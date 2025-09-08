Новые требования к кассовым чекам: что изменилось с 1 сентября 2025 года

🧾Дополнительные реквизиты для безналичных расчетов

Для учета безналичных платежей вводятся новые опциональные реквизиты, которые пользователи ККТ могут включать в чеки по своему усмотрению.

К ним относятся:

- Тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (необязательный, значение обязательности «3»); - Вложенные в него теги: - 1235 — «Сведения об оплате безналичными»; - 1082 — «Сумма оплаты безналичными»; - 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»; - 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»; - 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

На данный момент порядок заполнения тега 1234 не утвержден, а значение его обязательности составляет "3". Поэтому согласно приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ его включение в фискальные документы остается на усмотрение бизнеса.