Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если меняется одновременно количество и цена одного товара

🧾 В его форме следует отразить цену, количество и стоимость товаров (работ, услуг) до изменения, после изменения, а также разницу между ними.
◻️ Так, в графе 5 в строке В указывается разница, отражающая увеличение стоимости поставленных или отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав без НДС после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Она рассчитывается как разность показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Параметр с отрицательным значением указывается с положительным;
◻️В графе 5 в строке Г указывается разница, отражающая уменьшение стоимости поставленных или отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав без НДС после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Она рассчитывается как разность показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Параметр с положительным значением указывается как есть.
Если одновременно меняются количество и цена товаров (работ, услуг), то можно выставить один корректировочный счет-фактуру. В нем нужно отразить соответствующие изменения, а в графе 5 - итоговое изменение стоимости.
Начать дискуссию