Разрушительные тенденции в налоговой реконструкции. Судебная практика

Суть дела № А03-7737/2021: ООО «СК-Трейд» обозначило девять поставщиков сельхозпродукции как «проблемных».

Налоговая инспекция утверждает, что стандартные условия договоров свидетельствуют о формальном подходе, отсутствие подтверждения поставки от спорных контрагентов, и выявленные фирмы похожи на «транзитные».

Налогоплательщик утверждает, что предоставил все необходимые документы, включая для налоговой реконструкции, и подчеркивает директора Общества как свидетеля реальности сделок.

Судебное решение согласно «фирмам-однодневкам» поддерживает налоговый орган, но касательно налоговой реконструкции предоставляет интересную логику. Суд указывает, что ООО «СК-Трейд» лишь создало видимость сотрудничества с инспекцией, не раскрыв конкретных поставщиков. Суд заключает, что Общество не предоставило достаточных данных о сделках и поставщиках, не опровергло противоречия в документах налогового органа, подтверждая тем самым свою вину.

❕Из этого случая следует, что судебная практика по налоговой реконструкции может развиваться в разные стороны, от требования уточненных деклараций до возложения ответственности на налоговый орган. Это подчеркивает важность планирования действий и доводов с учетом возможного негативного развития событий.