Требования налоговиков о даче пояснений в рамках камеральной проверки. Что и как отвечать, чтобы избежать доначислений в 2025 году

В требовании о представлении пояснений запрашивают документы

вопрос, на который автору часто приходится отвечать: правомерны ли требования инспекции о пояснениях, в которых налоговики помимо пояснений просят представить еще и документы, например, книгу учета доходов и расходов по УСН? Например, если данные из декларации по УСН не совпадают с движениями по банковскому счету.

Нет, такие требования неправомерны.

В статье 88 НК есть ключевая норма — пункт 7. В нем говорится, что в рамках камералки нельзя истребовать допматериалы и пояснения, если этого не требует статья 88 НК или если в кодексе не установлено, что документы надо представлять вместе с декларацией.

Случаи, когда документы надо представлять вместе с налоговой отчетностью были подробно перечислены мной в статье «Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1)».

обнаружили ошибку уже после получения требования налоговиков о представлении пояснений

Вопрос: Оштрафуют ли компанию, если бухгалтер действительно ошибся при расчете налога и обнаружил ошибку уже после получения требования налоговиков о представлении пояснений о порядке исчисления налога? Добровольная подача уточненки и оплата недоимки не помогут в данной ситуации?

Формальные основания для применения штрафных санкций у фискалов есть. У компании есть возможность избежать штрафа за неуплату налога, если выполняется два требования:

1.она обнаружила ошибку быстрее инспекторов и

2. заплатила недоимку и пени перед подачей уточненки (ст. 81 НК). Если же первыми ошибку обнаружили налоговики и выслали требование компании,

то одно из условий, установленных НК, не выполняется. Поэтому с суммы доплаты потребуется заплатить 20 процентов штрафа (п. 1 ст. 122 НК).

Однако не все так безнадежно для налогоплательщика, как может показаться на первый взгляд. Можно попытаться выстроить линию защиты следующим образом: ФНС согласна, что направление требования о предоставлении пояснений еще не свидетельствует о том, что инспекторы выявили ошибки (письмо от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@). Считается, что контролеры обнаружили ошибку только после того, как составили акт. А значит, они не вправе штрафовать компанию. Однако оспорить наказание не получится, если компания систематически совершала такие ошибки или налоговики докажут, что нарушение допустили осознанно (определение Верховного суда от 27.03.2017 № 305-КГ17-1782).

В требовании налоговики лишь голословно утверждают о наличии неких ошибок и противоречий в налоговой отчетности, в т.ч. «сведениям, имеющимся у налогового органа», и требуют их пояснить

Вопрос: вправе ли налогоплательщик не отвечать на требование о представлении пояснений, в котором отсутствует указание на конкретные ошибки, расхождения противоречия, в т.ч. выявленные в ходе «камералки» декларации по НДС?

Требование о представлении пояснений, в котором не указаны причины его направления, может расцениваться как направленное при отсутствии установленных НК РФ оснований. Кроме того, оно лишает налогоплательщика возможности исполнить его по существу, что также является нарушением прав налогоплательщика (подп.7 п.1 ст.21 НК РФ).

Следовательно, налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие НК РФ (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Поскольку за непредставление в пятидневный срок пояснений, истребованных в порядке п. 3 ст. 88 НК РФ в рамках камеральной налоговой проверки декларации, предусмотрен штраф по ст. 129.1 НК РФ, налогоплательщик (при указанных обстоятельствах) может:

направить по установленному ФНС формату пояснения, в которых, например, будет указано, что налоговая декларация заполнена им верно, в соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ и данными налогового учета. К пояснениям желательно приложить подтверждающие документы (п. 4 ст. 88 НК РФ). Это могут быть выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета. Вместо пояснений вы можете также подать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

не исполнять требование на основании подп.11 ст. 21 НК РФ. Мотивировать это тем, что в связи с отсутствием указания в требовании конкретных противоречий, выявленных камеральной проверкой, не представляется возможным проанализировать причины расхождений и представить соответствующие пояснения;

Однако в последнем случае не исключено, что налоговый орган вынесет решение о привлечении к ответственности за непредставление пояснений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В требовании нет требования

Налоговая инспекция может писать письма: рассылать информационные сообщения, напоминать о сроках уплаты налогов, пояснять свое мнение. Это справочная информация для налогоплательщика. На такие письма отвечать не надо, штрафных санкций не будет