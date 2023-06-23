Стабильная нестабильность: россияне стали реже покидать работу впервые с 2020 года

Интересно, что в ключевых отраслях отмечается спад общего количества увольнений во время испытательного срока: если в 2021 году степень текучести кадров в первые 3 месяца была 12%, то по итогу 2022 году она составила 8%.
Уровень безработицы в России снизился в прошлом году на 13,8 п.п.
Такая ситуация обусловлена, в том числе, небольшим уровнем текучести кадров — он сократился в 6 отраслях. Впервые с 2019 года прослеживается уменьшение показателя в IT-сфере: с 17% в 2021 году до 15% в 2022 году.
Недавний опрос российских работодателей показал, что компании чувствуют себя позитивно или стабильно на рынке труда в этом году. Основная часть (60%) планирует расширить штат до конца 2023 года, а половина (53%) намерены повысить зарплату сотрудникам.
Чаще остальных увеличивать оплату труда собираются компании из IT (64%), строительства и недвижимости (63%) и non-food FMCG (61%).
Сотрудники финансовых и страховых компаний, наоборот, в 2022 году стали чаще покидать компанию-работодателя: степень текучести персонала в этой отрасли выросла на 3 п.п. Интересно, что в этом сегменте повысить зарплату работникам готовы только 46% компаний.
В розничной торговле показатель текучки кадров снижается с 2020 года: в прошлом году он составил 32% против 38% в 2021 году.
На фоне ухода зарубежных брендов уровень текучести сотрудников FMCG-сегмента уменьшился на 4 п.п., а показатель прохождения испытательного срока подрос на 6 п.п.
Занятые в отрасли строительства и недвижимости также стали немного (-2 п.п. за год) реже увольняться и в 2 раза чаще проходить испытательный срок.
Уровень текучести кадров среди штата непищевого производства упал на 3 п.п.
Наименьшие изменения произошли в наиболее стабильных отраслях. Текучесть кадров осталась на уровне 2021 года среди специалистов банковской сферы (22%), транспортной и логистической отрасли (20%).
Однако, персонал банков стал 2 раза реже уходить из компании в первые 3 месяца работы, что может свидетельствовать об осторожности соискателей на рынке труда.
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