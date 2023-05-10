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Katy Che
Блокировка счетов по 115-ФЗ

А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ

Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.
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А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ

Есть такой «антиотмывочный» закон, который хочешь не хочешь, а выполнять надо.

Принято полагать, что закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ предназначен для банков, так как именно они проверяют клиентов, транзакции, блокируют счета компаний, если выявляют подозрительные действия.

Но закон также распространяется и на компании, которые оказывают бухгалтерские услуги.

Субъекты 115-ФЗ

По ст. 7.1 закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее — 115-ФЗ) действие закона распространяется на бухгалтерские фирмы, а также на лица, оказывающие бухгалтерские услуги.

Перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам 115-ФЗ:

  • управление денежными средствами, ценными бумагами либо иным имуществом клиента,

  • оформление сделок с недвижимым имуществом,

  • привлечение денежных средств для создания юрлиц, обеспечения их деятельности либо управления ими,

  • управление банковскими счетами или счетами по ценным бумагам,

  • создание компаний, обеспечение их деятельности или управления ими,

  • купля-продажа организаций.

Однако, многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что не проводят вышеперечисленные операции, поэтому на них не распространяются действия закона 115-ФЗ (читать: «считают, что не являются субъектом»).

Чтобы внести ясность, Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечением деятельности», упоминаемом в одном из пунктов перечня операций, считается в том числе бухучет и сдача отчетности.

Итак, чтобы определить, являетесь вы субъектом или нет, нужно обратить внимание на пункт 5 Информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу №54 от 19.07.2018 г.:

«Бухгалтерское обеспечение деятельности являет собой профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в частности, организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработка первичных документов, оформление документов, сдача отчетности  и др.»

Соответственно, все обслуживающие бухгалтерии автоматически попадают под 115-ФЗ.

Согласно требованию №100 Росфинмониторинга, субъектам необходимо:

  1. Иметь личный кабинет в Росфинмониторинге.

  2. Назначить приказом специальное должностное лицо.

  3. Разработать правила внутреннего контроля и загрузить в ЛК Росфинмониторинга.

  4. Провести идентификацию каждого клиента, завести анкету и присвоить уровень риска.

Если Вы проанализировали п.5 и все-таки определили, что ваша организация является субъектом по части 115-ФЗ, рекомендую обратить внимание на дополнительные новые обязанности, которые на вас «навалились».

Далее будем подробно разбирать что же такое «идентификация» и как обосновать уровень риска.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Katy Che

Katy Che

Главный бухгалтер

3 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип petrkolesnikolv
    petrkolesnikolv 20 минут назад

    Да, действительно, теперь это данность, убедились сами, нашу компанию, обслуживающую бухгалтерию, проверили, прошли все удачно, так как пользовались сервисом, каким не скажу, посчитают рекламой))), но руками все это делать, это просто ужас, по факту не реально, а если и исполнять в ручном режиме, то, как сказал проверяющий, облегчаете нам работу в части проверки, потому что ошибок море, а за каждое нарушение штраф!

    • Логотип lkotovskiy
      lkotovskiy 10 минут назад

      Ну спорная статья. Я деньги не вижу, сдаю нулевки за клиентов. Как я вообще попадаю под понятие субъекта? Клиентов своих всех знаю, террористов, мошенников среди них нет. Просто аккуратно нужно вести бизнес, вот и все соблюдение закона.

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