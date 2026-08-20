Как оприходовать товар в 1С Бухгалтерия 8 без ошибок: документы, НДС и проводки

Поступление товаров — одна из самых частых операций в торговой компании. От того, насколько правильно оформлен документ в 1С, зависит сразу несколько участков учета: остатки на складе, расчеты с поставщиком, себестоимость будущих продаж и входной НДС.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поступление товаров оформляют документом «Поступление (акты, накладные, УПД)». Разберем, как отличить товары от других активов, какие данные важно проверить в документе и как проконтролировать результат после проведения.