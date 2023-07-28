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Зарплата

Сколько может заработать PR-специалист в России?

Ежегодно 28 июля специалисты по связям с общественностью отмечают свой профессиональный праздник. Аналитики hh.ru выяснили, насколько популярны вакансии пиарщиков в России и какие зарплаты на данный момент им предлагают.
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Сколько может заработать PR-специалист в России?
фото www.freepik.com

В России наблюдается положительная динамика по росту вакансий для PR-специалистов — за первые семь месяцев текущего года их количество выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В топ-5 регионов, где чаще всего требуются пиарщики, входят Москва (44% всех вакансий), Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Татарстан и Краснодарский край (по 3%). В июне в целом по стране было размещено более 37 000 вакансий для профессионалов в сфере рекламы, маркетинга и PR.

При этом назвать данную отрасль дефицитной довольно сложно — также в июне на hh.ru количество резюме профессионалов по рекламе, маркетингу и связям с общественностью превышало показатель в 370 000. Индекс конкуренции или hh.индекс, который отражает количество резюме, представленных на вакансию, составляет 9,9. То есть уровень конкуренции в данной профессии достаточно высокий и рынок труда в этой сфере можно назвать работодательским.

Наиболее активные соискатели на места специалистов по связям с общественностью находятся в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

Уровень заработных плат для пиарщиков в России вырос на 15% по сравнению с 2021 годом, сейчас медианная заработная плата в целом по стране составляет 60 800 рублей. Самый высокий уровень зарплат — в Центральном федеральном округе — 80 600 (медиана), самый низкий в СКФО — 40 000 рублей (медиана). Стоит отметить, что разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами в отрасли минимальна — по России это всего лишь 650 рублей в пользу работодателей, однако в некоторых регионах перекос значительно больше. Так, в Дальневосточном федеральном округе соискатели ожидают зарплату в среднем на 9 000 рублей больше, чем предлагают компании.

Минимальный уровень заработных плат, которые можно встретить в вакансиях для специалистов по связям с общественностью составляет 15 000 рублей, максимальный — 500 000 рублей. 

Какими же навыками обладают PR-специалисты и насколько они совпадают с ожиданиями работодателей? Среди своих главных профессиональных качеств соискатели с опытом работы в PR указывают развитые организаторские навыки (27%), проведение мероприятий (25%), написание текстов (25%), грамотную речь и работу в команде (по 24%). Работодатели в свою очередь хотят увидеть у кандидатов умение налаживать связи с общественностью (35%), опыт создания качественных текстов (34%), креативность (28%), грамотную речь (26%) и экспертизу в проведении мероприятий (24%). То есть по большему количеству пунктов предложение и ожидание совпадают. 

Профессия PR-специалиста на данный момент в России всё ещё остается преимущественно женской: 79% соискателей в 2023 году в этой специализации именно женщины. Как правило, кандидаты уже имеют опыт работы по профессии более 6 лет (47% соискателей). Подавляющее число представителей профессии имеют высшее образование — 83%, большинство пиарщиков – это люди в возрасте от 25 до 34 лет — 42% соискателей. 

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3 подписчика

Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    очень хочу увидеть открытую вакансию на 500 косарей, чтоб с улицы искали 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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