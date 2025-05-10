Образцы ответов на запросы налоговиков о даче пояснений по НДС, налогу на прибыль, УСН. Разбор некоторых проблемных ситуаций (часть 2: налог на прибыль и УСН).

Как отвечать на некоторые запросы налоговиков о даче пояснений по налогу на прибыль

1. Прибыль отличается от данных в бухотчетности.

Расхождение связано с тем, что в IV квартале прошлого года организация приобрела новое основное средство первоначальной стоимостью 1 млн руб. При расчете налога на прибыль к нему применила амортизационную премию в размере 30 процентов. Основание — пункт 9 статьи 258 НК РФ и пункт 14 учетной политики организации для целей налогообложения. Правилами бухгалтерского учета применение амортизационной премии не предусмотрено».

Сумма по строке 060 «Итого прибыль (убыток)» листа 02 декларации по налогу на прибыль за 2019 год меньше суммы по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах на 300 000 руб.

Образец ответа: «В ответ на требование № _________ о представлении пояснений причин расхождения сумм прибыли в декларации по налогу на прибыль организаций за прошлый год и в отчете о финансовых результатах сообщаем, что ошибок в отчетности нет. Расхождение связано с тем, что прибыль для целей налогообложения и бухгалтерская прибыль определяются по-разному.

2. Разные показатели выручки в отчетности по НДС и налогу на прибыль.

Вариант ответа 1:

«16.05.2024 ООО «Ромашка» получило требование представить пояснения о причинах расхождений доходов в декларации по НДС за I квартал 2024 года и в декларации по налогу на прибыль организаций за I квартал 2024 года.

В декларациях ошибок нет. Расхождение 315 000 руб. — это внереализационный доход, который учли в декларации по налогу на прибыль по строке 100 приложения 1 к листу 02, в том числе:

45 000 руб. — проценты по займу (п. 6 ст. 250 НК РФ);

270 000 руб. — сумма просроченной кредиторской задолженности с учетом НДС (п. 18 ст. 250 НК РФ).

В налоговую базу по НДС эти суммы не входят на основании пункта 3 статьи 149 пункта 1 статьи 146 НК РФ».

Вариант ответа 2 (в т.ч. в случае, если налоговики вместе с пояснениями дополнительно затребуют документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в декларацию):

«Расхождение между декларациями по НДС и прибылью не является ошибкой, противоречием или несоответствием, которые предусмотрен пунктом 3 статьи 88 НК. Показатели в декларации по прибыли формируются по правилам, установленным главой 25 НК РФ «Налог на прибыль», а показатели в декларации по НДС — по правилам, содержащимся в главе 21 НК.

Правила исчисления этих двух налогов существенно различаются. Сведения, содержащиеся в декларациях по прибыли и НДС, несопоставимы и не находятся в зависимости друг от друга. Различия между показателями деклараций являются объективными, их нельзя классифицировать в качестве ошибок, противоречий или несоответствий. Таким образом, ИФНС не установила признаков налогового правонарушения и не отразила их в требовании.

компания, представившая пояснения, вправе дополнительно представить выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета, а также иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в декларацию (п. 4 ст. 88 НК). Однако нормы НК не обязывают налогоплательщика представлять контролерам какие-либо документы при проведении камеральных проверок.

Налоговый орган не вправе запрашивать пояснения, если ошибки, противоречия или несоответствия определенно не указывают на признаки совершения нарушений ( абз.2 п.2.7 письма ФНС от 16.07.2013 №АС - 4- 2 /12705) «О рекомендациях по проведению камеральных проверок».