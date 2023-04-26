Требования налоговиков о даче пояснений в рамках камеральной проверки. Что и как отвечать, чтобы избежать доначислений в 2025 году

«Золотое правило», которое стоит помнить каждому налогоплательщику: в рамках камералки: нельзя истребовать допматериалы и пояснения, если этого не предусматривает пункт 7 статьи 88 НК РФ или если в Кодексе не установлено, что документы надо представлять вместе с декларацией.
Однако при проведении налоговых проверок правила для истребования документов и пояснений разные. Право истребовать пояснения не означает права истребовать документы (данное правило может работать и в обратную сторону).
Основания для истребования пояснений в рамках КНП. Последствия получения требования налоговиков о представлении пояснений
Налоговые органы должны доказать, что вы подпадаете под какое-то исключение, т.е. обосновать, на каком основании они требуют пояснения в рамках камералки.
Условно разобьем такие основания для истребования пояснений на 3 группы:
Предусмотренные ст 88. НК РФ, а именно:
по выявленным ошибкам, противоречиям в налоговой декларации (расчете), представленных с ней документах – по всем налогам;
выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля– по всем налогам;
по изменениям показателей в уточненной налоговой декларации (расчете), в которой уменьшена сумма налога к уплате, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) – по всем налогам;
в декларации по налогу на прибыль заявлен убыток;
снизился уровень налоговой нагрузки по налогу на прибыль;
в декларации по НДС заявлен налог к возмещению из бюджета;
выявлены «разрывы» в цепочке НДС;
если заявлены какие-либо льготы по налогам;
в) пунктом 8.8 статьи 88 НК РФ:
если заявлен инвестиционный налоговый вычет
2. истребование пояснений при проведении налогового мониторинга согласно пункт 3.1 статьи 105.27 НК РФ, пункты 2, 3 статьи 105.29 НК РФ
3. Закон даёт налогоплательщику право самостоятельно подать пояснения, даже если налоговая инспекция их не запросила. Например, при подаче уточнённой декларации. В данной ситуации каких-либо ограничений законодательство не устанавливает.
Последствия получения требования налоговиков о представлении пояснений:
Есть два варианта, как поступить, получив требование о представлении пояснений.
Первый — внести исправления в декларацию и подать уточненку с такими исправленными данными.
Второй — пояснить расхождения в ответ на требование (п.1 ст. 81, п.3 ст. 88 НК РФ). В последнем случае пояснения уже не нужны. В обоих случаях надо уложиться в пять рабочих дней. Срок нужно отсчитывать со следующего дня за тем, когда получили требование (п.2 ст. 6.1 НК РФ).
Инспекции не вправе одновременно требовать и пояснения, и уточненку (постановление 10 ААС от 16.03.2021 №А41-54475/2020, определение ВС от 12.04.2019 № 309-ЭС19-3306). Таким образом, штрафа за непредставлении пояснений при подаче уточненки можно не опасаться.
Следуя нормам законодательства, ответ на требование налоговой нужно подготовить и отправить в течение пяти рабочих дней. Когда последний день выпадает на выходной, праздник или нерабочий день, подать пояснения нужно в ближайший следующий рабочий день. Если требование налоговой о представлении документов или пояснений пришло в электронном виде, не забудьте отправить квитанцию о приеме в течение шести рабочих дней (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
Какой день является днём получения требования о представлении пояснений? Срок ответа на требование
Сроки ответа зависят от того, каким способом получено требование. В таблице указано, как определить день получения и срок для ответа.
Способ получения
Дата получения требования
Срок для ответа
Лично или через представителя в налоговой инспекции
дата, указанная в специальном поле требования, дата подтверждения получения вами требования.
5 рабочих дней с даты
получения
По почте заказным письмом
Шестой рабочий день со дня отправки заказного письма
11 рабочих дней с даты отправки письма с требованием из ИФНС
По ТКС
День отправки квитанции о приеме
5 рабочих дней с даты отправки квитанции о приеме (в общем до 11 рабочих дней с даты получения)
В личном кабинете налогоплательщика, в т.ч. через ЕСИА «Госуслуги»
День, следующий за днем размещения документа в личном кабинете
6 рабочих дней с даты размещения требования
Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
день, следующий за днём поступления требования в МФЦ
5 рабочих дней с даты получения
Обратите внимание, если последний день срока приходится на выходной, нерабочий праздничный и (или) просто нерабочий день, пояснения нужно подать не позднее следующего за ним рабочего дня.
Срок ответа на требование ИФНС о даче пояснений фиксированный. Возможность его изменить НК РФ не предусматривает.
Что грозит, если не ответить на требование о представлении пояснений
За непредставление пояснений или несвоевременный ответ предусмотрен штраф в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 129.1 НК РФ. Размер штрафа составляет 5000 рублей, а при повторном в течение календарного года нарушении штраф составит 20000 рублей.
