Какие ИТ-специалисты востребованы и почему? Опрос работодателей

В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей России выяснилось, что за год выросло число компаний, готовых рассмотреть и принять на работу junior (начинающих) ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы. Какие ИТ-специалисты наиболее востребованы у российского бизнеса?

В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей России выяснилось, что за год выросло число компаний, готовых рассмотреть и принять на работу junior (начинающих) ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы. Какие ИТ-специалисты наиболее востребованы у российского бизнеса, насколько велики шансы найти работу без профильного ИТ-образования, готовы ли работодатели доплачивать «за мозги», а также почему айтишники получают отказы.

Топ наиболее востребованных ИТ-специалистов

Опрос работодателей показал, что на данный момент наиболее востребованными ИТ-специалистами у российских работодателей из самых разных отраслей являются разработчики (63% респондентов), системные инженеры (42%), а также специалисты техподдержки (31%). Реже всего работодатели упоминали как востребованных ИТ-методологов, дата-саентистов и BI-аналитиков — данные профессии набрали менее 1% ответов.



При этом кроме специализации для работодателей важны и профессиональные качества ИТ-соискателей. В топ-3 по важности при отборе кандидатов вошло знание стека технологий (этот параметр необходим для каждой второй (53%) компании нанимающей айтишников), стаж по необходимой должности/специальности (49%), а также наличие успешных и реальных кейсов в ИТ-сфере (этот параметр важен для 43% работодателей).

Оценивали компании и другие показатели ИТ-соискателей. Так, для 43% компаний немаловажно, чтобы кандидаты адекватно оценивали свои зарплатные запросы и не завышали их. Желаемый график работы и формат занятости кандидата могут стать причиной отказа или, наоборот, принятия на работу для 34% компаний. А вот знание английского языка у айтишника важно лишь для 9% опрошенных работодателей. На возраст кандидата обращают серьёзное внимание при найме лишь 5% компаний.



В продолжение темы опыта работы у ИТ-соискателей: 77% представителей компаний заявили в ходе опроса, что на данный момент для них в приоритете кандидаты со стажем в ИТ-сфере от 3 лет до 6 лет. Ещё 66% респондентов отметили, что ищут ещё более опытных ИТ-специалистов со стажем более 6 лет. А вот джунов со стажем от 1 года до 3 лет готова рассматривать для трудоустройства лишь каждая третья компания (29%). Совершенно неопытные ИТ-кандидаты могут быть востребованы лишь в 8% компаний на рынке труда.

В данном случае решение работодателей отдать преимущество кандидатам, имеющим опыт реализации каких-либо ИТ-проектов или заказов, легко понять. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании.

Почему компании отказывают айтишникам в работе

Работодатели также назвали причины, почему они чаще всего отказывают в трудоустройстве ИТ-кандидатам. Лидирующей причиной является несоответствие зарплатных предложений и ожиданий соискателя (чаще всего завышенных). Об этом заявили 82% работодателей. Из-за недостаточного опыта в ИТ-профессии могут отказать 52% работодателей. Ровно столько же скорее всего не будут сотрудничать с соискателями, которые находятся за пределами РФ. Интересно, что невыполнение тестового задания кандидатом может стать поводом для отказа у 46% компаний. А вот отсутствие профильного ИТ-образования является причиной несостоявшегося трудоустройства лишь в 18% случаев.

Значимость ИТ-образования

В продолжение темы профильного образования в ИТ-сфере: 45% респондентов из бизнеса заявили, что для них достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. При этом каждая пятая компания (22%) отметила, что них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.

Опрос российских работодателей также показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы.

Так, более 49% опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 35% готовы рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

При этом за год у многих компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Так, число компаний готовых брать на работу начинающих айтишников, прошедших только обучающие курсы, выросло на 19 п.п. (с 16% до 35%).

Доплата «за мозги»

Еще один важный момент для понимания рынка труда — готовность работодателей выплачивать зарплату выше средней по рынку работникам, обладающим необходимыми для компании навыками и компетенциями.

Исследование свидетельствует, что у каждой десятой опрошенной компании (13%) внедрён механизм доплаты за знания и компетенции для востребованных специалистов. Ещё у 43% российских работодателей есть такая же практика. Правда касаются такие привилегии не всех специальностей, как правило, инженерных, диджитал и рабочих направлений. Между тем за год число компаний, практикующих подобные доплаты, уменьшилось на 13%. И при этом за год стало больше работодателей, которые в целом знают о таком формате поощрения высококвалифицированных специалистов, но пока не планируют подобное (рост на 19 п.п. с 13% в 2022 до 32% в 2023 году).