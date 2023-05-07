Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если меняется одновременно количество и цена одного товара

Если меняется стоимость товаров (работ, услуг) из-за корректировки цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), то составляется корректировочный счет-фактура.

🧾 В его форме следует отразить цену, количество и стоимость товаров (работ, услуг) до изменения, после изменения, а также разницу между ними.

◻️ Так, в графе 5 в строке В указывается разница, отражающая увеличение стоимости поставленных или отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав без НДС после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Она рассчитывается как разность показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Параметр с отрицательным значением указывается с положительным;

◻️В графе 5 в строке Г указывается разница, отражающая уменьшение стоимости поставленных или отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав без НДС после изменения цены (тарифа) и (или) количества (объема). Она рассчитывается как разность показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Параметр с положительным значением указывается как есть.