Чеки

Новые требования к кассовым чекам: что изменилось с 1 сентября 2025 года

Новые правила, утвержденные Приказом ФНС России от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ вводят новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека. Изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года и затронули в первую очередь предпринимателей, работающих с маркированными товарами.

Обязательные реквизиты для маркированных товаров

При продаже маркированных товаров в уведомлении о реализации необходимо указывать:

- Тег 1011 — часовая зона места расчета;

- Тег 2040 — номер фискального документа (ФД) кассового чека или чека коррекции, что позволяет связать уведомление с конкретной операцией.

Если маркированный товар оплачивается через интернет, в уведомлении о выбытии товара и в кассовом чеке обязательно должен присутствовать тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».

🧾Дополнительные реквизиты для безналичных расчетов

Для учета безналичных платежей вводятся новые опциональные реквизиты, которые пользователи ККТ могут включать в чеки по своему усмотрению.

К ним относятся:

- Тег 1234 — «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (необязательный, значение обязательности «3»);

- Вложенные в него теги:

  - 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;

  - 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;

  - 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;

  - 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;

  - 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

На данный момент порядок заполнения тега 1234 не утвержден, а значение его обязательности составляет "3". Поэтому согласно приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ его включение в фискальные документы остается на усмотрение бизнеса.

Цель изменений

Нововведения направлены на повышение прозрачности учета маркированных товаров и безналичных расчетов. Они позволят налоговым органам более эффективно контролировать оборот маркированной продукции и предотвращать нарушения в сфере розничной торговли.

Информации об авторе

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

