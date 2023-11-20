У водителей такси, курьеров и торговых представителей самые большие зарплаты среди рабочих специальностей

Служба hh.ru проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого проведен анализ 782 тыс. вакансий.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. руб. в месяц:

~ 105 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек

~ 95 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

~ 82 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

На втором месте оказались курьеры. Их ежемесячный доход составляет примерно 91-94 тыс. руб.:

~ 94 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

~ 91 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек

~ 91 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

На третьем месте — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. руб. до 74 тыс. руб. в месяц:

~ 74 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

~ 65 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек

~ 65 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

Ежемесячные доходы представителей других рабочих специальностей отличаются. Так, у официантов они составляют 35-60 тыс. руб., у разнорабочих — 52-57 тыс. руб., у работников склада — 46-56 тыс. руб., у продавцов/кассиров — 34-43 тыс. руб., у охранников — 30-41 тыс. руб.