Проблемы обеления бизнеса в онлайн-ритейле и способы решения

Через нашу компанию ежегодно проходят сотни компаний малого и среднего размера. Мы видим реальную картину состояния российского бизнеса. Несмотря на замедление экономики, российский ритейл сохраняет позитивную динамику. Как отмечается в отчете «Альфа Банка», в продовольственном сегменте в текущем году ожидается рост до 14%, а в непродовольственных категориях темпы увеличения составят 10-11%. При этом онлайн-продажи продолжат демонстрировать впечатляющий прирост — до 32% в 2025 году.
По нашей статистике рост количества компаний, занимающихся онлайн-ритейлом, еще выше, но это скорее связано с меньшей выборкой относительно общего количества.
Проблемы обеления, с которыми сталкиваются компании, работающие в сфере онлайн-ритейла
Зарплаты и кадровый учет. Серые зарплаты, использование подмены трудовых отношений на договоры с самозанятыми. Кроме экономии на выплатах взносов маркетплейсы не оплачивают первые 3 дня больничных самозанятым, отпускные, не сертифицируют рабочее место. Не требуется соблюдать квотирование рабочих мест или платить штрафы за отсутствие, например, вакансий для инвалидов. Нет обязанности иметь сотрудников по охране труда и вести кадровую документацию.
Штрафы в договорах. Они, конечно, дисциплинируют селлеров и заставляют работать внимательно. Но на штрафы приходится до 10% от выручки маркетплейсов. А налоговая особенность штрафов — это отсутствие обложения НДС. А значит, государство теряет на налогах.
Серый импорт и продажа поддельной продукции. Продавцы многих категорий товаров обязаны получать и использовать наклейки «Честный знак» в виде QR–кода. Это требование должно было избавить рынок от контрафакта и контрабанды. Однако маркетплейсы на сегодняшний день фиксируют при приемке товара лишь наличие знака. Не проверяют ни его действительность, ни соответствие категории, ни кому этот знак был выдан. ПВЗ выдают товары, не сканируя этот QR–код. Таким образом, пока и склады маркетплейсов, и вся сеть ПВЗ не станут полноценными участниками системы “Честный знак”, рынок будет полон контрабанды и контрафакта, а рулоны “Честного знака” будут продаваться на оптовых рынках и в интернете.
Один магазин для нескольких компаний. Часто несколько компаний используют один магазин и оперативную переброску товаров. Получается, что маркетплейсы способствуют дроблению.
В чем сложности регулирования рынка электронной торговли?
Сегодня ситуация на рынке электронной торговли неоднозначная. С одной стороны, отсутствие жесткого регулирования государством способствовало возникновению в стране рынка электронной коммерции такого масштаба. С другой стороны, заставить всех участников играть по правилам очень сложно. Вот несколько самых частых причин:
Во-первых, не существует общепринятых четких терминов и определений ни в России, ни за рубежом.
Во-вторых, формы торговли и занятости имеют гибридный характер и продолжают эволюционировать, что делает применение «старых» гражданско-правовых норм неэффективным.
В-третьих, существует высокий риск регуляторных ошибок, которые могут причинить непоправимый ущерб уже существующим бизнес-моделям на рынке, с чем уже столкнулись некоторые страны.
И это далеко не все причины. Чтобы лучше понять ситуацию, посмотрим данные ВЦИОМ в отношении селлеров. Они изучали микробизнес: ИП, самозанятые и те, кто пробуют свои силы в предпринимательстве, пока не регистрируясь.
Это «волатильные» категории, чувствительные к конъюнктуре: они легко могут как открыть, так и приостановить свое дело.
Зарегистрированные продавцы (ИП или самозанятые). Для них главный драйвер обеления — стремление войти в число легальных предпринимателей (61%). Ключевую роль в вопросе обеления сыграли требования цифровых площадок (26%), а для продавцов услуг — требования клиентов и партнеров (29%).
У незарегистрированных продавцов мотивы совсем другие. 33% считают свой доход слишком маленьким для оформления. 29% осознанно избегают налоговых обязательств. 38% официально не трудоустроены или безработные — эти люди имеют неопределенное отношение к налогам и социальным ограничениям. Они рассматривают свою занятость как временную и нестабильную. Они боятся потерять социальные выплаты или просто не хотят вникать в правовые вопросы.
Топ-5 мер, стимулирующих легализацию деятельности продавцов и арендодателей
Снижение налоговых ставок (38%)
Получение дополнительных социальных гарантий и льгот (32%)
Упрощение налоговой системы (31%)
Упрощение документооборота (31%)
Гарантии стабильной налоговой политики со стороны государства (30%)
Эксперты, участвовавшие в опросе, подчеркивают, что для дальнейшего обеления этих рынков государство могло бы использовать просветительские методы, объясняя «серым» продавцам плюсы легализации. Одним из таких методов мог бы стать налоговый мониторинг в формате консультирования, а не как фискальное требование. Мониторинг мог бы предоставлять рекомендации по легализации и помощь гражданам в решении правовых вопросов.
В дополнение к этим мерам можно использовать комплекс негативных и позитивных стимулов, подталкивающих бизнес к обелению.
Негативные стимулы, чтоб выдавить нелегальных игроков рынка
Обязательная проверка документов всех продавцов. Она может проводиться автоматически с использованием сервиса “Госуслуги” и личных кабинетов банков.
Внедрение цифровой платформы для проведения оплат товаров или услуг. Оплата проводится только через специальный банковский счет, привязанный к маркетплейсу (привязка транзакций). Такая цифровая платформа станет налоговым агентом и будет автоматически отчислять налог с продажи.
Введение обязательной маркировки товаров продавца.
Включение всех продавцов в специальный реестр, за пределами которого данная деятельность будет запрещена.
Предоставление обязательных лицензий или сертификатов для работы на платформе.
Повышение штрафов за незаконное предпринимательство.
Позитивные стимулы для поощрения легализации
Автоматизация маркетплейсом процессов юридического и бухгалтерского документооборота для пользователей.
Предоставление возможности получения налоговых вычетов для самозанятых по аналогии с НДФЛ.
Ввод необлагаемого минимума дохода.
Приоритетное продвижение верифицированным продавцам. Они получают высокие позиции в выдаче товаров или услуг на сайте маркетплейса перед продавцами без верификации.
Мораторий на проверки фискальными органами для верифицированных продавцов.
Бесплатное обучение и консультирование со стороны платформы или государства.
У этих предложений есть как плюсы, так и минусы. Например, как показал количественный опрос, негативные меры могут вытолкнуть с площадки до 40% продавцов, в том числе законопослушных, тех, кто зарегистрирован как самозанятый или ИП.
По результатам глубинных интервью наиболее мощный стимул из позитивных мер — повышение «белых» продавцов в выдаче. При этом ни одна из позитивных мер не сработает сама по себе — эффект будет более ощутим в комплексе.
Эксперты отмечают, что необходимо менять подход к продвижению нового регулирования. Если государство заставляет предпринимателя что-то сделать, то должно быть также позитивное обоснование и ощутимая польза для него. Для обеления необходимо максимальное внимание уделить мерам стимулирования честных добросовестных предпринимателей.
Это приведет к повышению уровня понимания и доверия со стороны предпринимателей.
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