Проблемы обеления бизнеса в онлайн-ритейле и способы решения

В чем сложности регулирования рынка электронной торговли?

Сегодня ситуация на рынке электронной торговли неоднозначная. С одной стороны, отсутствие жесткого регулирования государством способствовало возникновению в стране рынка электронной коммерции такого масштаба. С другой стороны, заставить всех участников играть по правилам очень сложно. Вот несколько самых частых причин:

Во-первых, не существует общепринятых четких терминов и определений ни в России, ни за рубежом.

Во-вторых, формы торговли и занятости имеют гибридный характер и продолжают эволюционировать, что делает применение «старых» гражданско-правовых норм неэффективным.

В-третьих, существует высокий риск регуляторных ошибок, которые могут причинить непоправимый ущерб уже существующим бизнес-моделям на рынке, с чем уже столкнулись некоторые страны.

И это далеко не все причины. Чтобы лучше понять ситуацию, посмотрим данные ВЦИОМ в отношении селлеров. Они изучали микробизнес: ИП, самозанятые и те, кто пробуют свои силы в предпринимательстве, пока не регистрируясь.

Это «волатильные» категории, чувствительные к конъюнктуре: они легко могут как открыть, так и приостановить свое дело.

Зарегистрированные продавцы (ИП или самозанятые). Для них главный драйвер обеления — стремление войти в число легальных предпринимателей (61%). Ключевую роль в вопросе обеления сыграли требования цифровых площадок (26%), а для продавцов услуг — требования клиентов и партнеров (29%).

У незарегистрированных продавцов мотивы совсем другие. 33% считают свой доход слишком маленьким для оформления. 29% осознанно избегают налоговых обязательств. 38% официально не трудоустроены или безработные — эти люди имеют неопределенное отношение к налогам и социальным ограничениям. Они рассматривают свою занятость как временную и нестабильную. Они боятся потерять социальные выплаты или просто не хотят вникать в правовые вопросы.