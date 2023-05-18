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Прием на работу

Чем опасен для предпринимателя неоформленный сотрудник? Стоит ли работать без оформления трудового договора?

Заплатить страховые взносы и НДФЛ за работника? Или рискнуть своими деньгами, документами и ценным оборудованием в надежде, что штрафы обойдут вас стороной?
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Чем опасен для предпринимателя неоформленный сотрудник? Стоит ли работать без оформления трудового договора?

К сожалению, в нашей стране довольно широко распространена практика неоформления сотрудников в штат. Казалось бы предприниматель экономит на страховых взносах и НДФЛ, не оплачивает больничные и отпускные, но по факту риск не оправдывает выгоду.

Во-первых, сотрудник без оформления сегодня есть, а завтра нет. Он в любой момент может пропасть и это, в лучшем случае, грозит сорванным рабочим процессом, что тоже приведёт к убыткам. В худшем он может пропасть с большой денежной суммой или какими-то ценными вещами, важными документами.

И вы ничего не сможете ему предъявить, потому что сами поймали себя в ловушку. Вряд ли вы подадите на такого неблагонадёжного сотрудника в суд. Ведь тогда придётся признать, что вы сами нарушали закон и понести за это ответственность.

Во-вторых, встречаются сотрудники, которые в случае конфликтной ситуации сами могут подать на вас в суд и доказать, что работали у вас. А следовательно вас ждут штрафы.

В-третьих, информация о том, что у вас есть неоформленные сотрудники может выясниться и просто в ходе какой-либо проверки. Вы же не думаете, что если у вас несколько торговых точек или общественного питания и нет сотрудников в штате, то все вокруг верят, что вы в одиночку успеваете быть в нескольких местах и вести свой бизнес?

И самое главное — даже если вы заходите доказать, что у вас действительно нет работников, а помогают вам ваши родственники и делают они это абсолютно бескорыстно, то делать это придётся в суде. И процесс будет долгий, нервный и нет никаких гарантий, что закончится он в вашу пользу.

А теперь давайте посмотрим на цифры

Штрафы для ИП за неоформленного сотрудника, если нарушение выявлено в первый раз от 5 000 до 10 000 рублей, если нарушение повторное, то от 30 000 до 40 000 рублей. Для юридических лиц они в несколько раз больше.

И такой штраф придётся заплатить за каждого неоформленного сотрудника!

Плюс к этому страховые взносы так же обяжут выплатить за каждого. А в дополнение и штраф за неуплату страховых взносов. Если повезёт то в размере 20% от взносов, но скорее всего будет доказано, что не заплатили вы их умышленно, а следовательно сумма штрафа составит 40%.

Если же вы оформите сотрудника в штат, то вам придётся платить страховые взносы и НДФЛ, оплачивать больничные листы и отпускные, но вы будете защищены с юридической точки зрения от недобросовестных работников. И в случае конфликтной ситуации сможете решить её законным путём, а не понять и простить в надежде, что в следующий раз вам повезет больше.

Сделайте правильный выбор и пусть ваш бизнес процветает!

innamotors

innamotors

Бухгалтер в ИП Моторина И.Н.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
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