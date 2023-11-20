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Зарплата

У водителей такси, курьеров и торговых представителей самые большие зарплаты среди рабочих специальностей

Служба hh.ru проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого проведен анализ 782 тыс. вакансий.
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По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. руб. в месяц:

  • ~ 105 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек

  • ~ 95 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

  • ~ 82 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

На втором месте оказались курьеры. Их ежемесячный доход составляет примерно 91-94 тыс. руб.: 

  • ~ 94 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

  • ~ 91 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек 

  • ~ 91 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

На третьем месте — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. руб. до 74 тыс. руб. в месяц: 

  • ~ 74 тыс. руб. в городах с населением более 1 млн человек

  • ~ 65 тыс. руб. в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек 

  • ~ 65 тыс. руб. в городах с населением 50–500 тыс. человек

Ежемесячные доходы представителей других рабочих специальностей отличаются. Так, у официантов они составляют 35-60 тыс. руб., у разнорабочих — 52-57 тыс. руб., у работников склада — 46-56 тыс. руб., у продавцов/кассиров — 34-43 тыс. руб., у охранников — 30-41 тыс. руб.

«Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля — водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Комментарии

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