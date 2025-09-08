Упрощение отчетности для НКО: новые правила с 1 сентября 2025 года

Федеральный закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ вносит следующие изменения:
Основные нововведения
Отчетность будет подаваться через единый портал Минюста
Росстат получает данные автоматически через систему межведомственного взаимодействия
Форму, сроки и порядок представления отчетности утвердят по согласованию с Росстатом
Текущая ситуация
Ранее НКО вынуждены были дублировать отчетность, подавая ее и в Минюст, и в Росстат. Новые правила позволят сократить административную нагрузку на некоммерческий сектор.
❕Техническая реализация
Как следовало из пояснительной записки к проекту, Минюст разрабатывает специальный информационный ресурс для приема отчетности, что полностью исключит необходимость бумажного документооборота.
