обстоятельства: из показаний свидетелей и банковских выписок по спорным контрагентам следует, что у фирм были расходы помимо закупки товара для компании: оплата ремонтных работ, транспортных услуг, пусконаладочных работ, закупка строительных материалов, аренда квартиры и т. д. Подобного рода расходы не характерны для организаций, намеренно и формально введенных в хозяйственную деятельность.

из анализа объемов закупок и поставок товара для компании по ряду контрагентов видно, что часть товара продавали третьим организациям. Данные факты подтверждают реальность хозяйственной деятельности контрагентов и опровергают довод о транзитном характере денежных расчетов. (постановление АС Волго-Вятского округа от 21.01.2020 № А82-18720/2018). Отсутствие персонала не исключает наличия договорных отношений с иными лицами по гражданско-правовым договорам.( постановление АС Поволжского округа от 20.06.2019 № А65-24470/2018).

Привлечение контрагентами работников без оформления нарушает Трудовой кодекс, но не опровергает реальность сделки (постановление АС Уральского округа от 16.08.2019 № А34-2201/2018).

Уклонение от уплаты налогов влечет не только доначисления, но и уголовную ответственность. Поэтому номиналам выгодно давать отказные показания (постановления АС Поволжского округа от 19.03.2019 №А12-10690/2018, от 07.03.2019 №А55-1628/2018, Московского округа от 08.06.2018 №А40-146657/2017) . Но нужно быть готовыми и к тому, что суд может и не принять данные аргументы (см., например, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.01.2016 № А40-146657/2017).

Инспектор: почему по расчетным счетам вашей фирмы нет перечислений денежных средств контрагентам за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги? Это подтверждает их нереальность.

Аргумент компании: Часть работ в соответствии с условиями договоров будет оплачено Обществом после их выполнения, что подтверждает разумность его действий при вступлении в гражданско-правовые взаимоотношения с организациями – контрагентами.

Довод об отсутствии оплаты как доказательстве недобросовестности налогоплательщика сработает, только если контролеры представят иные доказательства нереальности сделки (определение ВС от 13.12.2018 № 309-КГ18-21357).

Как самостоятельно опровергнуть ложные утверждения налоговиков о якобы «признательных показаниях» контрагента, сделанных им в ходе допроса

Обязательно ходатайствуйте об ознакомлении со всеми протоколами допросов контрагентов, ищите в них недостатки! При этом можно руководствоваться рекомендациями из предыдущей части статьи, ведь из них можно вывести целый набор потенциальных нарушений, которые могут содержаться в таких протоколах.

Кроме того, протоколы можно оспорить и по ряду формальных признаков.

Примеры из судебной практики: Выяснялось, что чиновники проводили допрос в другую дату, в другом месте, у свидетеля, который находился в болезненном состоянии и не способен был правильно воспринимать обстоятельства вследствие своей болезни. Не было записи «с моих слов записано верно». Свидетелю не вручали копию протокола допроса (постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.02.2020 по делу №А03-52012019).

протокол допроса не содержал самих вопросов, а только ответы на них. В протоколе не было подписи допрашиваемого. Информация из протоколов не перепроверялась. Не направлялись запросы нотариусу по доверенности, не проводилась почерковедческая экспертиза ( постановление 6 ААС от 29.06.2022 по делу №А63-4558/2021).

Если на допросе директора прозвучала специальная юридическая терминология, а юриста рядом не было, результаты допроса можно будет оспорить. Постановление АС Центрального округа от 25.01.2021 №А09-13610/2019)

В одном из дел суду не понравилось, что инспекторы ограничились допросом только директоров организаций-контрагентов. Они в большинстве случаев не занимались поиском поставщиков. Их показания были основаны на предположениях либо даны со слов иных лиц, которых чиновники не допросили. Это недопустимо (постановление АС Северо-Кавказского округа от 14.06.2020 №А32-26020/2019) .

Проверяющие не проводили осмотры, не допрашивали других свидетелей, не назначали экспертизу, а значит, не проверили достоверность сведений, которые предоставили им свидетели.

Иными словам, сведения из протокола допроса- всего лишь «информация к размышлению» для налоговиков, которую необходимо тщательно проверять, проводя иные мероприятия налогового контроля. Сама по себе она не имеет прямого доказательственного значения. Стоит чаще напоминать об этом инспекторам и судьям.