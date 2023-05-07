Электронные реестры для экспорта: новый шаг к нулевой ставке НДС

Теперь экспортерам не нужно предоставлять бумажные документы — достаточно электронных реестров с данными из декларации на товары и контракта с иностранным контрагентом.
Ключевые моменты нововведений:
▪️Упразднение бумажных документов
С 1 января 2024 года для подтверждения нулевой ставки НДС требуются только электронные реестры.
▪️ Обязательность реестров
Электронные реестры необходимы для всех операций с нулевой ставкой НДС, начиная с 1 квартала 2024 года.
▪️ Упрощенный процесс оформления
Благодаря доработанному сервису «Офис экспортера» направить реестр можно напрямую в налоговый орган. Для входа в сервис необходимо воспользоваться квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи.
▪️ Удаленное обновление
Перевыпуск сертификата возможен удаленно через интерактивные сервисы ФНС.
Эти изменения значительно упрощают процедуру подтверждения экспорта, способствуя более эффективному и безбумажному документообороту.
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