Такие же штрафы предусмотрены для тех, кто отчитается вовремя, но с нарушением утвержденного формата.
Кроме того, не получив пояснений, налоговая доначислит налоги по текущей проверке и может назначить выездной контроль.
Распространенные ситуации и вопросы, возникающие у налогоплательщиков при получении требований о предоставлении пояснений
В требовании о представлении пояснений запрашивают документы
вопрос, на который автору часто приходится отвечать: правомерны ли требования инспекции о пояснениях, в которых налоговики помимо пояснений просят представить еще и документы, например, книгу учета доходов и расходов по УСН? Например, если данные из декларации по УСН не совпадают с движениями по банковскому счету.
Нет, такие требования неправомерны.
В статье 88 НК есть ключевая норма — пункт 7. В нем говорится, что в рамках камералки нельзя истребовать допматериалы и пояснения, если этого не требует статья 88 НК или если в кодексе не установлено, что документы надо представлять вместе с декларацией.
Случаи, когда документы надо представлять вместе с налоговой отчетностью были подробно перечислены мной в статье «Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1)».
обнаружили ошибку уже после получения требования налоговиков о представлении пояснений
Вопрос: Оштрафуют ли компанию, если бухгалтер действительно ошибся при расчете налога и обнаружил ошибку уже после получения требования налоговиков о представлении пояснений о порядке исчисления налога? Добровольная подача уточненки и оплата недоимки не помогут в данной ситуации?
Формальные основания для применения штрафных санкций у фискалов есть. У компании есть возможность избежать штрафа за неуплату налога, если выполняется два требования:
1.она обнаружила ошибку быстрее инспекторов и
2. заплатила недоимку и пени перед подачей уточненки (ст. 81 НК). Если же первыми ошибку обнаружили налоговики и выслали требование компании,
то одно из условий, установленных НК, не выполняется. Поэтому с суммы доплаты потребуется заплатить 20 процентов штрафа (п. 1 ст. 122 НК).
Однако не все так безнадежно для налогоплательщика, как может показаться на первый взгляд. Можно попытаться выстроить линию защиты следующим образом: ФНС согласна, что направление требования о предоставлении пояснений еще не свидетельствует о том, что инспекторы выявили ошибки (письмо от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@). Считается, что контролеры обнаружили ошибку только после того, как составили акт. А значит, они не вправе штрафовать компанию. Однако оспорить наказание не получится, если компания систематически совершала такие ошибки или налоговики докажут, что нарушение допустили осознанно (определение Верховного суда от 27.03.2017 № 305-КГ17-1782).
В требовании налоговики лишь голословно утверждают о наличии неких ошибок и противоречий в налоговой отчетности, в т.ч. «сведениям, имеющимся у налогового органа», и требуют их пояснить
Вопрос: вправе ли налогоплательщик не отвечать на требование о представлении пояснений, в котором отсутствует указание на конкретные ошибки, расхождения противоречия, в т.ч. выявленные в ходе «камералки» декларации по НДС?
Требование о представлении пояснений, в котором не указаны причины его направления, может расцениваться как направленное при отсутствии установленных НК РФ оснований. Кроме того, оно лишает налогоплательщика возможности исполнить его по существу, что также является нарушением прав налогоплательщика (подп.7 п.1 ст.21 НК РФ).
Следовательно, налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие НК РФ (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).
Поскольку за непредставление в пятидневный срок пояснений, истребованных в порядке п. 3 ст. 88 НК РФ в рамках камеральной налоговой проверки декларации, предусмотрен штраф по ст. 129.1 НК РФ, налогоплательщик (при указанных обстоятельствах) может:
направить по установленному ФНС формату пояснения, в которых, например, будет указано, что налоговая декларация заполнена им верно, в соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ и данными налогового учета. К пояснениям желательно приложить подтверждающие документы (п. 4 ст. 88 НК РФ). Это могут быть выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета. Вместо пояснений вы можете также подать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).
не исполнять требование на основании подп.11 ст. 21 НК РФ. Мотивировать это тем, что в связи с отсутствием указания в требовании конкретных противоречий, выявленных камеральной проверкой, не представляется возможным проанализировать причины расхождений и представить соответствующие пояснения;
Однако в последнем случае не исключено, что налоговый орган вынесет решение о привлечении к ответственности за непредставление пояснений со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В требовании нет требования
Налоговая инспекция может писать письма: рассылать информационные сообщения, напоминать о сроках уплаты налогов, пояснять свое мнение. Это справочная информация для налогоплательщика. На такие письма отвечать не надо, штрафных санкций не будет
Начать дискуссию