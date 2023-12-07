Особенности открытия ИП и ДОО в Сербии в 2024 году. Как открыть бизнес в Сербии и что изменилось? Что нужно знать?

Сербия привлекает иностранных предпринимателей своим благоприятным бизнес-климатом и разнообразными формами ведения предпринимательской деятельности.

Дополнительные изменения, вступающие в силу с 4 февраля 2024 года

Часть нововведений Закона об иностранцах Республики Сербия, касается процедуры выдачи и продления «единого разрешения».

Это понятие, введенное в статье 3 закона, имеет ключевое значение для иностранцев, проживающих в Сербии, так как оно объединяет разрешение на временное проживание (ВНЖ) с разрешением на работу.

«Единое разрешение» предоставляется лицам, подающим документы на ВНЖ по трем основаниям: трудоустройство, самозанятость и особые случаи трудоустройства, такие как профессиональная специализация, обучение и практика.

Это нововведение решает проблему, связанную с тем, что ранее для получения ВНЖ на основе трудоустройства требовалось разрешение на работу, а для разрешения на работу — ВНЖ.

Длительность «единого разрешения» составляет до 3 лет, в зависимости от основания его получения.

Иностранцы, обладающие правом безвизового пребывания в Сербии (например, граждане Белоруссии, России и Украины), имеют возможность подавать заявления как внутри страны, так и из-за границы.

Это позволяет им продлевать законное пребывание в Сербии до получения ответа на свое заявление, и тем самым избегать необходимости покидать страну на период ожидания ответа.

Заявление на продление «единого разрешения» можно подать за три месяца до его окончания, но не позднее последнего дня его действия.

В случае исключительных обстоятельств, «в интересах Республики Сербия» или в случае непреодолимой силы, возможно рассмотрение заявления на продление, поданного после истечения срока предыдущего разрешения, но не позднее, чем через три месяца. При этом закон не конкретизирует, что именно подразумевается под «интересами Республики Сербия».

Выбор организационно-правовой формы

Перед началом регистрации компании в Сербии необходимо определиться с организационно-правовой формой. Согласно Закону о компаниях в Сербии, предпринимателям доступны различные формы ведения бизнеса:

Индивидуальный предприниматель (ИП):

Подходит для начинающих бизнесменов с минимальным капиталом.

Доступен при сферах деятельности, разрешенных для ИП в Сербии.

ООО — Общество с ограниченной ответственностью:

Остается наиболее распространенной формой бизнеса в Сербии.

Популярно как среди местного населения, так и среди зарубежных инвесторов.

АО — Акционерное общество:

Подходит для крупных корпораций, включая компании с иностранными акционерами.

Представительства иностранных компаний и филиалы:

Создание этих организационных форм может расширить клиентскую базу и партнерскую сеть в Европе.

Открытие ИП для иностранца

Открытие ИП для иностранного предпринимателя в Сербии требует выполнения нескольких шагов:

Выбор названия ИП:

Название должно быть допустимым на сербском и иностранном языках.

Определение вида деятельности:

Выбор соответствующей шифровой деятельности в соответствии с разрешенными для ИП в Сербии.

Подача заявки в SBRA:

Предоставление копии удостоверения личности и квитанции по оплате госпошлины.

Регистрация на портале SBRA:

Необходима для подачи заявки в электронном виде.

Открытие банковского счета — После регистрации ИП требуется открыть банковский счет.

Регистрация в налоговой службе — В качестве индивидуального предпринимателя.

Получение файловой формы OP obrazac — Содержит данные лиц, имеющих право подписи от имени ИП.

Налоговые особенности для ИП в Сербии в 2024 году

ИП в Сербии обязаны уплачивать налоги в соответствии с различными схемами:

Прогрессивная ставка:

10% при доходе в год, не превышающем 6-кратный размер среднегодовой зарплаты.

15% при прибыли более 6-кратного размера зарплаты в год.

Обязательная регистрация в системе НДС:

При годовой прибыли более 8 млн динаров.

Паушальный взнос:

Фиксированная сумма, не зависящая от дохода.

Применим для суммы прибыли за любые 365 дней, не превышающей 6 млн динаров.

Открытие бизнеса в Сербии предоставляет широкие возможности для успешного предпринимательства, и важно ознакомиться с текущими правилами и требованиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить устойчивость вашего предприятия.

ДОО в Сербии — общество с ограниченной ответственностью

Если ваши бизнес-планы включают непосредственное ведение дел в Сербии, открытие Общества с ограниченной ответственностью (ООО) может стать оптимальным вариантом. Особенности этой формы предпринимательства предоставляют гибкость и привлекательные налоговые условия, особенно если вы планируете деятельность за пределами сербской юрисдикции.

Существует возможность зарегистрировать ООО с одним акционером или максимум 100. При этом предпринимателям предоставляются дополнительные льготы, в том числе по налогам, если бизнес ведется в одной из 15 свободных экономических зон (СЭЗ). Регистрация компании в таких зонах обеспечивает поддержку экспертов, готовых помочь вам в этом процессе.

Чтобы зарегистрировать ООО в Сербии, иностранный предприниматель должен обратиться в Агентство коммерческого регистра Сербии (SBRA) и предоставить необходимые документы, включая заявление на регистрацию, устав компании, удостоверения личности владельцев, решение о назначении директора и другие.

Для успешного учреждения ООО в Сербии следует учесть следующие ключевые моменты:

Подача документов:

Возможна личная подача, использование онлайн-портала или представителя.

Срок подачи документов – 15 дней с момента подписания устава компании. За просрочку приходится уплачивать дополнительный сбор.

Получение регистрационных данных:

После регистрации ООО в течение пяти дней предприниматель получает регистрационный номер, ИНН, номер для уплаты НДС и страховой номер.

Коррекция ошибок и дополнительные документы:

В случае ошибок или неполного пакета документов предоставляется 30 дней для их исправления, с дополнительной оплатой 50% регистрационного сбора.

После завершения процесса регистрации ООО в Сербии предстоит открыть корпоративный счет, подать налоговую декларацию и начать свой бизнес. Важно отметить, что требования к печати для ООО в Сербии отменены, однако ее создание может снизить возможные проблемы в процессе деятельности.

Налоговые особенности для компаний в Сербии

Когда ваше ООО в Сербии зарегистрировано и готово к работе, необходимо учесть налоговые обязательства:

Корпоративная ставка: 15%.

НДС: 20%.

Дивиденды: 20%, однако могут применяться льготы в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения.

Проценты: 20%, с возможностью снижения до 10%.

Роялти: 20% по стандартным условиям или 10% по льготным условиям.

Открытие ООО в Сербии предоставляет широкие возможности для успешного бизнеса, а правильное выполнение всех требований в процессе регистрации и налогообложения сокращает риски и обеспечивает устойчивость вашего предприятия.