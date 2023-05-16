Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

Одним из обязательных требований закона №115-ФЗ субъектам, при идентификации своего клиента, нужно выявить бенефициарного владельца.

Бенефициарный владелец клиента (бенефициар) — это человек, который в конечном итоге владеет бизнесом или контролирует его (абз. 13 ст. 3 115-ФЗ).

Человек считается бенефициаром компании в нескольких случаях:

Его доля в капитале от 25%. Бенефициар может владеть компанией как напрямую, так и через другие фирмы.

Он фактически контролирует фирму. Исходя из этого, бенефициаром может быть и директор, который принимает стратегические решения от имени компании. При этом конечный бенефициар не обязательно связан с организацией юридически. Главное, чтобы он управлял бизнесом на самом деле: принимал решения о заключении сделок, инвестициях, открытии филиалов и т.д.

Росфинмониторинг приводит несколько ситуаций, когда человека можно считать бенефициаром (информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57):

он регулярно контролирует деятельность фирмы на позиции руководителя высшего звена: занимает должность исполнительного или финансового директора;

принимает стратегические решения, которые влияют на развитие бизнеса,

инвестирует в предприятие и за счет этого управляет им;

находится в семейных или других близких отношениях с руководством и за счет этого контролирует бизнес;

тесно контактирует с руководством фирмы, благодаря этому контролирует компанию.

Бенефициаров может быть несколько. Например, если компанию контролирует не один человек или 25% капитала принадлежит нескольким людям.

Для клиента-физлица бенефициаром считается он сам.

Так же в законе №115-ФЗ можно встретить такое понятие, как «выгодоприобретатель»

Кто такой выгодоприобретатель и чем отличается от бенефициара

Выгодоприобретатель — это человек или компания, к чьей выгоде действует клиент (абз. 12 ст. 3 115-ФЗ). Если клиент проводит операцию по договору поручения, комиссии, доверительного управления, агентирования, выгоду от этой операции получают не о сам, а другие люди или организации.

И бенефициар, и выгодоприобретатель что-то получают от клиента к своей выгоде. При этом бенефициар — это всегда человек, который контролирует бизнес или имеет в нем долю от 25%. А вот выгодоприобретателем может быть как организация, так и человек.

Выгодоприобретатель не владеет долей в компании и не может контролировать ее деятельность. Как правило, он получает выгоду от конкретной операции с деньгами или имуществом, а не от бизнеса в целом.

Обязательно ли выявлять бенефициаров

Да, это обязательно. По закону нужно выявить бенефициара клиента и провести его идентификацию. А клиент, в свою очередь, должен предоставить для этого всю информацию. Важный нюанс — если клиент не готов раскрывать информацию о бенефициаре, ему придется отказать в приеме на обслуживание.

Данные бенефициара вносят в анкету. Ее нужно хранить на протяжении всего сотрудничества с клиентом и еще пять лет после того, как оно закончилось.

Идентификация бенефициарного владельца

С тем, что выявлять бенефициара — обязательно, разобрались. Но где найти данные? Для этого есть несколько вариантов:

можно включить в договор условие о том, чтобы клиент сам предоставлял информацию о бенефициарах;

попросить клиента заполнить анкету;

устно опросить клиента и записать его ответы;

изучить учредительные документы;

использовать сервисы для автоматизации (на данный момент есть 3 способа автоматизации процесса соблюдения 115-ФЗ).

Пул данных, которые нужно зафиксировать о бенефициаре, закреплен в пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ.

Нужно ли определять выгодоприобретателей и представителей

Еще по закону нужно выявлять выгодоприобретателей и представителей клиента (пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).

Когда вы определили выгодоприобретателя или представителя, нужно их идентифицировать. Затем внести сведения в анкету и регулярно обновлять — точно так же, как и данные о бенефициаре

В то время как конечный бенефициар всегда есть у клиента, то выгодоприобретателей и представителей может не быть. Например, если человек только открыл счет в банке и не провел ни одной операции в пользу третьих лиц. Нет и представителя — клиент обратился сам и от своего имени.