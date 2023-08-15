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Отпуска

Лето без отдыха. Каждый второй предприниматель работает во время отпуска

Почти половина россиян работают во время отпуска, и многих это раздражает. Чаще остальных необходимость включаться в рабочие процессы выводит из себя жителей Краснодара, Челябинска и Санкт-Петербурга, следует из опроса.
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Лето без отдыха. Каждый второй предприниматель работает во время отпуска
фото freepik.com

Чем больше обязанностей, тем выше нагрузка, даже в законный отпуск. Владельцы компаний не замечают разницы между рабочими днями и отдыхом: каждый третий предприниматель даже в отпуске уделяет работе более 6 часов в день. Руководители вовлекаются в меньшей степени: на 1-2 часа (39%) ежедневно, а специалисты — до 1 часа (26%) в день отпуска. Лишь 10% специалистов, 6% руководителей и 4% бизнесменов принципиально не отвечают на рабочие сообщения во время отдыха (опрос бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты.ру).

«В первую очередь это связано с тем, что предприниматели сами отвечают за результат и успехи бизнеса, чувствуют себя незаменимыми. 34% считает, что только они способны выполнить поставленные задачи и не готовы их делегировать», — сказал Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты». 

Многие руководители (28%) жалуются на сложный функционал, именно поэтому коллеги могут забрать лишь часть их обязанностей на время отпуска. В то же время, линейные сотрудники (47%) и специалисты (20%) легко перекладывают задачи на коллег, чтобы набраться сил во время отдыха.

Не все работодатели готовы поощрять сверхурочную работу. Каждому третьему (37%) менеджеру платят за рабочий день в отпуске по обычной ставке, руководителям (31%) — по повышенной. А каждый пятый специалист отметил, что за вовлеченность во время отпуска ему могут выписать премию. Труд владельцев компаний преимущественно (70%) остается без внимания и только 30% из них получают устную благодарность за помощь от коллег или партнеров.

Личное желание поработать характерно в основном для линейного персонала (42%) и предпринимателей (35%). А вот почти половина специалистов (48%) и руководителей (42%) вынуждены отвлекаться от отдыха из-за форс-мажоров. Любопытно, что чаще остальных чувствуют обязательства перед коллегами в отпуске именно руководители (15%).

Как правило, на отдыхе россияне отвлекаются на выполнение задач с горящими сроками (48%) и консультацию коллег (47%). Чаще остальных на коммуникацию с сотрудниками отвлекаются именно владельцы компаний, а специалисты чаще занимаются задачами, которые не успели выполнить в рабочее время.

Методология
*В опросе приняли участие 2220 россиян в возрасте 25-55 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек.Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в августе 2023 года.

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Комментарии

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