₽ Заказать рекламу
Narine_Beglyarova
НДС

Электронные реестры для экспорта: новый шаг к нулевой ставке НДС

С начала 2024 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, упрощающие процедуру подтверждения права на нулевую ставку НДС при экспорте.

Теперь экспортерам не нужно предоставлять бумажные документы — достаточно электронных реестров с данными из декларации на товары и контракта с иностранным контрагентом.

Ключевые моменты нововведений:

▪️Упразднение бумажных документов

С 1 января 2024 года для подтверждения нулевой ставки НДС требуются только электронные реестры.

▪️ Обязательность реестров

Электронные реестры необходимы для всех операций с нулевой ставкой НДС, начиная с 1 квартала 2024 года.

▪️ Упрощенный процесс оформления

Благодаря доработанному сервису «Офис экспортера» направить реестр можно напрямую в налоговый орган. Для входа в сервис необходимо воспользоваться квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи.

▪️ Удаленное обновление

Перевыпуск сертификата возможен удаленно через интерактивные сервисы ФНС.

Эти изменения значительно упрощают процедуру подтверждения экспорта, способствуя более эффективному и безбумажному документообороту.

Начать дискуссию