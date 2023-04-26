Специфика возврата налога при доказанном налоговиками дроблении. Отдельные практические рекомендации

Содержание статьи: I. Наиболее явные «болевые точки» возврата налогов при доказанном дроблении с использованием технических компаний. Как возвращают и производят зачет налогов основной и технический участники группы. II. С какого момента считать срок давности для возврата налога при дроблении III. Некоторые важные практические выводы арбитражных судов по переплате налогов При раскрытии схемы дробления все доходы участников автоматически становятся доходом организатора. И в случае, если такой организатор (либо «рядовой» участник схемы) захочет вернуть уже уплаченный с этих доходов налог, то дела для него обстоят даже хуже, чем при реконструкции (о последней можно прочесть статью автора Специфика реконструкции при доказанном налоговиками дроблении. Практические рекомендации). И тут они сталкиваются с отказом в возврате переплаты по причине пропуска трехлетнего срока с момента уплаты налога (п.7 ст.78 НК РФ). О том, как не допустить подобного развития событий – читайте в данной статье.

I. Наиболее явные «болевые точки» возврата налогов при доказанном дроблении с использованием технических компаний.

Перед Верховным судом часто вставали следующие вопросы о том, можно ли учитывать налоги, уплаченные в период дробления: можно ли зачесть налог по УСН в счет общей системы (определение от 09.11.2020 № 308-ЭС20-17247);

можно ли вернуть налог по УСН, если организацию признали «технической» компанией (определение от 18.10.2021 №309-ЭС21-11163);

может ли «техничка» вернуть налог, если организатор группы не уплатил налог в бюджет (определение от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087). В результате анализа содержания вышеперечисленных судебных решений выяснилось, что компании и ИП, которые попались на схемах с дроблением, сталкиваются с двумя большими налоговыми проблемами. 1. Невозможность учесть налоги «технической компанией», которые они ранее заплатили. Данным правом обладает лишь основной участник схемы. Налоги, которые уплатили участвующие в схеме компании, должны в любом случае остаться в бюджете. ВС РФ специально подчеркнул, что переплату должны зачесть на момент принудительного исполнения решения инспекции. Суммы излишне уплаченных налогов должны учитываться при определении размера налоговой обязанности организатора группы. ИФНС должна вынести решение о зачете налогов организатору схемы в счет доначисленных (определение ВС от 22.07.2021 № 301-ЭС21-10984). 2. Невозможность учесть налоги, которые заплатил основной участник. В определении ВС от 09.11.2020 № 308-ЭС20-17247 арбитры сослались на недобросовестность организации. Она пыталась искусственно продлить срок обращения за взысканием налога (путем неоднократных обращений с заявлениями в налоговую инспекцию за возвратом налога и о составлении актов сверки взаимных расчетов). Поэтому не имеет права на возврат. Даже если единый налог излишне уплачен, а затем налоги были оплачены верно. В определении от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087 ВС РФ указал, что платежи, которые участники схемы уплатили в рамках спецрежима, нужно учитывать при расчете итоговых доначислений организатору схемы. То есть при применении налоговой реконструкции. Это значит, что налоговики должны учесть не только доходы и расходы участников группы, но и уплаченные ими налоги. К слову, ФНС также использует подобный вывод высшей судебной инстанции, издавая свои письма. Относительно свежий пример – письмо ФНС от 14.10.2022 №БВ-4-7/13774. В нем налоговая отмечает, что при пропуске трехлетнего срока со дня уплаты налога по спецрежиму налог на прибыль подлежит уменьшению. Но есть ограничение: налог снизят только за период, охваченный выездной проверкой. При этом вернуть переплату, которая образовалась в результате такого пересчета, бывшему спецрежимнику не удастся.

II. С какого момента считать срок давности для возврата налога при дроблении

Конституционный суд указал, что компании вправе обратиться в суд с иском о возврате переплаты из бюджета, даже если срок по закону истек (определение КС от 21.06.2001 №173-О). При этом действуют общие правила исчисления срока давности: со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Однако у арбитров нет общего мнения, когда организации должны узнать о наличии переплаты. Есть три разных мнения по этому поводу: со дня, когда налоговики вынесли решение. Или когда оно вступило в силу (определение ВС от 27.08.2021 № 307-ЭС21-15454);

со дня, когда вступило в силу решение суда, которым дробление признано фактом. Но эту позицию не поддерживают высшие арбитры (определение ВС от 09.11.2020 № 308-ЭС20-17247). Они могут пересмотреть положительные решения нижестоящих судов;

со дня уплаты налога. Эта позиция встречается наиболее часто (определение от 07.11.2019 №301-ЭС19-20408, определение от 20.10.2021 № 309-ЭС21-13105). Исчисление срока на возврат с момента уплаты налога направлено на пресечение недобросовестных действий и «наказание» за схему. Высшая судебная инстанция специально подчеркивает: если налогоплательщик – участник-схемы реально не осуществлял облагаемую УСН деятельность, то он не мог не осознавать факт излишней уплаты единого налога, Следовательно, мог представить уточненки задолго до проведения проверки в отношении контрагента. (определение ВС от 18.10.2021 № 309-ЭС21-11163) В русле последней позиции ВС РФ и складывается, в основном, судебная практика нижестоящих инстанций. Однако существует еще и четвертая точка зрения, которую не так давно высказал ВС РФ в своем определении от 25.03.2022 № 450-ПЭК21.Однако оно лишь еще более запутало ситуацию. Налоговики проверили ИП П. К. В. Реши­ли, что создал схему дробления бизнеса, целью которой было недопущение утраты им права на применение УСН и добавили ему выручку от ИП Г.К.В. Второй ИП обратился в суд, аргументируя свою позицию тем, что узнал о переплате только после проверки ИП П.К.В. ИП-2 выиграл три инстанции. Но Верховный суд вернул дело. Он потребовал разобраться, был ли ИП-2 самостоятелен. Если нет, то не мог не осознавать, что переплачивает налог в силу того, что не должен был его платить. Верховный суд в итоговом надзорном определении сделал ряд важных выводов: - когда выявили дробление, надо установить действительное налоговое обязательство организатора схемы; - суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности, должны консолидированно учитываться при определении размера налоговой обязанности организатора группы, а потому не могут считаться уплаченными излишне (безосновательно) - из вышеприведенного пункта следует, что момент уплаты участником группы налога вообще не имеет значения; - вопросы расчетов внутри группы должны решаться между ними без участия налоговиков (!) Арбитры не объяснили, как произвести расчеты внутри группы и какое это имеет отношение к тому, что налоговики не зачли переплату по УСН. В выявленной схеме участвовало более десяти ИП. Но вернуть налог удалось лишь организатору, остальным участникам отказали из-за пропуска сроков. Арбитры решили, что ИП не могли не знать о переплате с момента уплаты налога., т.к. реальную деятельность они не вели.

III. Некоторые важные практические выводы арбитражных судов по переплате налогов: