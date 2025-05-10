Образцы ответов на запросы налоговиков о даче пояснений по НДС, налогу на прибыль, УСН. Разбор некоторых проблемных ситуаций (часть 2: налог на прибыль и УСН).

Данные часто несопоставимы, и подобные запросы законны. Поэтому безопаснее ответить на требование, чтобы избежать штрафа. Вот несколько готовых пояснений на типичные запросы инспекции.
С первой частью настоящей статьи можно ознакомиться здесь:
Как отвечать на некоторые запросы налоговиков о даче пояснений по налогу на прибыль
1. Прибыль отличается от данных в бухотчетности.
Образец ответа: «В ответ на требование № _________ о представлении пояснений причин расхождения сумм прибыли в декларации по налогу на прибыль организаций за прошлый год и в отчете о финансовых результатах сообщаем, что ошибок в отчетности нет. Расхождение связано с тем, что прибыль для целей налогообложения и бухгалтерская прибыль определяются по-разному.
Сумма по строке 060 «Итого прибыль (убыток)» листа 02 декларации по налогу на прибыль за 2019 год меньше суммы по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах на 300 000 руб.
Расхождение связано с тем, что в IV квартале прошлого года организация приобрела новое основное средство первоначальной стоимостью 1 млн руб. При расчете налога на прибыль к нему применила амортизационную премию в размере 30 процентов. Основание — пункт 9 статьи 258 НК РФ и пункт 14 учетной политики организации для целей налогообложения. Правилами бухгалтерского учета применение амортизационной премии не предусмотрено».
2. Разные показатели выручки в отчетности по НДС и налогу на прибыль.
Вариант ответа 1:
«16.05.2024 ООО «Ромашка» получило требование представить пояснения о причинах расхождений доходов в декларации по НДС за I квартал 2024 года и в декларации по налогу на прибыль организаций за I квартал 2024 года.
В декларациях ошибок нет. Расхождение 315 000 руб. — это внереализационный доход, который учли в декларации по налогу на прибыль по строке 100 приложения 1 к листу 02, в том числе:
45 000 руб. — проценты по займу (п. 6 ст. 250 НК РФ);
270 000 руб. — сумма просроченной кредиторской задолженности с учетом НДС (п. 18 ст. 250 НК РФ).
В налоговую базу по НДС эти суммы не входят на основании пункта 3 статьи 149 пункта 1 статьи 146 НК РФ».
Вариант ответа 2 (в т.ч. в случае, если налоговики вместе с пояснениями дополнительно затребуют документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в декларацию):
«Расхождение между декларациями по НДС и прибылью не является ошибкой, противоречием или несоответствием, которые предусмотрен пунктом 3 статьи 88 НК. Показатели в декларации по прибыли формируются по правилам, установленным главой 25 НК РФ «Налог на прибыль», а показатели в декларации по НДС — по правилам, содержащимся в главе 21 НК.
Правила исчисления этих двух налогов существенно различаются. Сведения, содержащиеся в декларациях по прибыли и НДС, несопоставимы и не находятся в зависимости друг от друга. Различия между показателями деклараций являются объективными, их нельзя классифицировать в качестве ошибок, противоречий или несоответствий. Таким образом, ИФНС не установила признаков налогового правонарушения и не отразила их в требовании.
компания, представившая пояснения, вправе дополнительно представить выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета, а также иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в декларацию (п. 4 ст. 88 НК). Однако нормы НК не обязывают налогоплательщика представлять контролерам какие-либо документы при проведении камеральных проверок.
Налоговый орган не вправе запрашивать пояснения, если ошибки, противоречия или несоответствия определенно не указывают на признаки совершения нарушений ( абз.2 п.2.7 письма ФНС от 16.07.2013 №АС - 4- 2 /12705) «О рекомендациях по проведению камеральных проверок».
Как отвечать на некоторые запросы налоговиков о даче пояснений по налогу на УСН
Инспекторы могут запросить пояснения по отчетности на спецрежиме. Чаще всего сверяют декларацию по УСН с бухотчетностью и выписками по расчетному счету.
1. Доходы по УСН не совпадают с выпиской по расчетному счету.
« В ответ на требование о представлении пояснений по декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2024 год, сообщаем, что суммы доходов в декларации указаны верно.
Расхождение между доходами в декларации и поступлением по расчетному счету составило 510 000 руб. Это связано с тем, что в 2022 году на расчетный счет поступали суммы, которые не учитываются в доходах при расчете единого налога, а именно:
400 000 руб. — финансовая помощь от учредителя, доля которого в уставном капитале организации более 50 процентов;
110 000 руб. — средства, полученные по договору займа.
Эти поступления освобождены от налогообложения на основании подпункта 1 пункта 1.1 статьи 346.15 НК».
2. Компания применяет пониженную ставку по УСН.
« В ответ на требование от 12.04.2024 № _______представить пояснения о правомерности применения пониженной ставки по УСН за 2023 год ООО «Ромашка» сообщает следующее.
Ошибок в декларации по УСН нет. ООО «Ромашка» правомерно применяло в 2023 году пониженную ставку по налогу при УСН в размере 5 процентов.
На основании Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26 - РЗ пониженная ставка в размере 5 процентов применяется, если доля доходов от деятельности в области производства пищевых продуктов не менее 70 процентов. Доля доходов от вида деятельности, который позволяет применять пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения в 2023 году, составила 75,6 процента».
3. Налоговики запросили пояснения, а также и КУДиР.
Данное требование однозначно незаконно. Налоговики вправе запрашивать пояснения, если выявили ошибки и противоречия в отчетности (п.3 ст.88 НК РФ). В ответ компания по своему желанию может представить расшифровки расходов.
Требовать книгу учета проверяющие вправе только в одном случае — при проверке уточненки, которую сдали через два года после первичной декларации. При этом уменьшили налог к уплате либо увеличили убыток (п.8.3 ст. 88 НК РФ).
Если налоговики требуют представить КУДиР, напомните, что они не имеют права запрашивать книгу на камералке первичной декларации по УСН (перечень документов, истребование которых при КНП незаконно, приведен автором в статье «Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 2)».
Но обязательно поясните, что данные в декларации верные. Если все же решили представить книгу, проверьте ее на ошибки, которые ищут налоговики. Список ошибок — в таблице.
Какие ошибки и как находят в КУДиР налоговики
Ошибка
Как находят
Не учли оплату от покупателей
Сравнивают записи в книге с поступлениями на счет, запрашивают информацию у контрагентов
Не занесли выручку поступившую на счета организации
Анализируют поступления по выписке банка
Не отразили в доходах субсидии
Проверяют, чтобы упрощенщики из пострадавших отраслей занесли в книгу коронавирусные субсидии
Учли лишние взносы из-за неверной ставки
Сравнивают взносы в РСВ с записями в книге учета у малых предприятий
Списали расходы, которых нет в перечне
Сверяют расходы с перечнем из статьи 346.16 НК
Не выделили входной НДС
Следят, чтобы НДС отражали отдельной строкой
Перечислили деньги однодневкам
Анализируют контрагентов
С первой частью настоящей статьи можно ознакомиться здесь:
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