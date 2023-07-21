«Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

Наша компания не специализируется на услугах подбора сотрудников. Однако иногда клиенты просят помочь, и мы помогаем. Сегодня расскажем историю одного найма, которая случилась пару месяцев назад. Имена вымышленные, герои настоящие.

Григорий — директор компании по производству табака. Его бухгалтер Екатерина в пятницу вечером взяла из кассы деньги, которые полагались ей за месяц работы, и оставила на столе Григория заявление об увольнении. Утро понедельника у Григория не задалось. На звонки Екатерина не отвечала, а до отчетного периода оставалось 3 недели.

Позже Екатерина жаловалась, что с Григорием невозможно работать. Даже если проблема возникала на стороне производственного отдела, он обвинял бухгалтера.

Например, технологические карты не соответствовали расходам сырья. В рецепте указан аромат земляники. Продукция была произведена и поступила на склад, но земляничный ароматизатор так и остался лежать на складах в полном объеме. Кто виноват? Конечно, бухгалтерия!

Бухгалтера можно понять. Сложно строить доверительные отношения с таким руководителем. Хотя даже это не оправдывает самовольное изъятие денег из кассы. Вернёмся к нашей истории.

Григорий обратился к нам за помощью в подборе главного бухгалтера. Мы обсудили портрет соискателя. Знания, опыт, навыки, компетенции, характер. Задача оказалась непростой. Григорий очень требовательный руководитель.

Получился следующий набор условий:

опыт работы в производственной компании,

навыки работы с маркировкой и акцизами,

опыт от ввода документов до сбора отчетности, в том числе управленческой,

предложения по оптимизации налогов,

подготовка рекомендаций директору по управлению денежными средствами,

консультации при заключении договоров, проверка на риски.

Важными требованиями к личным качествам специалиста были:

коммуникабельность,

трудоголизм,

педантичность и скрупулезность,

отсутствие вредных привычек и здоровый образ жизни.

Зарплата 80 тысяч рублей.

Мы предупредили, что предложенная зарплата для такого специалиста мала, но Григорий настаивал. Решили попробовать поискать, хотя и не особенно надеялись на успех.

Подбор специалистов выглядит так:

публикуем вакансию на сайте поиска работы, выбираем подходящих кандидатов и проводим интервью,

первично проверяем компетенции соискателей,

оцениваем профессиональные компетенции на встрече с опытным аудитором для тех, кто прошел первый этап,

если 3 этапа пройдены соискателем успешно, направляем на встречу с Григорием.

Кандидатов, отвечающих требованиям и согласных трудиться за 80 тысяч рублей, не нашлось. Мы договорились с Григорием о повышении вознаграждения до 100 — 129 тысяч рублей. Получили 50 откликов и начали работать с кандидатами.

Десять соискателей сами отказались от вакансии

требовали удалённый формат работы,

не устраивало вознаграждение,

сочли работу слишком сложной,

отказались без объяснения причин.

Еще 15 кандидатам мы либо не дозвонились, либо соискатели уже нашли работу.

Следующим 15 соискателям мы отказали после интервью по причине несоответствия ценностям и требованиям клиента.

Итого 11 человек из 50 откликов вышли на этап проверки профессиональных знаний.

Трое отказались проверять знания.

Двое за час до встречи проинформировали, что уже приняли другое предложение о работе. Не зря мы чувствовали, что это сильные специалисты. Жаль. Опоздали.

Одна девушка не пришла на собеседование. Трубку не взяла, а через полдня написала, что была занята. Хочет перенести встречу. Тоже отказ. Безответственные бухгалтеры Григорию не нужны.

Ещё трое не соответствовали требованиям Григория по профессиональным компетенциям.

Два соискателя успешно прошли все этапы нашего тестирования, но Григорий отклонил обе кандидатуры, а также высказал недовольство в связи с тем, что мы не показали ему тех кандидатов, что не прошли проверку знаний. Странно, ведь мы обсуждали этапы работы с Григорием в самом начале сотрудничества.

Через неделю Григорий сообщил, что сам нашел главного бухгалтера на сайте-агрегаторе. За один день!

Специалист приступил к обязанностям, и уже через день стало понятно, что его квалификация средняя. Было допущено несколько ошибок. В последующие дни квалификация продолжала подтверждаться.

Можно подумать, что мы обиделись на Григория и придираемся к его сотруднику, который работает первый день на новом месте, но дело совсем не в этом.

Мы занимаемся бухгалтерией на аутсорсе более 25 лет и понимаем, какие недочеты допускаются из-за незнания специфики и нюансов компании в первый день работы, а какие ошибки вызваны отсутствием опыта и квалификации в определённой области. Такие недоразумения будут происходить и во второй, и в сто второй день работы до тех пор, пока специалист не научится. Только эта «учёба» может стоить компании очень дорого.

Выбор Григорий сделал сам. Нам остается пожелать ему удачи и написать кейс с заголовком «Как делать не нужно».

Знаете, что в этой ситуации самое опасное?

Бухгалтер может делать все, что просит директор. Казаться золотым профессионалом, при этом нарушать законы и допускать ошибки. Директор, скорее всего, не узнает об этом до тех самых пор, пока его не вызовут в налоговую.

Если вы ищете главного бухгалтера — рекомендуем обратиться за проверкой его профессиональных компетенций и опыта к тем, у кого этот опыт уже есть. К тем, кто сам профессионально занимается бухгалтерией и способен оценивать навыки соискателей. Представьте, что вам нужно оценить компетенцию хирурга или пилота. Конечно, в бухгалтерии речь не идёт о человеческой жизни и здоровье. Однако на кону ваши деньги, ваше спокойствие и ваша безопасность. Некоторые ошибки учета наказываются уголовным кодексом. С учётом этих факторов, затраты на поиск действительно грамотного главного бухгалтера не выглядят столь значительными. Не так ли?

Мы рекомендуем проводить экспресс-анализ или аудит бизнеса сторонними агентствами не реже одного раз в год. Конечно, своим сотрудникам нужно доверять, но и проверять тоже полезно!

Особое внимание при проверке следует обратить на ведение учета, расчет заработной платы и отчетность.

Кстати, на днях к нам обратился за консультацией владелец компании, который случайно поймал своего главного бухгалтера на выплатах себе несогласованной ежемесячной премии на протяжении двух лет, а также на оплату труда несуществующего сотрудника за замещение персонала, находящегося в отпуске.