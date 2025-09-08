Новые требования к кассовым чекам: что изменилось с 1 сентября 2025 года

Обязательные реквизиты для маркированных товаров
При продаже маркированных товаров в уведомлении о реализации необходимо указывать:
- Тег 1011 — часовая зона места расчета;
- Тег 2040 — номер фискального документа (ФД) кассового чека или чека коррекции, что позволяет связать уведомление с конкретной операцией.
Если маркированный товар оплачивается через интернет, в уведомлении о выбытии товара и в кассовом чеке обязательно должен присутствовать тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».
🧾Дополнительные реквизиты для безналичных расчетов
Для учета безналичных платежей вводятся новые опциональные реквизиты, которые пользователи ККТ могут включать в чеки по своему усмотрению.
К ним относятся:
- Тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (необязательный, значение обязательности «3»);
- Вложенные в него теги:
- 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;
- 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;
- 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;
- 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;
- 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».
На данный момент порядок заполнения тега 1234 не утвержден, а значение его обязательности составляет "3". Поэтому согласно приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ его включение в фискальные документы остается на усмотрение бизнеса.
❔ Цель изменений
Нововведения направлены на повышение прозрачности учета маркированных товаров и безналичных расчетов. Они позволят налоговым органам более эффективно контролировать оборот маркированной продукции и предотвращать нарушения в сфере розничной торговли.
Начать дискуссию