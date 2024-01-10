Интернет-эквайринг и мерчант аккаунты в Сербии в 2024 году

Сербия становится все более привлекательной для русскоязычных инвесторов и стартаперов после известных событий.

Однако, при открытии бизнеса в этой стране, сталкиваются с определенными трудностями, особенно в сфере интернет-эквайринга и использовании мерчант аккаунтов. Давайте рассмотрим текущую ситуацию с банками и платежными системами в Сербии.

На данный момент не все банки поддерживают возможность открытия бизнес счетов для иностранных предпринимателей, особенно для тех, у кого российский паспорт. Из всего списка банков Raiffeisen предлагает такие услуги, но есть некоторый шанс, что они также могут быть ограничены.

Таким образом, большинству бизнесменов приходится обращаться к платежным компаниям-посредникам.

Однако и здесь не все гладко. Некоторые известные международные платежные системы, такие как PayPal и Payoneer, не работают с динарами, что создает преграду для получения денег на бизнес счет в Сербии за оказанные услуги. Но их также можно подключить для работы с международными партнерами.

Например, PayPal можно подключить через сербский Alta bank для работы с евро.

Также некоторые местные платежные системы ограничиваются работой только с юридическими лицами, у которых есть счета в определенных банках.

На текущий момент, единственный сервис, подтвердивший возможность сотрудничества по услуге e-commerce без ограничений по конкретным банкам, это https://chipcard.rs/. Они работают под лицензией мировой системы Payten.

Однако, для использования их услуг необходимо соответствовать двум условиям: наличие бизнес счета RSD в любом из банков Сербии и прохождение верификации со стороны Народного банка Сербии (НБС).

Комиссии Chipcard варьируются от 1,8% до 3,5% от транзакции в зависимости от типа карточек. Стоит отметить, что они наиболее выгодны для DINA-карточек, а комиссии могут быть выше для карточек иностранных платежных систем, выпущенных за пределами Сербии.

Однако, если вы ищете альтернативные варианты, стоит обратить внимание на разнообразие услуг мерчант-аккаунтов в Сербии. Такие счета играют важную роль в развитии бизнеса, позволяя принимать электронные платежи и управлять бизнес-транзакциями.

Мерчант-аккаунт для вашего бизнеса в Сербии аналогичен банковскому счету, но предоставляет возможность принимать платежи по кредитным картам и другим электронным методам. Важно отметить, что за услуги торгового счета взимается дополнительная плата за обработку.

Выбор подходящей компании-продавца для вашего бизнеса имеет ключевое значение, чтобы избежать неожиданных проблем, и ваш мерчант-аккаунт должен быть готов решать ваши бизнес-транзакции и способствовать росту онлайн-бизнеса.