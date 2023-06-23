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Стабильная нестабильность: россияне стали реже покидать работу впервые с 2020 года

В 2022 году в России общий уровень текучести персонала снизился на 5 п.п. в сравнении с 2021 годом: с 21% до 16%, выяснила служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
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Стабильная нестабильность: россияне стали реже покидать работу впервые с 2020 года

Интересно, что в ключевых отраслях отмечается спад общего количества увольнений во время испытательного срока: если в 2021 году степень текучести кадров в первые 3 месяца была 12%, то по итогу 2022 году она составила 8%.

Уровень безработицы в России снизился в прошлом году на 13,8 п.п.

Такая ситуация обусловлена, в том числе, небольшим уровнем текучести кадров — он сократился в 6 отраслях. Впервые с 2019 года прослеживается уменьшение показателя в IT-сфере: с 17% в 2021 году до 15% в 2022 году. 

Недавний опрос российских работодателей показал, что компании чувствуют себя позитивно или стабильно на рынке труда в этом году. Основная часть (60%) планирует расширить штат до конца 2023 года, а половина (53%)  намерены повысить зарплату сотрудникам.

Чаще остальных увеличивать оплату труда собираются компании из IT (64%), строительства и недвижимости (63%) и non-food FMCG (61%). 

Сотрудники финансовых и страховых компаний, наоборот, в 2022 году стали чаще покидать компанию-работодателя: степень текучести персонала в этой отрасли выросла на 3 п.п. Интересно, что в этом сегменте повысить зарплату работникам готовы только 46% компаний. 

В розничной торговле показатель текучки кадров снижается с 2020 года: в прошлом году он составил 32% против 38% в 2021 году.

На фоне ухода зарубежных брендов уровень текучести сотрудников FMCG-сегмента уменьшился на  4 п.п., а показатель прохождения испытательного срока подрос на 6 п.п.

Занятые в  отрасли строительства и недвижимости также стали немного (-2 п.п. за год)  реже увольняться и в 2 раза чаще проходить испытательный срок.

Уровень текучести кадров среди штата непищевого производства упал на 3 п.п.

Наименьшие изменения произошли в наиболее стабильных отраслях. Текучесть кадров осталась на уровне 2021 года среди специалистов банковской сферы (22%), транспортной и логистической отрасли (20%).

Однако, персонал банков стал 2 раза реже уходить из компании в первые 3 месяца работы, что может свидетельствовать об осторожности соискателей на рынке труда

prokofafan

prokofafan

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
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    Стабильная нестабильность: россияне стали реже покидать работу впервые с 2020 года

    В 2022 году в России общий уровень текучести персонала снизился на 5 п.п. в сравнении с 2021 годом: с 21% до 16%, выяснила служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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