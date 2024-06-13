Судебное решение: смена названия компании и принудительное взыскание налогов

Арбитражный суд Северо-Западного округа, постановлением от 31.01.2024 №А21-540/2023, разъяснил вопрос, может ли переименование налогоплательщика прекратить уже начатую процедуру принудительного взыскания налогов в форме списания долга со счета на банке.

Суть дела: организации было выставлено требование об уплате налогов, которую она не выполнила. В связи с этим, налоговая инспекция начала процедуру принудительного взыскания задолженности. Однако, в рамках данной процедуры, организация переименовалась и изменила свое официальное название.

➡️Поручение о списании денежных средств с банковского счета было выдано в адрес организации с предыдущим названием.

В суде представитель налогоплательщика указывал, что деньги могут быть списаны только со счета той организации, на имя которой было выставлено требование об уплате налогов.

Рассмотрев все материалы дела, суд кассационной инстанции не признал аргументы налогоплательщика обоснованными и присоединился к позиции налоговой инспекции.

🔐Суд отметил, что обязанность по уплате налога должна быть исполнена в установленный налоговым законодательством в срок. Если налог не выплачивается добровольно или выплачивается ненадлежащим образом, налоговая инспекция вправе начинать процедуру принудительного взыскания налоговой задолженности (согласно пункту 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ).

В рамках этой процедуры, налоговые органы имеют право обращаться к банкам с поручением о списании денежных средств со счетов налогоплательщика для перечисления в бюджет необходимой суммы (согласно пункту 1 статьи 46 Налогового кодекса РФ).

❕Изменение наименования налогоплательщика не влечет налоговых последствий и не прекращает его обязанность по уплате налогов.

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