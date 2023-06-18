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Бухгалтерский учет

Реализация готовой продукции: учет и бухгалтерские проводки

У производственных предприятий реализация готовой продукции является одной из самых распространенных хозяйственных операций, которую бухгалтеру нужно отражать в учете. Очень важен правильный учет выручки от продажи готовой продукции потому, что это влияет на сумму начисленных НДС и налога на прибыль и на показатели финансово-хозяйственной деятельности.
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Реализация готовой продукции: учет и бухгалтерские проводки

Какие документы нужны для продажи продукции

Вместо с продукцией покупателю передаются следующие документы:

товарная накладная (по форме ТОРГ-12);

счет-фактура (не всегда);

товарную накладную и счет-фактуру может заменить УПД ─ универсальный передаточный документ;

документы, которые необходимы для перевозки продукции;

другие документы, которые прописаны в договоре.

Бухгалтеру для учета продажи продукции нужны первые два в списке или УПД. Какие документы нужны для транспортной компании, лучше уточнять в организации, которая занимается грузоперевозками.

Товарная накладная как правило составляется по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132. Хотя использование унифицированных форм в настоящее время необязательно, многие предприятия продолжают использовать именно такие документы.

Товарная накладная должна быть составлена минимум в 2-х экземплярах: один продавцу, другой покупателю.

Счет-фактура составляется только в том случае, если организация-продавец является плательщиком НДС. Те, кто работает на УСН счета-фактуры не выписывают. Но этого документа может не быть и у организации, которая работает на ОСН, если операции по реализации продукции попадают под льготы, которые предусмотрены ст.149 НК. Обычно счет-фактура выписывается в двух экземплярах.

УПД ─ документ, в котором товарная накладная объединена со счетом-фактурой.

Бухгалтерские проводки:

Дт 90.02 Кт 43 — списана себестоимость реализованной готовой продукции.

Дт 62.01 Кт 90.01 — отражается продажная стоимость готовой продукции с НДС

Дт 90.03 Кт 68.02 — начислен НДС.

Дт 51 Кт 62.01 — получена оплата за готовую продукция.

Если организация не является плательщиком НДС, то вторая проводка из представленных выше не будет включать НДС, а третьей проводки у такого предприятия вообще не будет.

Пример:

Предприятие изготавливает столы, затраты на производство которых учитываются на счете 20. Себестоимость одного стола 1692 руб. Было продано 50 столов по цене 2 400 руб. за стол включая НДС 20%.

Дт 90.02 Кт 43 — 84 600 руб. (1692 руб. * 50 шт).

Дт 62.01 Кт 90.01 — 120 000 руб. ( 2400 руб. * 50 шт.).

Дт 90.03 Кт 68.02 — 20 000 руб.

Про реализацию готовой продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео:

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Комментарии

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