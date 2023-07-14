Китайская компания уволила сотрудника за медленный бег. Судебная китайская практика

Увидел такую новость на просторах интернета. Больше всего она вирусится в беговых пабликах. Будучи любителем бега и юриспруденции, я не мог не проверить её достоверность. Все подробности этой истории ниже.

Фейк или нет?

Чтобы убедиться является ли новость реальной, я посетил сайт китайского суда. Оказалось, что на сайте Народного суда промежуточной инстанции Сучжоу (без VPN сайт недоступен) опубликован пресс-релиз по делу. История оказалась реальной.

Тот самый пресс-релиз

Фабула дела

Вот подробности:

18.06.2022 гражданин Лю Моу успешно прошел собеседование в компании по производству механических деталей. Также Лю прошел медицинское обследование (за свой счет) и передал результаты компании.

22.06.2022 Лю подписал трудовой договор и был назначен в отдел ремонта оборудования. После сдачи экзамена по технике безопасности Лю должен был быть допущен к выполнению работы.

25.06.2022 руководство сообщило Лю о необходимости принять участие в забеге на длинную дистанцию в соответствии с нормами и правилами компании, но не сообщило конкретный километраж.

Со слов Лю, когда он вышел на дистанцию, сотрудник службы безопасности рекомендовал сойти, если бежать станет невозможно. Лю утверждал, что пробежав 800 метров, понял, что рискует получить солнечный удар и завершил пробежку. После неудачного забега сотрудник отправился на рабочее место, но ему сообщили, что он не прошел испытательный срок. Лю Моу был уволен.

Лю с увольнением не согласился и обратился в суд с требованием о взыскании 6 700 юаней в качестве компенсации за незаконное увольнение, а также 300 юаней за три дня работы (в качестве зарплаты).

Позиция работодателя

В свою защиту компания заявила, что:

У них есть положение о военной подготовке, в соответствии с которым новые сотрудники должны пробежать 5 км. за 30 минут ( прим . отмечу, что 5 км. за 30 минут для полностью неподготовленного человека - серьезное испытание. Темп бега должен быть 6 минут на 1 км., что требует хотя бы минимальной беговой подготовки);

Лю вовсе не участвовал в забеге (этот аргумент из автоматического перевода не совсем понятен, возможно, что участвовал, но был плох);

При приеме на работу в условиях было сказано, что работник обязан «переносить тяготы и выдерживать тяжелую работу». Лю не прошел оценку физической подготовки, в отличие от других участников. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Лю не обладает духом и не способен переносить тяготы и выдерживать тяжелую работу, что не соответствует условиям найма компании.

Что решил суд?

Суд удовлетворил иск Лю.

Позиция суда:

Компания не сообщила Лю перед приемом на работу о том, что его участие в тестировании на физическую подготовку является обязательным условием для приема на работу в качестве штатного сотрудника. Лю не был четко осведомлен о необходимости участии в организованном компанией забеге на длинную дистанцию для новых сотрудников;

Независимо от того, проходит ли забег на 5 км, 3 км или 1 км, работодатель должен заранее четко сформулировать условия найма работников на испытательный срок, критерии оценки и аттестации на испытательном сроке, ознакомить с ними нанимаемого работника, чтобы обеспечить право на знание об условиях трудоустройства.

Вывод и комментарий

В пресс-релизе суда отмечается:

«Работодатели проводят тестирование персонала на физическую подготовленность, что является одним из важных способов отбора. Работодатель может, исходя из потребностей работы, установить стандарты и методы тестирования на физическую подготовку»

Получается, что если бы компания заранее сообщила о забеге на 5 км., а Лю не уложился в лимит времени, то увольнение было бы законным.

А вы согласитесь на забег ради получения работы?