ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН

В рекомендациях рассмотрены различные обстоятельства, с которыми может столкнуться налогоплательщик, например порядок уплаты НДС на товары, оплаченные в 2024 году, но отгруженные в 2025, кто может претендовать на вычет «входного» НДС и какую ставку НДС следует применить.

Этот критерий оценивается ежегодно.

С 1 января 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС, за исключением тех, чьи доходы за 2024 год не превысят 60 млн рублей.

Освобождение от НДС является автоматическим и не требует подачи заявления в налоговую службу. Однако это освобождение не касается случаев, когда налогоплательщик признается налоговым агентом по НДС или обязан уплатить НДС при ввозе товаров.

Методические рекомендации содержат примеры различных ситуаций и алгоритмы действий для налогоплательщиков.

◾️Например, если в 2024 году доходы не превысили 60 млн рублей, то с 1 января 2025 года НДС платить не нужно. Однако если в следующем году доход превысит 60 млн рублей, плательщик НДС обязан начать уплату с первого числа следующего месяца после превышения указанной суммы. Этот критерий оценивается ежегодно.

◾️Организации и ИП, зарегистрированные после 1 января 2025 года, также освобождаются от уплаты НДС до тех пор, пока их доход не превысит порог в 60 млн. рублей.

Налогоплательщик УСН, ставший плательщиком НДС с 1 января 2025 года, может использовать установленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или специальные ставки 5% и 7%, зависящие от годового дохода (от 60 до 250 млн рублей и от 250 до 450 млн рублей соответственно).

Важно учитывать не только уровень доходов, но и характер проводимых операций. В некоторых случаях уплата НДС по ставке 20% и возможность вычета «входного» НДС могут быть более выгодными, чем применение нижеуказанных ставок без права на вычет.

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