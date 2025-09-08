ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Екатерина Смирнова
Отчетность

Упрощение отчетности для НКО: новые правила с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года некоммерческие организации получили значительное упрощение процедуры отчетности.

Федеральный закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ вносит следующие изменения:

Основные нововведения

  • Отчетность будет подаваться через единый портал Минюста

  • Росстат получает данные автоматически через систему межведомственного взаимодействия   

  • Форму, сроки и порядок представления отчетности утвердят по согласованию с Росстатом

Текущая ситуация

Ранее НКО вынуждены были дублировать отчетность, подавая ее и в Минюст, и в Росстат. Новые правила позволят сократить административную нагрузку на некоммерческий сектор.

Техническая реализация

Как следовало из пояснительной записки к проекту, Минюст разрабатывает специальный информационный ресурс для приема отчетности, что полностью исключит необходимость бумажного документооборота.

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

14 подписчиков80 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы