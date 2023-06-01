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Маркетплейсы

Центры «Мой бизнес» помогут мастерам и ремесленникам с продвижением их товаров

В течение месяца, до 30 июня, продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе.
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Центры «Мой бизнес» помогут мастерам и ремесленникам с продвижением их товаров

С 31 мая центры «Мой бизнес» совместно с маркетплейсом «Ярмарка Мастеров – Livemaster»при поддержке Минэкономразвития России запускают акцию для предпринимателей сферы креативных индустрий и народных художественных промыслов (НХП). В течение месяца, до 30 июня, продавцы товаров ручной работы, мастера и ремесленники смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе.

«Более 90 % мастеров НХП — это малые предприятия или самозанятые граждане. Данная акция рассчитана на тех, кто создает товары своими руками. Участие в акции поможет им дополнительно простимулировать продажи и узнаваемость товара, а для части станет точкой знакомства с государственными мерами поддержки НХП в центрах «Мой бизнес»», — отмечает заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Новая акция поможет действующим продавцам улучшить свои позиции на маркетплейсе для увеличения количества заказчиков, а новичкам — попробовать новый инструмент продвижения продукции. Самозанятые получат возможность повышения товара в «топ» на платформе «Ярмарка мастеров» на 7 дней, ИП и юридические лица — на 30 дней.

Участниками программы могут стать и те, кто уже ведет бизнес на маркетплейсе, и те, кто зарегистрировал магазин на платформе в ходе акции. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться за промокодом в центр «Мой бизнес» вашего региона или оставить онлайн-заявку для связи.

Предприятия народных промыслов могут воспользоваться инструментами поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для них действуют субсидии, которые помогают компенсировать расходы на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции. В 2022 году общий объем господдержки сектора НХП составил 1,1 млрд рублей.

Среди инструментов, которые реализуют для предпринимателей сферы центры «Мой бизнес», софинансирование участия в выставках, услуги по рекламе — создание сайтов, фирменного стиля, публикации в СМИ, ведение социальных сетей, и многое другое. Центры «Мой бизнес» оказывают меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мой бизнес

Мой бизнес

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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