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Олеся Бакаева
Поиск работы бухгалтеров

«Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

Наша компания не специализируется на услугах подбора сотрудников. Однако иногда клиенты просят помочь, и мы помогаем. Сегодня расскажем историю одного найма, которая случилась пару месяцев назад. Имена вымышленные, герои настоящие.
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«Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

Григорий — директор компании по производству табака. Его бухгалтер Екатерина в пятницу вечером взяла из кассы деньги, которые полагались ей за месяц работы, и оставила на столе Григория заявление об увольнении. Утро понедельника у Григория не задалось. На звонки Екатерина не отвечала, а до отчетного периода оставалось 3 недели.

Позже Екатерина жаловалась, что с Григорием невозможно работать. Даже если проблема возникала на стороне производственного отдела, он обвинял бухгалтера.

Например, технологические карты не соответствовали расходам сырья. В рецепте указан аромат земляники. Продукция была произведена и поступила на склад, но земляничный ароматизатор так и остался лежать на складах в полном объеме. Кто виноват? Конечно, бухгалтерия!

Бухгалтера можно понять. Сложно строить доверительные отношения с таким руководителем. Хотя даже это не оправдывает самовольное изъятие денег из кассы. Вернёмся к нашей истории.

Григорий обратился к нам за помощью в подборе главного бухгалтера. Мы обсудили портрет соискателя. Знания, опыт, навыки, компетенции, характер. Задача оказалась непростой. Григорий очень требовательный руководитель.

Получился следующий набор условий:

  • опыт работы в производственной компании,

  • навыки работы с маркировкой и акцизами,

  • опыт от ввода документов до сбора отчетности, в том числе управленческой,
    предложения по оптимизации налогов,

  • подготовка рекомендаций директору по управлению денежными средствами,

  • консультации при заключении договоров, проверка на риски.

Важными требованиями к личным качествам специалиста были:

  • коммуникабельность,

  • трудоголизм,

  • педантичность и скрупулезность,

  • отсутствие вредных привычек и здоровый образ жизни.

Зарплата 80 тысяч рублей.

Мы предупредили, что предложенная зарплата для такого специалиста мала, но Григорий настаивал. Решили попробовать поискать, хотя и не особенно надеялись на успех.

Подбор специалистов выглядит так:

  • публикуем вакансию на сайте поиска работы, выбираем подходящих кандидатов и проводим интервью,

  • первично проверяем компетенции соискателей,

  • оцениваем профессиональные компетенции на встрече с опытным аудитором для тех, кто прошел первый этап,

  • если 3 этапа пройдены соискателем успешно, направляем на встречу с Григорием.

Кандидатов, отвечающих требованиям и согласных трудиться за 80 тысяч рублей, не нашлось. Мы договорились с Григорием о повышении вознаграждения до 100 — 129 тысяч рублей. Получили 50 откликов и начали работать с кандидатами.

Десять соискателей сами отказались от вакансии

  • требовали удалённый формат работы,

  • не устраивало вознаграждение,

  • сочли работу слишком сложной,

  • отказались без объяснения причин.

Еще 15 кандидатам мы либо не дозвонились, либо соискатели уже нашли работу.

Следующим 15 соискателям мы отказали после интервью по причине несоответствия ценностям и требованиям клиента.

Итого 11 человек из 50 откликов вышли на этап проверки профессиональных знаний.

  • Трое отказались проверять знания.

  • Двое за час до встречи проинформировали, что уже приняли другое предложение о работе. Не зря мы чувствовали, что это сильные специалисты. Жаль. Опоздали.

  • Одна девушка не пришла на собеседование. Трубку не взяла, а через полдня написала, что была занята. Хочет перенести встречу. Тоже отказ. Безответственные бухгалтеры Григорию не нужны.

  • Ещё трое не соответствовали требованиям Григория по профессиональным компетенциям.

Два соискателя успешно прошли все этапы нашего тестирования, но Григорий отклонил обе кандидатуры, а также высказал недовольство в связи с тем, что мы не показали ему тех кандидатов, что не прошли проверку знаний. Странно, ведь мы обсуждали этапы работы с Григорием в самом начале сотрудничества.

Через неделю Григорий сообщил, что сам нашел главного бухгалтера на сайте-агрегаторе. За один день!

Специалист приступил к обязанностям, и уже через день стало понятно, что его квалификация средняя. Было допущено несколько ошибок. В последующие дни квалификация продолжала подтверждаться.

Можно подумать, что мы обиделись на Григория и придираемся к его сотруднику, который работает первый день на новом месте, но дело совсем не в этом.

Мы занимаемся бухгалтерией на аутсорсе более 25 лет и понимаем, какие недочеты допускаются из-за незнания специфики и нюансов компании в первый день работы, а какие ошибки вызваны отсутствием опыта и квалификации в определённой области. Такие недоразумения будут происходить и во второй, и в сто второй день работы до тех пор, пока специалист не научится. Только эта «учёба» может стоить компании очень дорого.

Выбор Григорий сделал сам. Нам остается пожелать ему удачи и написать кейс с заголовком «Как делать не нужно».

Знаете, что в этой ситуации самое опасное?

Бухгалтер может делать все, что просит директор. Казаться золотым профессионалом, при этом нарушать законы и допускать ошибки. Директор, скорее всего, не узнает об этом до тех самых пор, пока его не вызовут в налоговую.

Если вы ищете главного бухгалтера — рекомендуем обратиться за проверкой его профессиональных компетенций и опыта к тем, у кого этот опыт уже есть. К тем, кто сам профессионально занимается бухгалтерией и способен оценивать навыки соискателей. Представьте, что вам нужно оценить компетенцию хирурга или пилота. Конечно, в бухгалтерии речь не идёт о человеческой жизни и здоровье. Однако на кону ваши деньги, ваше спокойствие и ваша безопасность. Некоторые ошибки учета наказываются уголовным кодексом. С учётом этих факторов, затраты на поиск действительно грамотного главного бухгалтера не выглядят столь значительными. Не так ли?

Мы рекомендуем проводить экспресс-анализ или аудит бизнеса сторонними агентствами не реже одного раз в год. Конечно, своим сотрудникам нужно доверять, но и проверять тоже полезно!

Особое внимание при проверке следует обратить на ведение учета, расчет заработной платы и отчетность.

Кстати, на днях к нам обратился за консультацией владелец компании, который случайно поймал своего главного бухгалтера на выплатах себе несогласованной ежемесячной премии на протяжении двух лет, а также на оплату труда несуществующего сотрудника за замещение персонала, находящегося в отпуске.

Но это совсем другая история… Хотите расскажем?

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

12 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Vveronnika
    Vveronnika 2 минуты назад

    Можно подумать, что мы обиделись на Григория и придираемся к его сотруднику

    даааааа))) остается три недели до начала отчетного периода, а Вы тут значит с 4 этапами собеседования. В среднестатистическую фирму, на среднюю ЗП буха в единственном числе. Я, как кандидат, допускаю максимум 2 встречи, с кадровиком или рекрутером  (кому как принципиально),  а второе собеседование с непосредственным начальником, и все , не надо тратить так бессмысленно чужое время. Со стороны работодателя картина выглядит еще проще: попытка усидеть на двух стульях  аутсорсинговой конторы, разведя всю эту бюрократию сдать отчетность за ближайший период, и срубить еще на подборе персонала.  

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