Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Katy Che
Katy Che
Субсидиарная ответственность

Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.
35
Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Одним из обязательных требований закона №115-ФЗ субъектам, при идентификации своего клиента, нужно выявить бенефициарного владельца.

Бенефициарный владелец клиента (бенефициар) — это человек, который в конечном итоге владеет бизнесом или контролирует его (абз. 13 ст. 3 115-ФЗ).

Человек считается бенефициаром компании в нескольких случаях:

  • Его доля в капитале от 25%. Бенефициар может владеть компанией как напрямую, так и через другие фирмы.

  • Он фактически контролирует фирму. Исходя из этого, бенефициаром может быть и директор, который принимает стратегические решения от имени компании. При этом конечный бенефициар не обязательно связан с организацией юридически. Главное, чтобы он управлял бизнесом на самом деле: принимал решения о заключении сделок, инвестициях, открытии филиалов и т.д.

Росфинмониторинг приводит несколько ситуаций, когда человека можно считать бенефициаром (информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57):

  • он регулярно контролирует деятельность фирмы на позиции руководителя высшего звена: занимает должность исполнительного или финансового директора;

  • принимает стратегические решения, которые влияют на развитие бизнеса, 

  • инвестирует в предприятие и за счет этого управляет им;

  • находится в семейных или других близких отношениях с руководством и за счет этого контролирует бизнес;

  • тесно контактирует с руководством фирмы, благодаря этому контролирует компанию.

Бенефициаров может быть несколько. Например, если компанию контролирует не один человек или 25% капитала принадлежит нескольким людям.

Для клиента-физлица бенефициаром считается он сам.

Так же в законе №115-ФЗ можно встретить такое понятие, как «выгодоприобретатель»

Кто такой выгодоприобретатель и чем отличается от бенефициара

Выгодоприобретатель — это человек или компания, к чьей выгоде действует клиент (абз. 12 ст. 3 115-ФЗ). Если клиент проводит операцию по договору поручения, комиссии, доверительного управления, агентирования, выгоду от этой операции получают не о сам, а другие люди или организации.

И бенефициар, и выгодоприобретатель что-то получают от клиента к своей выгоде. При этом бенефициар — это всегда человек, который контролирует бизнес или имеет в нем долю от 25%. А вот выгодоприобретателем может быть как организация, так и человек.

Выгодоприобретатель не владеет долей в компании и не может контролировать ее деятельность. Как правило, он получает выгоду от конкретной операции с деньгами или имуществом, а не от бизнеса в целом.

Обязательно ли выявлять бенефициаров

Да, это обязательно. По закону нужно выявить бенефициара клиента и провести его идентификацию. А клиент, в свою очередь, должен предоставить для этого всю информацию. Важный нюанс — если клиент не готов раскрывать информацию о бенефициаре, ему придется отказать в приеме на обслуживание.

Данные бенефициара вносят в анкету. Ее нужно хранить на протяжении всего сотрудничества с клиентом и еще пять лет после того, как оно закончилось.

Идентификация бенефициарного владельца

С тем, что выявлять бенефициара — обязательно, разобрались. Но где найти данные? Для этого есть несколько вариантов:

  • можно включить в договор условие о том, чтобы клиент сам предоставлял информацию о бенефициарах;

  • попросить клиента заполнить анкету;

  • устно опросить клиента и записать его ответы;

  • изучить учредительные документы;

  • использовать сервисы для автоматизации (на данный момент есть 3 способа автоматизации процесса соблюдения 115-ФЗ).

Пул данных, которые нужно зафиксировать о бенефициаре, закреплен в пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ.

 Нужно ли определять выгодоприобретателей и представителей

Еще по закону нужно выявлять выгодоприобретателей и представителей клиента (пп. 1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).

Когда вы определили выгодоприобретателя или представителя, нужно их идентифицировать. Затем внести сведения в анкету и регулярно обновлять — точно так же, как и данные о бенефициаре

В то время как конечный бенефициар всегда есть у клиента, то выгодоприобретателей и представителей может не быть. Например, если человек только открыл счет в банке и не провел ни одной операции в пользу третьих лиц. Нет и представителя — клиент обратился сам и от своего имени.

Краткое резюме:

  • В процессе идентификации клиента нужно всегда выявлять его бенефициара, выгодоприобретателя и представителя.

  • А затем идентифицировать этих лиц. При этом в законе описаны ситуации, когда идентификацию можно не проводить.

  • Информацию нужно внести в анкету и регулярно обновлять.

Katy Che

Katy Che

эксперт

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Пенсии

    Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию

    В Госдуме новый законопроект, предлагающий создать специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы граждан по пенсионным вопросам.

    Обжаловать решение по пенсии станет проще. Для рассмотрения пенсионных споров создадут новую инстанцию
    33
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Подотчет, командировки

    Какие документы нужно получить от работника после командировки

    После командировки в течение трёх рабочих дней сотруднику нужно сдать в бухгалтерию отчётные документы. Без них не получится учесть расходы, а значит, придётся заплатить больше налогов. Рассказываем, какие документы нужно получить от командированного работника в 2023 году.

    Какие документы нужно получить от работника после командировки
    88
    Логотип Katy Che
    Katy Che
    Субсидиарная ответственность

    Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

    Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

    Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять
    35
    Логотип nlukina
    nlukina
    Интервью

    «Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство

    Поговорили с юристом, специалистом по семейным вопросам и бракоразводным процессам Антоном Слипченко, который рассказал, о блогерстве, проблемах общества, сложных клиентах и своем отношении к браку. Тоже хотите рассказать о себе? Заводите блог на Трибуне!

    «Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство
    30
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Налоговые итоги за апрель 2023. Новые законопроекты и судебная практика.

    Рассматриваются события в налоговой сфере за апрель 2023 года. Расскажу, какие появились интересные законопроекты и события.

    103
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Учет в торговле

    Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу

    Товары в рознице могут учитываться по покупным и продажным ценам. Разберем подробнее. Расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 сделать реализацию в розницу.

    Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу
    100
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    НДФЛ при получении обманутым дольщиком возмещения. Последствия для налогоплательщика

    Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении участником долевого строительства возмещения. Рассмотрим в видео письмо Минфина.

    133
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Судебная практика по налоговым спорам

    Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики

    Новая судебно-следственная практика по статье 198 УК. Продолжение истории с блогерами.

    Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики
    6
    316
    Читать еще