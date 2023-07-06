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Александр Малютин
Обзор судебной практики

Семья — это главное! Как благая цель сделки защитит её от оспаривания

Сделка соответствует признакам недействительности, но что если она совершена в благих целях? Сегодня расскажу о двух делах в которых семейные ценности сохранили сделку в силе.
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Семья — это главное! Как благая цель сделки защитит её от оспаривания
Доминик Торетто подтверждает (привет Эффекту Манделы)

Дело № 1. О подаренной квартире

Фабула (дело № А46-3744/2017):

Решением Арбитражного суда от 29.11.2017 в отношении гражданина (далее — Должник) введена процедура банкротства. Финансовый управляющий Должника обратился с заявлением о признании недействительной сделки — договора дарения квартиры, заключенного 28.01.2016 между Должником и его матерью.

Подаренная квартира не являлась единственным жильем Должника на момент совершения сделки он отвечал признакам неплатежеспособности, поскольку имел непогашенную задолженность перед кредиторами, возникшую до совершения оспариваемой сделки.

Что решил суд?

Суды трех инстанций в удовлетворении заявления отказали.

Позиция судов:

  • «В результате совершения безвозмездной сделки по отчуждению квартиры, не являющейся единственным жильём должника, такие действия можно квалифицировать как причинение вреда конкурсной массе»;

  • «Единственной причиной дарения квартиры являлось разрешение внутрисемейных проблем, в том числе социального характера, направленных на обеспечение необходимого ухода за членом семьи, нуждающегося в постоянном обслуживании, и обеспечение достойных условий его проживания»;

  • «Намерение должника восстановить жилищные права престарелого члена семьи оценено судами как добросовестное действие, не направленное на причинение вреда имущественной массе, исходя из принципа справедливости, поскольку, спорная сделка, по существу, была заключена не за счёт должника, а за счёт имущества матери Должника, которая несмотря на формальный перевод титула на Должника в 1994 году, оставалась фактическим и полноправным владельцем квартиры с 1979 года, проживала в ней с 1976 года» (прим. автора: Формальный? Сделка 1994 г. была ничтожна?). Суд первой инстанции подробно расписывает всю семейную историю. Квартира в собственность Должника поступила от матери в 1994 г. по договору дарения. Мать должника продолжала проживать в подаренной квартире;

  • «Учитывая необходимость обеспечения прав человека на достойную жизнь, раскрытие участниками спора обстоятельств дарения квартиры близкому родственнику, которые оценены судами в качестве разумного и добросовестного поведения, договор дарения не может быть квалифицирован как сделка, совершённая с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов».

Суд первой инстанции также обратил внимание на то обстоятельство, что данное имущество должником не приобреталось, финансовые средства должника затрачены не были и фактически имуществом должника никогда не являлось.

На мой взгляд, аргумент странный, суд как будто бы считает, что если имущество поступило в собственность должника безвозмездно, то совершение сделок с таким имуществом не может причинять вреда кредиторам. Считаю, что эта позиция ошибочна, но её можно использовать, пытаясь обосновать невозможность оспаривания отказа от наследства (прим.автора: но видимо придётся дойти до Верховного Суда, так как сейчас отказ от наследства оспаривается).

Комментарий к делу

Позиция судов о необходимости защиты социального положения матери Должника заслуживает уважения, но не должны ли были суды исследовать вопрос о том, что Должник фактически искусственно создал себе иммунитет единственного жилья? Этот вопрос поверхностно поднимался судом первой инстанции, в итоге всё свелось к тому, что действия Должника были направлены на улучшение жилищных условий его и матери.

Отмечу, что суд кассационной инстанции, сделал оговорку о том, что если кредиторы Должника выявят признаки его недобросовестности, то они могут просить суд отказать в освобождении от обязательств. Мне такая оговорка в судебном акте показалась намёком на то, что вроде бы Должник поступил и правда не очень хорошо, но раз нельзя наказать его оспариванием сделки, то можно наказать неосвобождением от долгов.

Дело № 2. Банкротство и семейные ценности

Фабула (Дело № А34-12785/2020):

Решением суда от 21.07.2021 в отношении гражданина введена процедура банкротства (непосредственно дата возбуждения дела о банкротстве — 12.10.2020). Финансовый управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств, совершенных должником за обучение дочери. Денежные средства перечислялись на счет иностранного образовательного учреждения DLD College London с 08.08.2018 по 26.02.2019.

Общая сумма платежей составила 4 681 014 руб. Финансовый управляющий полагала, что оплата обучения совершалась при наличии признаков неплатежеспособности должника в целях причинения вреда кредиторам.В качестве последствий недействительности финансовый управляющий просила взыскать перечисленные денежные средства с дочери должника.

Суд отказал в удовлетворении заявления.

Позиция суда:

  • «Обучение совершеннолетнего ребенка по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может служить фактором определения иждивения и нетрудоспособности применительно к семейным правоотношениям»;

  • «Материалы обособленного спора не содержат надлежащих доказательств того, что дочь должника обучаясь в DLD College London, имела возможность осуществлять или осуществляла самостоятельную трудовую деятельность»;

  • «Исполнение должником возложенной на него законом обязанности по содержанию своего нетрудоспособного ребенка не может рассматриваться как направленное на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника».

Комментарий к делу

Отмечу, что в период совершения платежей в отношении должника уже имелись судебные акты о взыскании задолженности. Суд пришел к выводу, что это не свидетельствует о признаках неплатежеспособности, так как большая часть обязательств была обеспечена залогом.

В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму около 4,7 млн. руб., то есть на сумму сопоставимую с платежами за обучение. Желание родителя, чтобы ребенок получил хорошее образование, понятно, но означает ли это, что интересы кредиторов надо ставить ниже?

Финансовый управляющий также указала, что оплата обучения дочери — это недобросовестное поведение должника. Давая оценку данному аргументу, суд указал, что данное утверждение подлежит оценке при рассмотрении вопроса об освобождении/несвобождении должника от обязательств (прим. автора: по сути как в деле выше).

Тем не менее суд освободил должника от обязательств и указал, что так как сделка по оплате обучения оспорена не была, то и обсуждать тут нечего (а раньше ведь хотел обсудить).

Также я веду ТГ-канал о праве Прочёл в законе. Там привожу практические советы и теорию, рассказываю об интересных юридических кейсах и опыте зарубежных стран и даже публикую исторические заметки о праве. Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении. Буду рад подписке.

Александр Малютин

Александр Малютин

Юрист

9 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina 33 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    11439519.jpgСемья - это главное))

  • Логотип Клерк.Сопровождение
    Клерк.Сопровождение 29 минут назад

    Клерк.Сопровождение

    Кто-то сказал "семья"? 

    image.png

    • Логотип nlukina
      nlukina 23 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      066j1klxvvou93diryb705bzs6lnvxsl87k.jpgа шось не так?))

      • Логотип Александр Малютин
        Александр Малютин 14 минут назад

        Александр МалютинЮрист

        Пошли мемчики, отлично)) Отлично) 

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