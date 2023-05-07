Нововведение с 1 января 2025 года: сниженные ставки для малого и среднего бизнеса

Некоторые представители этих категорий в сфере обрабатывающих производств смогут воспользоваться сниженной ставкой страховых взносов в размере 7,6%, это предусмотрено законом о налоговой реформе от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ.

Согласно новому закону, вместо действующей ставки в 15%, субъекты МСП в обрабатывающих секторах экономики смогут платить взносы по сниженной ставке.

Однако, правило о применении сниженного тарифа только к выплатам, превышающим МРОТ, останется в силе.

Чтобы воспользоваться пониженным тарифом, предприятия должны соответствовать определенным условиям:

◾️ Основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, должен относиться к разделу ОКВЭД "Обрабатывающие производства".

◾️ Доходы от данного вида деятельности должны составлять не менее 70% от общих доходов в прошлом году и в текущем отчетном (расчетном) периоде.

Если эти условия не будут соблюдены, право на пониженный тариф будет считаться утраченным с начала расчетного периода.

Стоит отметить, что льготная ставка не будет распространяться на производителей напитков, табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, а также металлургического производства.