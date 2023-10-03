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Налоговые проверки

Правомерно ли налоговым органом была предоставлена субсидия?

Правомерно ли налоговым органом была предоставлена субсидия, подлежит ли она возврату, если в расчётных данных нет ошибок, и получатель субсидии действовал добросовестно.
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Суть дела: Общество обратилось в налоговую инспекцию с запросом на получение субсидии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976, касающейся предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Инспекция проанализировала данные и рассчитала сумму субсидии, которую затем передала в Федеральное казначейство для выплаты. 

Однако в ходе проверки выяснилось, что на дату 01.06.2020 у общества была задолженность по налогам и страховым взносам, которая в сумме превышала 3000 рублей. 

Это стало основанием для отправления уведомления обязанности вернуть неправомерно полученную субсидию в размере 119 000 рублей. 

Несмотря на это требование, общество не вернуло субсидию, и налоговая инспекция вынуждена была подать иск в суд на основании неосновательного обогащения. 

❗️Важно отметить, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 409, срок уплаты налогов для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, был продлен на 6 месяцев до 30.09.2020. 

Это означает, что задолженность по налогам, возникшая после 30.09.2020, учитывая продленный срок уплаты налогов за 2019 год, рассматривается в данном случае. 

Налоговый орган представил довод о наличии задолженности по авансовым платежам за 2019 год, однако судебная коллегия отклонила этот аргумент. 

В соответствии с Гражданским кодексом, излишне выплаченные средства по мерам социальной поддержки подлежат возврату получателем только в случае недобросовестных действий или счетных ошибок.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС Российской Федерации от 10.02.2023 № 301-ЭС22-17573 по делу № А79-7675/2021

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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