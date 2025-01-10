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В Минэке исключили учащение дробления бизнеса из-за донастройки налоговой системы

Представителям сферы бизнеса будет невыгодно дробиться в результате донастройки налоговой системы. Об этом сообщила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.
В Минэке исключили учащение дробления бизнеса из-за донастройки налоговой системы

С 2025 года меняется налогообложение малого и среднего бизнеса (МСП) — порог доходов для упрощенки поднимается, но с 60 млн оборота вводится налог на добавленную стоимость (НДС).

«Современные предприниматели склонны работать не в «серую», а в правовом поле. Порог 60 млн экономически обоснован, так как почти 97% малого и микробизнеса находится ниже этого, а средние компании так и останутся плательщиками НДС», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Помимо этого, продолжила она, у предпринимателей будет выбор — вести полноценный НДС-учет или платить НДС по упрощенной схеме.

Представитель ведомства подчеркнула, что еще рано оценивать влияние налоговой донастройки на МСП. При этом замминистра экономики отметила, что сектор растет и развивается, нужно подождать полгода-год, чтобы увидеть воздействие новых параметров.

«Также важно понимать, что с высокой ключевой ставкой замирает и инвестиционная активность, что тоже является важным фактором, но это никак не связано с изменениями в налоговой системе», — указала замглавы Минэка.

Источник новости: Известия

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