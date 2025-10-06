Об изменениях в порядке отражения кодов ОКВЭД и уплате фиксированных страховых взносов в 2025 году

Изменение порядка отражения сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

1️⃣ Изменение порядка отражения сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Федеральным законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ установлен новый порядок отражения сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в единых государственных реестрах юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Согласно новому регламенту, в составе сведений реестров будут указываться два типа кодов ОКВЭД:

· Заявительные сведения – коды, заявляемые при государственной регистрации или внесении изменений.

· Отчетные сведения – коды с указанием процентных долей видов деятельности, рассчитываемые Росстатом по итогам года и передаваемые в ФНС России.

Внедрение осуществляется поэтапно: отражение заявительных сведений начнется с середины сентября 2025 года, а отчетные сведения будут включаться в выписки, начиная с 2026 года.

2️⃣ Порядок уплаты фиксированных страховых взносов в 2025 году

На 2025 год для лиц, занимающихся частной практикой (ИП, адвокатов, нотариусов и др.), установлен фиксированный размер страховых взносов в сумме 53 658 рублей. На 2026 год сумма составит 57 390 рублей, на 2027 год — 61 154 рубль.

Установлен новый срок уплаты взносов — 28 декабря (вместо 31 декабря), что синхронизирует его с общим сроком уплаты налогов.

Законодательством предусмотрено право на освобождение от уплаты взносов за периоды:

· прохождения военной службы;

· ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

· иные, установленные законом периоды.

Для получения освобождения необходимо направить в налоговый орган заявление по форме КНД 1150081 с приложением подтверждающих документов. Сделать это необходимо в течение трех лет с даты возникновения права на освобождение.